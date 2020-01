 »  Vychází telefon s Linuxem, ProtonVPN nově jako open source, Silicon Valley se bojí Číny

Nizozemský TomTom podepsal dohodu s firmou Huawei , která začne využívat jeho mapové technologie. Jde o reakci na embargo ze strany Spojených států, kvůli kterému nemůže čínský podnik mimo jiné využívat technologie od Googlu. TomTom by měl být náhradou za Google Maps, a to jak z pohledu samotné aplikace, tak v rámci API a prostředků pro vývojáře. Huawei se snaží postavit vlastní ekosystém nezávislý na Googlu. V Česku mimo jiné začal oslovovat vývojáře aplikací.

Canonical spouští Anbox Cloud . Jde o Android běžící v cloudu, díky čemuž je možné vyvíjet vysoce škálovatelné Android aplikace a ty pak doručovat uživatelům. Využití se nabízí například na streamování her, testování, virtuální instance. Více informací si lze vyžádat zde a pro využívání služby je prozatím třeba registrace a obdržení následné pozvánky.

Evropa začne na volném trhu prodávat vlastní procesory . Vzniká nová společnost SiPearl, která byla jako spin-off odštěpena od European Processor Initiative (EPI). Jde o organizaci, jejíž členy jsou evropské země a která se snaží vyvinout procesory pro superpočítače, díky čemuž by starý kontinent neměl být závislý na jiných velmocích. SiPearl má výsledky práce zpeněžit na běžných trzích a procesory se mají nasazovat také v superpočítačích v rámci projektu EuroHPC. Jeho členem je i Česko a EPI v našem rozhovoru komentoval šéf IT4Innovations v Ostravě Vít Vondrák .

Microsoft během několika týdnů začne vynuceně instalovat modul Bing do prohlížeče Chrome , týká se to zákazníků s předplatným Office 365 ProPlus. Více píše ZDNet.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Zakladatel Huawei Ren Zhengfei vystoupil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Na pódiu usedl s ekonomem a historikem jménem Yuval Noah Harari (knihy Sapiens nebo Homo Deus). Debatovalo se o tom, jak bude vypadat budoucnost ve spojení s technologickými „závody“. Video je k dispozici zde.

Ze Silicon Valley se ozývá stále více hlasů, které říkají, že je v USA nutné budovat obrovské technologické firmy. Důvodem je to, že jenom tak lze konkurovat rostoucím protějškům z Číny, které mají zázemí v gigantickém trhu. Silicon Valley tak opouští kulturu malých pružných startupů, rozebírá v článku The Atlantic. „Rozdělit Facebook? Technologické firmy jsou pro USA zásadní složkou, jejich rozbití posílí Čínu,“ uvedl třeba Mark Zuckerberg. „Čínské firmy rostou rychleji, mají větší valuace a mají více uživatelů. Je důležité pochopit, že běží globální technologická soutěž, kde je Čína výrazným hráčem a pravděpodobně jím zůstane,“ dodal bývalý šéf Googlu Eric Schmidt. Otázkou je, zda to jsou legitimní obavy, nebo argumenty k tomu, aby nedošlo k rozbíjení (v některých ohledech) monopolů.

Google ukončí podporu pro Chrome Apps. Jde o aplikace napsané v HTML, JavaScriptu a CSS běžící v prohlížeči, koncept se ale nechytl. Od března nebude možné do Web Store dávat nové aplikace a finální zaříznutí se očekává v roce 2022. Google doporučuje převod do Electronu nebo NW.js.

MediaTek představil čipset Helio G70, nasazován by měl být zejména v chytrých telefonech střední třídy zaměřených na hry. Má dvě jádra Cortex-A75 (2 GHz), šest jader Cortex-A55 (1,7 GHz), grafiku Mali G52 a podporu až 8 GB LPDDRX RAM. 5G chybí.

Tři nové čipsety střední třídy představil také Qualcomm. Jde o modely Snapdragon 460, 662 a 720G. Pracují s jádry Kryo (240 Silver až 465 Gold) a s GPU Adreno 610 a 618. První dva využívají 11nm technologii, 720G pak 8nm.

Intel se chystá na cenovou válku se sílícím AMD, píší DigiTimes a ZDNet. K posílení dominantního postavení na trhu má vést několik prozatím neznámých kroků. Prvním z nich je každopádně snížení cen pro OEM partnery. To by mohlo vést k levnějším notebookům a počítačům. Změny mají nastat v druhé polovině letošního roku.

Vyšel Wine ve verzi 5.0. Přináší podporu více monitorů, novou implementaci XAudio2 nebo podporu grafického API Vulkan 1.1.

Služba AWS Outposts od Amazon Web Services je dostupná v sedmi nových regionech. V Evropě přibyly tři, konkrétně Paříž, Stockholm a Londýn. Outposts je dedikovaný hardware postavený na AWS hardware a využívající cloudové technologie AWS.

McAfee má nového výkonného ředitele. Dřívější vysoce postavený činitel v Ciscu Chris Young (měl pod sebou i pražský vývoj Cisca, který vznikl odkupem Cognitive Security) odstoupil a nahrazuje ho Peter Leav, který dříve vedl třeba BMC Software. McAfee se v roce 2017 osamostatnilo od Intelu a snaží se vybudovat kapacity v enterprise bezpečnosti. Údajně se chystá vstup na burzu, firmu by měl ocenit na miliardu dolarů.

VMware kupuje firmu Nyansa. Ta vyvíjí prvky AI poháněnou analytiku sítě (AIOps), což VMware zkombinuje s SD-WAN technologií VeloCloud, která byla předmětem dřívější akvizice. V AIOps posiluje také ServiceNow, který získal izraelský startup Loom Systems.

Čínský Tencent je největší herní firmou světa a chce ještě více posílit. Za 148 milionů dolarů se chystá koupit norský Funcom. Severské evropské země Tencent zajímají poměrně dost, firma například za 8,6 miliardy dolarů koupila majoritu ve finském Supercell.

DigitalOcean s novým ředitelem propouští asi 50 lidí, probíhá reorganizace. Situaci více rozebírá TechCrunch.