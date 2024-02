Warneři jdou do útoku. V Česku letos spustí televizi a předělanou aplikaci Max

Už za několik měsíců by se čeští uživatelé měli dočkat kompletně předělané aplikace Max, která nahradí dosavadní streamovací službu HBO Max. Z jednoho prostředí se dostanou k mnohem širší nabídce obsahu, od filmů přes reality show po sport.

Se současnou verzí aplikace není firma Warner Bros. Discovery moc spokojená. Generální ředitel David Zaslav ji při komentování aktuálních výsledků hospodaření označil za problémový produkt, který současné vedení zdědilo.

Česká republika patřila v březnu 2022 do poslední vlny zemí, kde aplikace HBO Max začala fungovat, než mateřská firma oznámila drsné škrtání nákladů a reorganizaci. Americké vedení se rozhodlo, že celý produkt předělá, přejmenuje a restartuje.

Nová generace pod názvem Max si odbyla premiéru loni v květnu na domácím americkém trhu. Teď dorazí do států, kde zatím funguje původní HBO Max, včetně České republiky a Slovenska.





„Evropa přijde na řadu ve druhém čtvrtletí včetně dvou zcela nových trhů: Francie a Belgie,“ řekl výkonný ředitel Jean-Briac Perrette, který ve Warner Bros. Discovery zodpovídá za streamovací služby. Ještě do konce tohoto roku by se Maxu měli dočkat zákazníci v Asii a Tichomoří.

Termín evropského restartu Maxu má jednoduchý důvod. „Souvisí to s letními olympijskými hrami v Paříži,“ poznamenal generální ředitel David Zaslav. Olympiáda začne už 26. července a Warnerům kromě ostatních kanálů patří také Eurosport. Stanice chystá k největší sportovní události na světě bohatý program, a to nejen v klasickém televizním vysílání, ale tradičně také v digitálním prostředí.

„Max je pro nás hlavní priorita a loni jsme tvrdě dřeli na tom, aby byl ziskový. Z dosavadního vývoje máme dobrý pocit,“ zdůraznil Zaslav. Divize streamovacích služeb byla dřív v hluboké ztrátě, tento vývoj ale dokázala otočit. Teď už je zisková a v roce 2025 firma očekává, že z přímého prodeje služeb spotřebitelům bude mít zisk miliardu dolarů před započtením úroků, daní a odpisů.

Podle aktuálních výsledků hospodaření mají Warneři celosvětově téměř 98 milionů předplatitelů různých služeb. Toto číslo však nezahrnuje jen předplatitele Maxu, ale také všech dalších přímo prodávaných produktů, například balíčků se stanicemi HBO nebo regionálních aplikací, jako je turecká BluTV.

Manažeři americké firmy upozorňují, že Max má stále kam růst, protože ve srovnání s konkurencí je dostupný na mnohem menším počtu trhů. Teprve tento týden se HBO Max mění na Max ve státech Latinské Ameriky.





„V porovnání s většími konkurenty fungujeme na méně než polovině trhů. V dalších dvou letech tedy máme pořád ohromný prostor pro růst a globální rozšíření. A to včetně lukrativních trhů, jako jsou Velká Británie, Německo, Itálie, Austrálie nebo Japonsko. Na každém z nich máme hodně místní produkce a na řadě z nich můžeme nabídnout sport,“ podotkl Zaslav.

Také Max bude mít levnější paušál

Mezinárodní uživatelé aplikace Max se kromě klasického předplatného dočkají také levnějšího tarifu, ve kterém budou reklamy. „Tento paušál je momentálně jenom v USA, ale do konce letošního roku ho uvedeme na více než čtyřiceti světových trzích,“ oznámil generální ředitel.

„Restart a přejmenování na stávajících latinskoamerických a evropských trzích budou mít v příštích několika měsících zásadní význam, abychom vylepšili spotřebitelský dojem z našeho produktu a přišli s robustnější obsahovou nabídkou, díky níž si vylepšíme konkurenční pozici,“ dodal finanční ředitel Gunnar Wiedenfels.

Zájem uživatelů mají kromě sportu podpořit také plánované premiéry nových seriálů a filmů, ve kterých se objeví oblíbené postavy a světy. Tato strategie se zatím vyplácí, mimořádně úspěšný byl například seriál Rod draka, který dějově předcházel Hře o trůny. Brzy bude mít premiéru druhá řada. Dalším seriálem ze světa George R. R. Martina bude Rytíř Sedmi království, kterého Max uvede na konci roku 2025.

