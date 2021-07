YouTube spouští konkurenci TikToku, Twitter nezvládá ověřovat účty a kampaň dTestu proti šmírování sama šmíruje

dTest spustil kampaň Stop reklamnímu šmírování. Příkladem ale nejde, web dTestu je narvaný desítkami sledovacích reklamních skriptů. Seznam, Facebook, Google, DoubleClick, LinkedIn, imedia.cz. Nechybí ani šmírovací cookies třetích stran a Google Analytics běží v režimu bez anonymizace.

Český a slovenský Telegram je (samozřejmě) konspirační a extremistická bažina. Zmapování od Investigace.cz je hodně užitečný krok.

Joe Biden: Platformy jako Facebook zabíjejí lidi laxním přístupem k vakcinačním dezinformacím. Via Biden on vaccine misinfo on platforms like Facebook: ‘They’re killing people’.

TELEgraficky

HiColor ■ bottom ■ Broadcom jedná o koupi SAS ■ node.new ■ Honza Páv spouští Automate.land ■ Zoominfo kupuje Chorus.ai za 575 M$ ■ Nitro koupili PDFpen od Smile ■ sqlbolt.com ■ Square koupili Crew ■ Woven Planet (Toyota) koupili Carmera ■ ransomwhe.re ■ Realiance Retail koupili většinu v Just Dial ■ Angry Birds Reloaded v Apple Arcade ■ The Well-Tempered Traveler

WEBDESIGN, INTERNET

YouTube globálně spouští Shorts, konkurenci TikToku. Novinku najdete v aplikaci pod Vytvořit krátké video. Délka videí je 15 až 60 sekund a Google předpokládá, že je budete živě natáčet.

Google spustil v Gmailu podporu BIMI. Což může být užitečná věc pro firmy aktivní v e-mail marketingu. Oznámení najdete v BIMI Working Group Announces Gmail General Availability of BIMI a od Google v Advancing email security for Gmail and beyond with BIMI.

Čtvrtek přinesl výpadek Spotify, byť to v Evropě nejspíš nebylo příliš vidět. USA a Velká Británie ale postižena byla.

Nové emoji (pro iOS a časem snad i jinde) jsou na cestě, byť, jako obvykle, jsou prakticky k ničemu. Na druhou stranu, těhotný muž je prostě výborný.

HARDWARE

IDC: Apple Mac má na US trhu 16,1% podíl (celosvětově 7,4%) ve druhém čtvrtletí tohoto roku. A pokud nebudeme počítat Chromebooky, tak Mac drží 8,5% podíl.

Alto’s Odyssey: Lost City trailer je venku. A hra je na cestě do Apple Arcade.

Apple uvedl na trh MagSafe Battery Pack pro iPhone 12. Vyjde vás na 99 dolarů a jak název napovídá, jde o bezdrátové nabíjení a na zadní straně mobilu drží magneticky. Nabíjí se přes lightning kabel a i při nabíjení umožňuje nabíjet mobil. Kapacita 1460 mAh.

Facebook upouští od plánu na vytvoření zařízení fungujícího na základě čtení myšlenek. A jakkoliv to zní jako sci-fi nebo apríl, tenhle plán tu byl. Nakonec podobné nápady má i Elon Musk a jeho Neuralink. Facebook se do vývoje vrhl právě chvíli poté, co se do toho pustil Elon. V roce 2017.

Steam Deck od Valve, konkurent Switche, dorazí v prosinci. Cena je 419 eur za základní 64 GB verzi. Zařízení má mít 40 Wh baterii s odhadem výdrže na 7 až 8 hodin bez hraní her. Zajímavý je slib, že „můžete pochopitelně instalovat a používat PC software“ – SteamOS je založený na Arch a využívá KDE Plasma, takže tím nejspíš myslí software pro Linux. Dostupnost v Česku ale nejspíš v příštím roce.

Těžba kryptoměn na 3800 PS 4 konzolích. Navíc ještě 5000 počítačů a vše poháněno kradenou elektřinou za až 259 tisíc dolarů měsíčně.

Dodávky počítačů v druhém čtvrtletí 2021 stouply meziročně o 4,6 procenta na 71,6 milionu kusů. Gartner v datech nezahrnuje Chromebooky. Na prvním místě s 24,1% podílem je Lenovo, následuje HP, Dell, Apple, Acer Group a ASUS.

SOFTWARE

Google Meet vrací zpět omezení na 60minutová volání u uživatelů Gmailu. Konec omezení přišel loni v reakci na vývoj koronavirové krize. Volání mezi dvěma účastníky může mít 24 hodin. Google Workspace má omezení na 24 hodin i pro skupinová volání.

Windows 3.1 si můžete „nainstalovat“ na iPad. Stačí použít MS-DOS emulátor iDOS 2 (kupodivu je k nalezení na App Store, v minulosti měl problémy tam vydržet) a dokázat na iPad dostat instalační soubory Windows. Detaily v How to Install Windows 3.1 on an iPad.

