Východní Evropa je dvojkou v blockchainové kriminalitě, západní vede v absolutních číslech

Data v zářijovém reportu 2021 Geography of Cryptocurrency blockchainové analytické společnosti Chainalysis jsou relevantní pro období mezi červnem 2020 a letošním červencem. Pojďme se podívat podrobněji.

Východní Evropa má jednu z nejrozvinutějších kryptoměnových ekonomik. Díky tomu je zdejší podíl kriminální aktivity na kryptoměnových transakcích významnější než v případě Afriky, která se v relativním srovnání všech kryptoměnových transferů v regionu versus transferů spojených s kriminální aktivitou umístila na prvním místě. Co do transakčního objemu trumfuje dokonce i Latinskou Ameriku, tedy území rozkládající se mezi jižní hranicí USA a Hornovým mysem.

Z celkového objemu transakcí zde na kriminální aktivitu připadá půl procenta celkové fiatové hodnoty všech kryptoměnových převodů, které se zde uskuteční. Výše zmiňovaná Afrika v tomto relativním srovnání dosáhla hodnoty, která se blíží jednomu procentu transakcí napojených na kriminální aktivitu vůči všem kryptoměnovým transakcím na kontinentu ale při mnohem nižších transakčních objemech.

Pokud jde ale o absolutní čísla nebo alespoň celkovou hodnotu kryptoměnových transakcí spojených s kriminální činností vyjádřenou ve fiat měnách, nalézá se Východní Evropa opět na druhém místě, tentokrát za tou Západní. Zafungoval zde pravděpodobně stejný princip jako v absolutním srovnání Východní Evropy a Afriky a pravděpodobně také jeden zajímavý fenomén, který si osvětlíme na konci článku.

Darknet a Hydra na kterou je i Kapitán Amerika krátký

Jedno prvenství si ale východní část starého kontinentu přeci jenom odnáší. Z adres východoevropských států za měřené období zamířilo na darknetová tržiště více kryptoměn, než z kteréhokoli jiného světového regionu.

Hlavní podíl na tomto nelichotivém prvenství má na svědomí dark market Hydra. Ta je specifická tím, že obsluhuje pouze rusky mluvící země. V loňském roce prošla velmi rychlou expanzí, díky které za rok 2020 tvořila 75 % všech světových darknetových příjmů. Hydra se těší popularitě zejména v Rusku, Ukrajině a v Bělorusku, operuje ale také v Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Arménii, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu a Moldavsku.

Největší podíl blockchainové kriminální aktivity v regionu, alespoň co do transakčního objemu, nicméně připadá na úplně jiný kanál, a to na obyčejné podvody. Scamy tvoří do začátku bullmarketu nejpopulárnější druh kryptoměnové kriminální aktivity prakticky ve všech regionech. V absolutní hodnotě peněz poslaných na peněženky kryptoměnových podvodníků sice vede Evropa západní, uživatelé z té východní části si s nimi ale příliš nezadají. Z Východní Evropy od června 2020 do letošního července přišly na adresy známých podvodů kryptoměny za 815 milionů dolarů. Východní Evropa také za dané období vygenerovala největší webový provoz spojený s návštěvami internetových stránek jednotlivých podvodných projektů.

Pokud bychom zazoomovali na úroveň jednotlivých států, tak zjistíme, že většina webového i blockchainového provozu spojeného s podvodnými projekty patří jedné jediné zemi – Ukrajině. Ta dokonce vyniká i v celosvětovém srovnání, kdy v počtu návštěv stránek kryptoměnových scamů o více než dvojnásobek převyšuje druhou zemi v pořadí, kterou jsou mnohem lidnatější Spojené státy.

Rusko a Ukrajina – země (krypto)podvodům zaslíbené

Mezi jednotlivými scamy, které trápí východoevropské uživatele, za uplynulý rok nejvíce zabodovalo u nás prakticky neznámé Ponziho schéma jménem Finiko.

Finiko představuje původně ruský Ponzi projekt, který byl založen v roce 2018 a skončil letos v červenci. Scam lákal uživatele na to, aby do něho investovali své ethery a bitcoiny, za což sliboval až 30% měsíční návratnost. Finiko v pokročilé fázi své existence dokonce spustilo vlastní token, který se reálně obchodoval na několika burzách. Podle deníku Moscow Times byl oficiální hlavou projektu populární východní instagramový influencer Kirill Doronin. Jeho důvěryhodně působící tvář vylákala podle Chainalysis z kapes důvěřivých ruských a ukrajinských uživatelů bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů.

Pokud odhad blockchainové analytické firmy odpovídá realitě, jde o jeden z největších kryptoměnových podvodů v historii. V takové případě se nejspíše zapíše do učebnic hned vedle legendárního OneCoinu (4 miliardy dolarů) a čínského PlusTokenu (odhady hovoří o zhruba 2 až 2,9 miliardách dolarů). Podvodu značně nahrála pandemie, která vehnala velké množství Rusů a Ukrajinců do existenčních problémů.

Ve Východní Evropě ale nesídlí jen oběti podvodů. Na kryptoměnové adresy přiřazené k regionu dorazilo také významné množství kryptoměn z peněženek jednotlivých scamů. To by napovídalo faktu, že odtud pracuje i významná část operátorů jednotlivých podvodů.

Východoevropské adresy také přijaly kryptoměny za 46 milionů dolarů pocházejících z adres ransomwarových projektů. Řadí se tak opět na druhé místo hned za Západní Evropou s 51 miliony dolarů.

Jak ale přiznává sama Chainalysis, prvenství západní Evropy může být ve skutečnosti klam způsobený chybou metriky, která při určování geografické lokalizace využívá z části i webový provoz na kryptoměnových službách, jež jsou pro oba regiony společné. Zatímco u 160 z nich vede ve webovém provozu právě Západní Evropa, jen u 68 dominuje naopak Východní. Chainalysis tak připouští, že je klidně možné, že část kryptoměn pocházejících z ransomwarových plateb mířících podle jejich odhadu do Západní Evropy ve skutečnosti putuje naopak do té Východní.

Proč by to ale nemohlo být přesně naopak? Chainalysis poukazuje na fakt, že velké procento nejúspěšnějších ransomware aplikací má kořeny právě na východě. Jmenovitě se jedná hlavně o Rusko a ruské kybernetické podsvětí. Východní ransomware má podle blockchainové analytické společnosti často jedno specifikum, podle kterého jej lze snadno identifikovat. Pokud byl vytvořen po roce 2018, měl by údajně obsahovat kód, který zamezuje jeho aktivaci na operačních systémech, u kterých program detekuje, že se nalézají na území Společenství nezávislých států (Содружество Независимых Государств), které spojuje 9 z původních 15 bývalých republik Sovětského svazu.