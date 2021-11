Všichni kupují Chromebooky, Apple odmítl šifrovaný chat a NSA může sledovat Santu

Paul Krugman v roce 1998 předpovídal, že: „The growth of the Internet will slow drastically, as the flaw in "Metcalfe's law“–which states that the number of potential connections in a network is proportional to the square of the number of participants–becomes apparent: most people have nothing to say to each other! By 2005 or so, it will become clear that the Internet's impact on the economy has been no greater than the fax machine's.".

An interview with the Washington Post publisher in the Post Bezos Era je dobré čtení. Třeba protože Washington Post koupil Jeff Bezos. A taky třeba pro klíčové přiznání, že lidé vytvářející noviny nechápou technologie, které je postupně likvidují. A když už jsme u té žurnalistiky, tak tady je Dan Gilmor a jeho Call me an optimist, but the future of journalism isn't bleak.

Největší chyba Erica Schmidta? Nepochopil nástup sociálních sítí. Viz Google: Socially Awkward, but Upwardly Mobile

Jak jinak: vývojáři NSA jsou špatně placení, nemají technické znalosti a jsou byrokrati. A z agentury skoro není možné vyhodit špatné lidi. Prostě klasická státní správa. Ještě pořád věříte, že NSA dokáže tisíckrát víc, než ty nejlepší firmy ve svém oboru? Blíže v Does The NSA Have Better Engineers Than Facebook Or Google?

TELEgraficky

Jak Google předvídá dobu jízdy ■ Atraktivní lidé to mají snazší ■ RIP Schemer ■ Droplr už jenom za peníze ■ RIP Location History Dashboard ■ Walk Again Project ■ Většina Twitteristů používá Instagram ■ Vědci hledali cestovatele časem. A nenašli ■

HARDWARE

Chromebooky? Nikdy neměly prorazit, ale vypadá to přesně opačně. 21 % prodejů laptopů (podle NPD) byly právě Chromebooky. A dokonce deset procent prodaných počítačů pro firmy. Viz Google’s Chromebooks Have Hit Their Stride

Forbes se ptá, kdo tedy vlastně ty Chromebooky používá, když je všichni kupují (ale nikde je není vidět). Viz If Everyone Is Buying Chromebooks, Who Is Using Them?

Tyhle záběry pořídila létající Nokia:

A takhle ta létající věc vypadala a vznikala: http://www.youtu­be.com/watch?v=5QDULuphurE

Jsou skutečně barevné žárovky budoucností? A co na to IFTTT?

Benedict Evans (@BenedictEvans) přinesl zajímavý pohled na stoupající vliv (a hlavně rozšíření) tabletů. Graf by měl dávat pohled na celosvětová data (a vycházet ze zdrojů a odhadů společností uvedených pod grafem) a počty prodaných kusů od roku 1995.

Tohle je dobrá otázka. What Should Designers Do With A Tablet So Cheap It's Disposable? míří zajímavým směrem. Představte si tablety za 40 USD. A zkuste přijít na nové způsoby využití, protože za tuhle cenu je to opravdu důvod k zamyšlení.

WEBDESIGN, INTERNET

Při školení často zmiňuji význam SEO pro PR (a PR pro SEO). Ale moc platné to není, nějak se tyhle dvě věci pořád nedokáží správně spojit. Ale v cizině to řeší. Viz například Go BIG or Go Home: How SEOs Can Win at the PR Game

RIP AllThingsD, vítej RE/CODE. Takže nezapomeňte přidat http://recode.net/feed/ mezi RSS zdroje. Pokud se ptáte kam AllThingsD zmizelo, stal se z něj WSJD a samozřejmě má taky RSS: http://online.wsj.com/xml/rss/3_7455­.xml. A jak to tak vypadá, RE/CODE bude asi lepší číst přes RSS, protože web má mimořádně odpudivý.

Takhle se na to jde:

Originální design webu konference o CSV hledejte na csvconf.com

SOFTWARE

Na Steamu si hry nekupujete, jenom si je půjčujete. A Steam vám kdykoliv může kteroukoliv odstranit. Viz Steam Removes Game ‚Order Of War: Challenge‘ From User Libraries

Pokud jste si v Dropboxu deaktivovali automatické sdílení screenshotů, udělejte to znovu. Firma tuto funkci opět uživatelům zapnula bez jejich vědomí.

A než vás případně napadne zkusit Google Auto Backup Tool, přečtěte si něco o tom, že není až tak jednoduché Googlem uchvácené fotky odstranit. Viz How to Delete Auto Backup Photos

MARKETING A KOMUNIKACE

Instagram Direct Messaging and How To Use It For Your Business by bylo zajímavé, kdyby text nezapomínal na to nejpodstatnější: málokdo bude na Instagramu zvědavý na přímé zprávy od firem.

Pět NEJ selhání značek na Twitteru hledejte v 5 Epic Branded Twitter #Fails of 2013

Odstrašující až strašidelné inzeráty roku – Samsung a Evolutionary Husband:

Pomůže e-shopu svlékající se děvče a sdílení na sociální sítě? Čím více sdílíte, tím méně má děvče na sobě:

Nový začátek pro Dell:

Užitečné tipy pro provozování firemního blogu. Ale možná klidně i osobního. Hledejte v Managing a Company Blog? The 10 Biggest Mistakes – And the Smartest Ways to Correct Them

A Samsung na to jde pěkně zostra:

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

NSA může sledovat dopisy pro Santu, protože není americký občan. Dobrá parodie. Viz Pitch Perfect Satire: NSA Intercepted Children's Letters To Santa

NSA prý může kdykoliv nainstalovat svůj malware na iPhone a získat z něj jakákoli data. A prý to dost dobře není možné bez podpory Apple. Viz The NSA Reportedly Has Total Access To The Apple iPhone. Během pár hodin po zveřejnění této zprávy se samozřejmě objevilo kategorické popření od Applu: s NSA jsme nespolupracovali.

