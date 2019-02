 »  Vězení za odhalení bezpečnostní chyby, vykrádání fotek na Instagramu a mazání fotek na Flickru

Roky vykrádání na Instagramu, aniž by s tím Instagram cokoliv dělal. V FuckJerry’s Success Is Instagram’s Failure si všímají účtu @fuckjerry, který se živí vykrádáním jiných účtů, jejich fotek i videí. Podobné aktivity provozuje řada dalších lidí i firem. Řeč je tam i o zajímavém vývoji z posledního skandálu okolo takovýchto účtů – vykradač slíbil, že bude vždy uvádět zdroj (sic). A lidé poukazují na to, že si mezitím nejspíš založil kupu fake účtů. Ty obsah kradou a jsou používány jako „zdroj“. V této souvislosti nelze nepřipomenout roky starý Facebook Primě zablokoval stránku You.bo s více než milionem fanoušků.

Potřebujete blockchain? Nepotřebujete. V THERE'S NO GOOD REASON TO TRUST BLOCKCHAIN TECHNOLOGY se navíc dost otevřeně a zodpovědně věnují tomu, že nejenom že ho nepotřebujete, ale pokud už ho někde nasadí, tak není tím lepším řešením. A těch problematických věcí je víc.

TELEgraficky

OpenWrt 18.06.02 ■ #NSFW malování ■ ASCII generator ■ Slack IPO je tu ■ Facebook koupil lidi z Chainspace ■ Spotify koupili Gimlet Media a Anchor ■ Laws of UX ■ FaceTime opraveno ■ Mailchimp koupil Sawa ■ CSS Lisa Simpson ■ Captain Marvel cestuje do (webové) historie ■ IKEA se ztratil Nový Zéland ■ instant.page

WEBDESIGN, INTERNET

Legendární Machinima končí, propustí 81 lidí a nejspíš po ní nezbude už ani stopa. Kdysi legendární tvůrci (herních) videí na YouTube směřují ke konci už posledních pár let. Odkoupení Otter Media navíc přineslo i některé zvláštní vedlejší efekty, zejména ztrátu obsahu. Celých 12 let obsahu. Viz Machinima Is Shutting Down, With 81 Staffers Laid Off.

Gmail blokuje denně o 100 milionů spamových zpráv více díky nasazení TensorFlow technologií. Viz Spam does not bring us joy—ridding Gmail of 100 million more spam messages with TensorFlow, kde je i řeč o 1,5 miliardě měsíčních uživatelů Gmailu a 5 milionech firem, používajících ho v rámci G Suite.

Flickr začne mazat až 12. března. Termín musel posunout, uživatelé si od listopadu nedokázali uvědomit, že o fotky přijdou, a den před koncem začali panikařit a hromadně stahovat. Což (jak jinak) vedlo k tomu, že se stahování fotek zhroutilo. Viz Flickr gives you one more month to download your photos before deletion.

Google varuje, že zpravodajské weby mohou přijít až o 40 % návštěvnosti, pokud projde reforma autorského práva navržená EU. Problémem je stále Článek 11 i Článek 13 chystané směrnice. Ten první zlikviduje možnost ukazovat srozumitelné a použitelné náhledy odkazů na články a dotkne se nejen Googlu, ale i sociálních sítí a také všech dalších případů odkazování s citováním původního zdroje. Ještě horší je to s Článkem 13, který zavede povinné filtrování obsahu vkládaného uživateli. Tu si budou moci dovolit jen největší hráči na trhu. Viz Google warns news sites may lose 45% of traffic if EU passes its Copyright Reform.

Marie Kondo bude brzy lékem na všechno. Třeba i na obsahový marketing. Přesvědčit se můžete ve What Marie Kondo Can Teach B2B Companies About Content Creation, Realita je, že její jméno jen prostě používají, protože je populární ve vyhledávání. Takže pokud někdo hledá Marie Kondo, tak se zvyšuje šance, že najde i nějaký ten zcela nesouvísejicí článek.

SOFTWARE

Firefox 65 a některé antivirové programy se nesnesou. Výsledkem je, že uživatele nepustí na weby, u kterých pak Firefox tvrdí, že tam je špatný certifikát. Celé se to vrací k tomu, že antivirové programy pro kontrolu internetového připojení používají vlastně MITM útok. K tomu potřebují, aby Firefox znal jejich „podvržený“ certifikát. Na což se poněkud zapomnělo. Viz Mozilla Halts Firefox 65 Rollout Due to Insecure Certificate Errors.

Google uvolnil zajímavé rozšíření pro Google Chrome. Zkontroluje vám, jestli nemáte uniklá hesla. Viz Password Checkup. Z popisu to vypadá, že varuje ale až v okamžiku, kdy se pomocí takto prozrazeného hesla chcete přihlásit.