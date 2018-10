 »  Videopřednáška Jiřího Hlavenky: Mysli lokálně, jednej lokálně

Zájmy investorů, kteří se snaží tlačit vás do globálního rozměru vašeho podnikání, jsou totiž jiné, než zájmy vaše. Nenechte se zmást, nenechte se umluvit - pokud věříte tomu, že vidíte díru na lokálním trhu, je zbytečné snažit se za každou cenu transformovat ji do celosvětového formátu. Většinou se to totiž nepovede vám z Česka, ale někomu v Kalifornii, kdo ji přímo ve startupovém kotli okopíruje, vylepší a prosadí, říká Jiří Hlavenka.