Hromadná žaloba na Linden Lab. Středem je klasické chování Lindenů, kteří uživatelům zavírali účty a připravovali je i o peníze, které s účtem byly spojené (virtuální peníze samozřejmě). A pokud vám Linden Lab nic neříká, tak možná Second Life řekne víc. Samozřejmě se týká pouze uživatelů z USA.

Orange se chystá na právní kroky, nelíbí se jim, že NSA šmírovala přímo na podmořském kabelu, který z části používá právě Orange (v tomto případě francouzský operátor). Viz Orange to take legal action after report of spying via its cable

Na SnpachatDB.info se teoreticky objevily údaje z 4,6 milionu účtů na Snapchatu, které odtamtud útočníci dostali bezpečnostním nedostatkem. Tím nedostatkem, o kterém (samozřejmě) tvůrci Snapchatu tvrdí, že není důležitý a měsíce ho nechávají bez povšimnutí. Na robbiet.us/snapchat je možné si provést kontrolu, zda váš účet v úniku figuruje (velmi pravděpodobně ne, protože jde nejspíš hlavně o americká čísla). Jinak viz též Snapchat je stále děravý, údaje o 4,6 milionech uživatelů unikly na web

Snapchat zareagoval na únik milionů telefonních čísel tím, že nabídne uživatelům možnost zamezit vyhledání podle telefonního čísla? Tady někdo nepochopil, v čem je problém. Viz Snapchat reacts to hacking group releasing millions of phone numbers

The primary NSA issue isn't privacy, it's authority a jediné, co k tomu ještě lze dodat, je – kdo ohlídá hlídače?

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Why Social Networks Are Crazy for Private Messaging je dobrá otázka. Proč jsou sociální sítě jak šílené po privátních zprávách? Zejména pokud Facebook dělá už roky maximum pro to, aby se jeho „interní“ pošta nedala používat. V nové podobě ji zmenšil na vyskakovací chatovací okénko, kam se vejdou zhruba dva řádky textu.

Asi nepřekvapí, že NSA má problém s daty. Shromažďuje jich tolik, že z nich nic použitelného nedokáže dostat. Viz NSA Struggles to Make Sense of Flood of Surveillance Data (a pokud to mezitím WSJ uzamkne, tak se předem omlouvám).

42% of online adults use multiple social networking platforms, tedy: skoro polovina dospělýchpoužívá současně více sociálních sítí. V praxi to můžete chápat tak, že mají Facebook a k tomu například Instagram nebo něco takového. A marketéři by na to měli myslet.

Facebook čelí žalobě dvou uživatelů, kterým se nelíbí, že jim šmíruje v „soukromých“ zprávách. Možná by bylo lepší si uvědomit, že na Facebooku soukromí neexistuje. Viz Facebook Sued For Scanning ‚Private‘ Messages a Facebook čelí žalobě, uživatelům vadí šmírování v soukromých zprávách

Opakování matka moudrosti. Takže neuškodí se znovu podívat na velikost fotek na Facebooku. Viz Facebook Photo Sizes Cheat Sheet for Marketers: Apps, Ads, Albums & More

Will Facebook Continue Being Evil in 2014? se ptají na Social media today. A protože je tam otazník, tak je jasné, že odpověď je: ano, Facebook bude zlý i v roce 2014. Důvod je prostý. Dělá všechno jenom pro peníze, ne pro dobro svých uživatelů.

MOBILNÍ APLIKACE

To by hrálo, aby se na iOSu dalo bezpečně komunikovat. Šifrovaný chat do App Store prostě nepatří. Viz Apple reportedly rejects Cryptocat encrypted chat app from App Store Read

Google zruší Bump i Flock, nedávno koupené sdílecí aplikace. Viz Google To Close Bump And Flock, Its Recently Acquired File Sharing Apps

STARTUPY A EKONOMIKA

Nojo, to je dobrá otázka. What Happens to Dead Bitcoins? A jde mrtvý Bitcoin do nebe nebo do pekla?

Být startup ve Francii? Možná dobré, ale nesmíte konkurovat zavedeným mafiím (pardon průmyslům), jako jsou třeba taxikáři. Viz Uber, LeCab And Others Now Have To Wait 15 Minutes Before Picking You Up In France a Ve Francii nesmí „Uber“ vyzvednout zákazníka dříve než za 15 minut

Veronica Mars a první trailer. Pokud dumáte nad tím, čím je to zajímavé, tak asi (zatím) jedině tím, že to zkoušejí financovat přes Kickstarter:

Ano, počkáme a uvidíme. Správná reakce na šířící se povídání o tom jak mládež utíká z Facebooku. Nebo taky neutíká. Viz článek Facebook's ‚Teen Problem‘ Is More of a Media Problem, ke kterému je vhodné dodat to, že čísla Facebooku jsou stále jenom jeho čísla. A pokud vezmeme českou populaci dětí a mládeže, tak Facebook tvrdí, že jich má víc než jich je v celé populaci. Takže je asi jasné, jak to s těmi čísly je.

INFOGRAFIKA

25 Awesome Content Marketing Tools To Use In 2014 [INFOGRAPHIC] je plné tipů na pomůcky pro obsahový marketing. Jakkoliv jsou některé příliš „americké“, řada z nich se hodit může.

