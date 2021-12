Windows 11 zpomalují disky, Číňané kritizují Lenovo, nové revoluční tranzistory

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Windows 11 mají problém s výrazným zpomalováním některých disků. Konfigurace i modely jsou různé. Microsoft to vysvětluje tím, že se při zápisech provádí některé zbytečné aktivity. K dispozici je oprava KB5007262.

Amazon Web Services měl opět výpadky. Problémy se objevily nedlouho po výpadku, který proběhl 7. prosince. AWS se podrobnějšímu popisu věnuje v novém textu.

Dude this should not be in a Dell switch… or HPE supercomputer. Takto zní nadpis vysoce zajímavého textu na ServerTheHome rozebírajícího, jak se v hardwaru mohou objevovat nálepky typu American Megetrands (nikoliv Megatrends).

Adobe zdarma vydává grafický nástroj Creative Cloud Express. Slouží primárně k vytváření různých grafických prvků postavených na šablonách a podobně. Typicky jsou připraveny rozměry pro Instagram a další populární formáty. Verze zdarma má k dispozici cloudové úložiště o velikosti 2 GB.

IBM a Samsung představily tranzistory VTFET, tedy Vertical Transport Field Effect Transistors. Ty lze na čip umisťovat vertikálně, a nikoliv na plochu, jako se to děje například u FinFET. To má umožnit větší hustotu osazení. Obě firmy uvádí, že to může vést ke snížení energetické náročnosti až o 85 procent, rovněž se má zdvojnásobit výkon. Produkce čipů s novými typy tranzistorů ještě nebyla oznámena. IBM dělá pokroky také v kvantových procesorech, viz naše reportáž.

Producenti čipů na Tchaj-wanu podepsali dohodu, že se budou snažit vyvinout vlastní technologie pro výrobu, píší Asia Times. Reagují tak na embarga USA vůči Číně. Zákazy například neumožňují vyrábět čipy pro čínské firmy, pokud výrobci používají americké technologie. Začíná se tak dít to, před čím varoval třeba šéf ASML, nejdůležitější firmy na světě ve výrobě litografických strojů. Ten upozorňoval, že embargo sice Čínu zbrzdí, nakonec si ale vyvine technologie vlastní a ASML a spol. přijdou o obří zákazníky. USA mezitím na sankční list zařadily další čínské podniky, mimo jiné výrobce superpočítačů Sugon.

Light Reading zase rozebírá, že projekt evropského cloudu Gaia-X se babrá na místě. Politico zase nedávno upozorňovalo na sponzorství a členství čínských firem. Gaia-X před časem kritizovalo i Česko.

Čínští nacionalisté si našli nový cíl a kritizují Lenovo. Tato celosvětově úspěšná čínská společnost podle nich není dost čínská, píše Protocol. Lenovo, na rozdíl od Huawei, uniká větší pozornosti západu. Prezentuje se jako mezinárodní firma a v jednotlivých zemích primárně nezaměstnává Číňany, ale lokální lidi. O historii Lenova v naší reportáži z Pekingu.

Finsko je blízko vydání vlastního čipu postaveného na RISC-V. Projekt Ballast už měl tape-out, a to pomocí 22nm technologie u TSMC. Dělá na tom organizace SoC Hub složená z Nokie a Tampere University. Více píší eeNews.

Japonský NEC se v příští generaci mobilních sítích chce stát obrem konkurujícím Ericssonu či Huawei. Light Reading rozebírá jeho přípravy, které mimo jiné pramení z nasazování OpenRAN. Právě v Japonsku jsou operátoři v této technologii asi nejdále.

Intel postaví novou továrnu v Malajsii, investuje tam sedm miliard dolarů. Provoz odstartuje v roce 2024, vzniknout mají čtyři tisíce pracovních míst. Firma už v zemi provozuje tři objekty na testování a pouzdření. Nová továrna se bude týkat pouzdření, využijí se nové technologie jako EMIB. Americká vláda nedávno donutila Intel stopnout investice v Číně a zdá se, že Malajsie tvoří náhradu. Šéf Intelu Pat Gelsinger také navštívil Tchaj-wan, kde se snažil klidnit dřívější slovní přestřelky. Intel má velký zájem získat u TSMC co nejvíce kapacit na 3nm proces.

TSMC pokračuje v jednání s německou vládou o výstavbě továrny na tamním území, informují Taipei Times. O námluvách se mluví od léta, možným kandidátem jsou Drážďany, které jsou evropským čipovým hubem.

Indická vláda oznámila program, v rámci kterého investuje 30 miliard dolarů na podporu výstavby výroby čipů a dalších moderních technologií. Nabízí tak subvence, které jsou běžné například v asijských zemích.

ProtonMail začal zdarma nabízet větší úložiště. Z 500 MB se nové účty mohou dostat na 1 GB. Není to ale automatické, je nutné provést několik kroků.

Microsoft na YouTube zdarma zveřejnil dokument o vývoji Xboxu. Jmenuje se Power On, má šest dílů a je překvapivě slušný.

Reddit se chystá vstoupit na burzu. Přesné detaily zatím nejsou známy. Reddit na investicích posbíral 1,3 miliardy dolarů, naposledy letos v létě získal 410 milionů dolarů. Oceněn byl na 10 miliard dolarů, a to při posledních čtvrtletních tržbách sto milionů dolarů, což je meziročně třikrát více. Reddit má denně aktivních 52 milionů uživatelů. Mezi investory patří i čínský Tencent.

Inovační centra z osmi krajů Česka se spojují do jedné sítě Ynovate. Tato centra už podpořila přes 500 menších a středních firem, uvádí Jihomoravské inovační centrum.

Veeam Software má nového výkonného ředitele, stal se jím Anand Eswaran. Přišel z firmy RingCentral. Bill Largent bude nadále předsedou představenstva. Veeam mimo jiné v Praze provozuje vývojové centrum.

LogMeIn oddělí LastPass do samostatné firmy. Tento správce hesel má aktuálně 30 milionů uživatelů.