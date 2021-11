Vyhledávač You.com chce porazit Google, tvůrce Pokemon Go otevřel platformu pro AR a Apple láká menší firmy

Když si koupíte NFT obrázek, tak ho na blockchainu nenajdete. Jedno z oblíbených nepochopení, jak NFT fungují. A také jeden ze zásadních problémů. V blockchainu je totiž pouze záznam o koupi a případně odkaz někam, kde je digitální předmět “uložený”. Zatímco z blockchainu se záznam “ztratit” jen tak nemůže, digitální předmět se ztratit může. A taky se to běžně děje. A důvod, proč NFT nejde uložit do blockchainu? Cena. Aktuálně okolo 40 dolarů za kB uložených dat.

Jak Pinterest naprosto zničil vyhledávání fotografií na internetu je dobré a trefné čtení. Pinterest je totiž opravdu ničitelem vyhledávání obrázků. To, co na něm je, by se nemělo dostávat do Google Images. Nebo alespoň ne ty miniatury a poškozené fotky, které tam “lidé” (boti) hromadně nahrávají. Ale těch problematických věcí je víc.

Povedený případ: indikátor spuštění Gmailu nic neindikuje. Je to jenom CSS animace, která nemá žádný vztah k tomu, co se děje (či neděje). Jde o poměrně běžnou praxi, kdy “progress indicator” prostě je jenom animace pro zabavení uživatele.

Patreon chce vybudovat hosting pro video. Pro tvůrce, aby nemuseli využívat YouTube. Nápad je to rozhodně zajímavý a užitečný.

Substack je nově místem pro ty, kteří byli vyhozeni odjinud. Pro porušování pravidel, fake news, dezinformace. Pro řadu takových je i vítaným zdrojem příjmů až ve stovkách tisíců dolarů ročně. Tvůrci Substacku přitom věří že zachraňují žurnalistiku a tvoří nový, demokratický svět. Čtěte Substack Is Now a Playground for the Deplatformed.

Vyhledávač You.com je poháněn AI a chce porazit Google jako první otevřený vyhledávací stroj. Čerstvě spustili veřejnou betu a získali 20 milionů dolarů financování.

Copy/Paste klávesnice už není jenom vtip ze Stack Overflow. Můžete si ji koupit.

Macy M1 jsou novým symbolem statusu softwarového inženýra píše Protocol. Shopify, Twitter a Uber budou svým inženýrům kupovat M1 Mac MacBook Pro s 64 GB paměti. Důvodem má být až dvojnásobně vyšší výkon oproti existujícím laptopům.

Mají kryptoměny dopad na nedostatek čipů? Podle How badly is cryptocurrency worsening the chip shortage? mají a navíc dost značný. 20 % nových GPU v roce 2021 padlo na těžbu etherea, 4 % produkce TSMC šlo do těžby bitcoinu a 0,5 % energie celosvětově spotřebovala těžba (95 % z toho jen bitcoin).

Playdate bude mít zpoždění z důvodu komplikací s bateriemi. Teoreticky se tak této originálně vypadají herní konzole dočkáme až v roce 2022.

Mikroprocesoru je padesát let. 15. listopadu 1971 Intel uvedl na trh první komerčně dostupný jednočipový mikroprocesor – Intel 4004.

Apple nakonec couvl a na iPhonu 13 si můžete nechat vyměnit displej jinde, než “u Applu”. Celé je to ale součástí nekončících snah, aby hardare od Applu nesměl opravovat nikdo třetí.

Niantic otevírá platformu Lightship po celém světě a umožňuje vývojářům vytvářet jejich vize pro rozšířenou realitu. Nutno dodat, že to vypadá hodně zajímavě a Niantic má na čem stavět – Pokémon GO a předchozí Ingress toho umí hodně. Dost i díky vývoji hardwaru.

Windows 11 SE jsou nové Windows, které mají konkurovat Chrome OS. Určené (a vyhrazené) pro studenty a školy a pro levné notebooky. S Windows S to nevyšlo, otázkou zůstává, zda přidání písmene něco změní. Naštěstí už není SE tak omezeným systémem jako původní S.

