Vít Endler (finGOOD): Pokud e-shopy za epidemie dělaly svou práci dobře, zákazníci jim zůstanou

[Partnerský podcast] V českém online světě je nejznámější svou rolí ve vedení firmy Netretail Holding, bývalém vlastníkovi e-shopu Mall.cz. Po prodeji Mall Group do rukou skupiny Rockaway investoval do startupu Virtooal a dnes je výkonným ředitelem platformy finGOOD propojující investory s malými firmami, které potřebují půjčit peníze.

Jak se dnes Vít Endler na Mall dívá? „Když jsem tam v roce 2010 nastupoval, byl to ještě hodně punk, dnes je z Mallu samozřejmě úplně jiná společnost, korporátně řízený byznys, má asi dvojnásobek zaměstnanců než v době, když jsem odcházel. Samozřejmě, ti ‚velcí kluci‘ do firmy investovali s nějakým úmyslem a ten úmysl teď naplňují. Ta cesta by pro ně měla být ve finále úspěšná, pokud se jim tu firmu podaří vyexitovat tak, jak by chtěli,“ říká.

A co říká na trendy v dnešní e-commerce? Udrží si například tuzemské e-shopy zákazníky, které získaly v průběhu epidemie covid-19, nebo online bublina splaskne?

„Nebyla to bublina, nákupy se přelily do onlinu skoro ze sta procent, to je jasné. A to, že se dnes lidé částečně vrací do kamenných obchodů, je také jasné,“ říká Endler. „Pokud ale e-shop dělal svou práci dobře, většina zákazníků mu zůstane. Je důležité, aby na to e-commerce hráči mysleli a zákazníky, které už jednou získali, si podrželi,“ dodává.

Co se mu nepovedlo při jeho vlastním podnikání? Jak funguje startup Virtooal, který zákazníkům obchodů nabízí virtuální zrcadlo pro zkoušení kosmetiky nebo módy, do kterého investoval? A proč se teď ve službě finGOOD věnuje crowdfundingovému půjčování peněz malým firmám? Rozhovor s Vítem Endlerem si můžete poslechnout v podcastu serveru Lupa.cz buď přímo zde, nebo na všech hlavních platformách: Apple Podcasts, Spotify, PodBean, Go­ogle Podcasts, Audiolibrix, Lecton.