„Nestydíme se ani za své nadšení z Harryho Pottera. Je to víc než dvanáct let od natočení posledního filmu. Nedávno jsem byl v Londýně, strávili jsme hodně času s J. K. Rowlingovou a jejími lidmi. A obě strany jsou nadšené z oživení této franšízy. Nemůžeme se dočkat, až fanouškům na Maxu nabídneme deset nových příběhů. Cílíme na premiéru v roce 2026,“ prohlásil generální ředitel.

Velkou radost udělala Warnerům také čtvrtá řada kriminální série Temný případ s podtitulem Noční krajina. Letošní příběh s Jodie Fosterovou v hlavní roli byl nejsledovanější ze všech dosud uvedených sérií, takže tvůrci rovnou dostali zelenou i pro pátou řadu.

Fanoušci knižní série Duna se dočkají nejen dlouho očekávaného dalšího filmu, ale ještě letos i odvozeného televizního seriálu. Nové díly bude mít The Last of Us nebo Bílý lotos, svůj seriál dostane záporák Tučňák z příběhů o Batmanovi, úplně nový film vznikne o Supermanovi.

„Máme pravděpodobně největší filmovou a televizní knihovnu na světě a naším úkolem je zaměřit se na to, jak ji různými způsoby zpeněžit,“ prohlásil v této souvislosti generální ředitel David Zaslav.

Televizní vysílání pořád nese peníze

Evropa je zároveň pro Warnery zajímavá kvůli výnosům z reklamy v tradičním televizním vysílání. Zatímco na domácím americkém trhu je znát pokles poptávky po placených stanicích a tržby z televizních reklam také klesají, z Evropy přicházejí dobré zprávy.

Firma je nadšená zejména z Polska, Německa nebo Itálie. V Polsku jí patří mimo jiné televizní skupina TVN a v Itálii se významně zvýšila sledovanost Warner TV, pro kterou bylo poslední čtvrtletí loňského roku nejlepším obdobím v historii.

„Konkrétně evropské trhy si vedou skvěle. V Polsku to jde neuvěřitelně dobře, máme tam v televizním vysílání velmi, velmi silnou pozici. V Itálii jsme šli opravdu nahoru, jsme na tamním trhu nejrychleji rostoucí skupinou. To všechno se odráží v zájmu o reklamu,“ řekl finanční ředitel Gunnar Wiedenfels.

Ekonomické oživení sledují Warneři i na těch trzích, kde dosavadní výsledky nebyly moc přesvědčivé, třeba ve Velké Británii a v severských státech. Od začátku tohoto roku se ale situace začala zlepšovat také tam.

Mezinárodní reklamní výnosy tvoří více než pětinu celkového objemu prodané televizní reklamy na stanicích Warner Bros. Discovery. A Evropa se na těchto zahraničních výnosech podílí ze tří čtvrtin. Naopak v Latinské Americe se čím dál víc inzertních peněz přesouvá z klasického vysílání do streamingu. „Ale bereme to aspoň jako pěknou příležitost pro aplikaci Max, která tam zrovna vstupuje na trh,“ poznamenal Wiedenfels.

Není proto divu, že vyzkoušený koncept Warner TV přijde ještě v letošním roce na český trh. Přesný termín startu zatím firma nekomentovala. Televizní program bude v každém případě zaměřený na seriály, filmy, dokumenty a další pořady americké produkce. Vysílat bude zdarma v DVB-T2 a počítá také s distribucí na satelitu.





Podle licence zveřejněné v databázi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude Warner TV vysílat 24 hodin denně. Program pro Českou republiku budou nejméně ze 40 % tvořit seriály, podíl filmů bude nejméně 15 %. Licence připouští také dokumentární filmy, reality show a zábavu, do budoucna nejsou vyloučené sportovní pořady a živé vysílání.

Seriály a filmy budou hlavně dabované, ale některé pořady mohou být titulkované. Kromě češtiny se může objevit slovenský dabing. Dostupnost stanice ale bude omezena jen na Českou republiku.

Z licence vyplývá, že Warneři vyberou starší pořady ze svého katalogu, nikoliv novinky. Stejně funguje programové schéma třeba u polské a italské verze. Obvykle vysílají víc epizod jednoho seriálu po sobě, přičemž během dne se prostřídá několik seriálů. Italové do programu zařadili Pohotovost (E.R.), Invazi, Hranice nemožného (Fringe) nebo Lovce duchů (Supernatural). Poláci se mohou dívat na Alfa, Gilmorova děvčata nebo JAG, o víkendu bývají filmy – Superman, Veronica Mars nebo Pan a paní Smithovi.

Česká republika bude po Itálii teprve druhým trhem s volným vysíláním Warner TV a celkově jedenáctou zemí, ve které tento program začne vysílat.