Apple spustil betu Apple Business Essentials. Jde o službu pro firmy, která kombinuje správu zařízení, 24/7 podporu pro koncové uživatele i IT oddělení, firemní iCloud a opravy na místě pro firmy až do velikost 500 zaměstnanců. Prozatím je volně dostupná beta (v USA), placená služba má začít fungovat od léta 2022 od 2,99 USD měsíčně za uživatele. Hodně zajímavá novinka.

Uvedení GTA: The Trilogy doprovází problémy. Včetně toho, že Rock Star do trilogie zahrnul hudbu, na kterou neměl práva.

Uživatelé Discordu se začalo bouřit, nechtějí NFT ani krypto. Dokonce říkají, že pokud se tyto věcí stanou součástí Discordu, tak odejdou na Slack. Via Discord users are revolting over NFTs and crypto. Platforms should heed this warning. Discord nakonec couvnul. Kryptopeněženku přidávat (prozatím) nebude.

Meta (Facebook) odstraní tisíce možností cílení, zejména podle interakce s obsahem týkajícím se zdraví, rasy, etnicity, politické orientace, víry, sexuální orientace. Ke změně dojde 19. ledna a dotkne se cílení na Facebooku, Instagramu, Messengeru i WhatsApp. Dělá to prý proto, aby zabránil zneužívání cílení. Druhý možný výklad je, že podobná cílení už nefungují a že Facebook přišel o možnost o uživatelích tyto informace zjistit.

Serveru The Verge došla trpělivost s rozhovory “mimo záznam”. Od nynějška budou odborníci na komunikaci a lidé, kteří s The Verge hovoří z oficiálních důvodů, standardně hovořit “na záznam”. V obsažném článku se dočtete dost neuvěřitelné příklady zvláštních přístup PR profesionálů. U případného rozhovoru “mimo záznam” každopádně vždy platilo, že je to věc vzájemné dohody.

Instagram tvůrcům platí bonus 10 tisíc dolarů za příspěvky v Reels. Až tak hodně se Mark Zuckerberg bojí TikToku a opakuje se schéma, které používají všichni (včetně zmíněného TikToku): masivní podpora určité funkčnosti penězi. Ať stojí, co to stojí. Detaily v Reels Summer Bonus.

Europol zatknul sedm “afiliátníků” ransomwaru RE­vil/GandCrab/Sodinokibi. Od tvůrců si pronajímali ransomware, který poté používali pro průnik do firem, napadení a následné vybírání výkupného. Příjmy si dělili s tvůrci. Oznámení v FIVE AFFILIATES TO SODINOKIBI/REVIL UNPLUGGED.

Účty Gmail jsou použity v 91 % všech “útoků návnadou” – baitingu, tedy nástroje používaného při phishingu (rhybaření). Součástí jsou i ony zcela prázdné e-maily, které dostáváte.

Společnost Google přistihla hackery, kteří použili Mac 0day proti hongkongským uživatelům a podle charakteru útoku jde o vládou podporovaného hráče. Samotný útok přicházel přes webové stránky, které v iframe skrývaly kód pro iOS a Mac OS. Detaily v Analyzing a watering hole campaign using macOS exploits.

TikTok doporučuje uživatelům sledovat lidi, které znají v reálném životě. Uživatelům se to nelíbí, obávají se o soukromí. Ve skutečnosti to není nic nového, Facebook byl v minulosti přistižen při mnoha kreativních metodách, jak spojovat lidi, kteří se byť i jen potkali na určitém místě. A proč by toho neměl využívat TikTok na své cestě k porážce Facebooku? Via The Sneaky Way TikTok Is Connecting You to Real-Life Friends.

Facebook chtěl odchod teenagerů ze své služby řešit aplikací pro šestileté, ukazují uniklé dokumenty. Je to částečně logické, z šestiletých by mu časem vyrostli noví teenageři. Detaily v As teens left Facebook, company planned to lure 6-year-olds, documents show.

Jak najít přejmenovaný účet na Twitteru? Tedy účet, který změnil název? Je to poněkud komplikované, ale pár způsobů existuje. Všechny jsou ale založené na tom, že potřebuje zjistit ID (interní číslo), které takový účet měl (má). Číselný identifikátor samozřejmě zůstává i při přejmenování. Detaily například v Twitter Detective MasterHack: How To Retrospectively Find A User ID Number.

Na Facebooku vítězí špatné zprávy o očkování. A vlastně nejenom o očkování, byť tady jde o zkoumání toho, co zabírá na českém Facebooku. A je to neveselé. Ze sta nejsdílenějších článků na sociální síti Facebook v období od 5. května do 4. listopadu tvořily texty konspiračních serverů už jen 31 položek. Mezi nimi dominovaly především servery Otevři svou mysl a Aeronet.

Nelíbí bude na YouTube nově soukromé, nebude vidět, kolik “palců dolů” video dostalo. Google to samozřejmě vydává za boj za aktivitu pro “inkluzivní a respektující prostředí, ve kterém mají tvůrci možnost uspět a cítit se bezpečně.” Komentáře se ale zrušit nechystají. A palce dolů můžete stále dávat. Slouží jako součást doporučovacího algoritmu (pro vás samotné) a tvůrci samotní počty nadále uvidí.

Twitter ukončil automatické ořezy/výřez fotek v příspěvcích. Neořezává na webu ani v mobilních aplikacích a příspěvek, který tvoříte, bude tedy vypadat (teoreticky) přesně tak, jak ho vidíte poté, co ho zveřejníte. Samozřejmě s výjimkou připojovaných odkazů, tam stále fungují Twitter Cards a zcela náhodný systém, zda to vyjde dobře či špatně. Konec ořezů přichází po několika letech marných snah, aby algoritmus nedával přednost nevhodným ořezům.

Gmail má (konečně) nový widget pro iOS/iPad OS. Stále ale prakticky nic neumí. Důvodem je ale Apple, který stále nepochopil, jak mají widgety fungovat a zásadně omezuje jejich možnosti. Tak snad ještě pár let a půjde to.

Apple kupuje reklamu na Googlu pro oblíbené aplikace s předplatným bez vědomí autorů. Díky tomu vydělává ještě více peněz, ale samotné autory připravuje o peníze a navíc pro ně navyšuje cenu za reklamu. Reklama od Applu skrývá, že je od Applu a vypadá jako kdyby byla přímo od samotných tvůrců aplikace. Dotýká se to aplikací jako Tinder, Plenty of Fish, Bumble, HBO, Masterclass či Babel. Via Apple Quietly Buying Ads Via Google For High-Value Subscription Apps To Capture App Publisher Revenue.

Firma McAfee byla prodána za 14+ miliard dolarů. Novým majitelem je skupina investorů. Oznámení společnosti viz McAfee to Be Acquired by an Investor Group for over $14 Billion.

NFT nejsou odpovědí na reálné životní problémy digitálního umění. Podle článku vlastně spíš jenom nové problémy vytváří. Text navíc konstatuje, že umělci mají řadu možností, jak svá díla prodávata NFT je mezi těmito metodami ta v mnoha ohledech podřadná.

Disney+ má po dvou letech 118,1 milionu předplatitelů. V listopadu loňského roku měl 73,7 milionu a očekává se, že v roce 2024 by měl dosáhnout na 230 až 260 milionů platících. Pro srovnání, Netflix má aktuálně 213,5 milionů, Hulu 43,8 milionů. Apple čísla nesděluje.

Každoroční akce společnosti Alibaba Den nezadaných zaznamenala nejpomalejší růst prodejů v historii. Pouze 8,5% meziroční růst. Stále jde ale samozřejmě o další rekordní útratu ve výše 84,5 miliardy dolarů.