Google Backup and Sync končí 1. října, náhradou je Google Drive for Desktop (dříve též jako Drive File Stream). Změna oznámená před několika měsíci přinese potřebné zjednodušení. Detaily najdete v Backup and Sync users should begin transitioning to Drive for desktop a od 19. července bude Backup and Sync nabízet přechod. Zajímavé je i Upcoming changes to Google Drive sync clients.

Microsoft oznámil cloudové počítače. Windows 365 je plně hostovaný (Azure Virtual Desktop) počítač s Windows 10/11 přístupný z prohlížečů i z Microsoft Remote Desktop aplikace. Dostupnost od 2. srpna prozatím pouze pro firmy za měsíční předplatné v Business a Enterprise podobě. Virtuál od 1× CPU, 2 GB RAM, 64 GB úložiště po 8× CPU, 32 GB RAM a 512 GB úložiště.

Cloudové Windows 365 v jedné ze základních podob stojí 31 dolarů měsíčně. Za to získáte 2× vCPU, 4 GB RAM a 128 GB úložiště. Podle Microsoftu vhodné pro „krátkodobé a sezónní využití“. Nutno dodat, že konkurenční služby nemají příznivější ceny.

Firefox 90 přidává SmartBlock 2.0. Ale také třeba about:third-party. SmartBlock je ochrana proti šmírování napříč weby (cross-site tracking). Mezi novinkami je i aktualizace na pozadí ve Windows.

Backblaze od 16. srpna zdraží. Důvodem má být 15% růst velikosti záloh uživatelů (za poslední dva roky) a zvyšující se cena hardware. Nově 70 dolarů ročně, 130 dolarů na dva roky, 7 dolarů měsíčně.

WhatsApp bude možné používat na více zařízeních současně. Není to až tak jednoduché s ohledem na nutnost zachování šifrování a bezpečnosti. Čtěte v A peek into the tech behind WhatsApp’s new multi-device feature.

MARKETING A KOMUNIKACE

Instagram upozorňuje uživatele, že Facebook stále existuje. S aktivitami uživatelů na Facebooku to musí jít hodně dolů, když už se marketing Facebooku vydal zkoušet tuhle cestu.

Chybí vám vůně benzínu, protože máte elektrické auto? Ford na to má odpověď v podobě nové voňavky. Via Ford made a premium gas fragrance for EV owners who miss the smell of fossil fuels.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Jaké jsou nejnebezpečnější aplikace pro posílání zpráv na Androidu? Analýza od Kaspersky ukázala, že jde o oblíbené nástroje pro phishing, a rekordmanem je WhatsApp – má 89,6% podíl phishingu. Druhý Telegram 5,6 procenta a třetí Viber 4,7 procenta.

Ransomware REvil, zpětné inženýrství. Velmi detailní pohled na to, jak funguje (a hlavně jak je napsané) REvil. Dlouhé, detailní a hodně odborné čtení.

Weby gangu stojícího za ransomwarem REvil přestaly náhle fungovat. Jak ty na internetu, tak ty schovávající se v dark webu. Sodinokibi webů měli poměrně hodně a náhlý výpadek (či jejich konec) vypadá jako málo pravděpodobný. Via REvil ransomware gang's web sites mysteriously shut down.

Twitter zaznamenává růst požadavků vlád na odstranění obsahu od novinářů. 3651 požadavků týkajících se 199 účtů novinářů či médií v druhé polovině roku 2020, 26% růst oproti první polovině. Detaily na transparency.twitter.com.

„Private relay“, ochrana soukromí od Applu, nebude dostupná v Číně. Také ne v Bělorusku, Kolumbii, Egyptě, Kazachstánu, Saúdské Arábii, Jižní Africe, Turkmenistánu, Ugandě a Filipínách.

83 procent vývojářů trpí vyhořením. Koronavirové nadělení to ještě zhoršilo.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

BEUC podal stížnost na WhatsApp. Vadí neférový tlak uživatelů k přijetí nových Pravidel.

Twitter opět nezvládá ověřovat účty. Šest na první pohled jasně rozpoznatelných fake účtů, včetně jednoho majícího v profilovce koťátko, získalo ověření.

Na Twitchi se rozjely pochybné aktivity s kryptogamblingem. Twitch se dušuje, že to důkladně monitoruje, ale jak víme z minulosti na YouTube, moc úspěšný v tom nakonec asi nebude. Via Twitch Streamers Rake in Millions With a Shady Crypto Gambling Boom.

Fleets se na Twitteru neujaly, od 3. srpna už nebudou. V horní části mobilní aplikace je nahradí Twitter Spaces, konkurence pro Clubhouse. Stories, jichž jsou Fleets kopie, jsou tak nakonec úspěšné jenom na Instagramu (kde byly původně okopírovány ze Snapchatu). Snaha Facebooku protlačit je na Facebook i WhatsApp nezabrala. Stejně tak jako o ně není zájem na LinkedIn.

Je budoucnost sociálních sítí v krátkých audiozprávách? Budeme příspěvky místo psaní (či natáčení videa) prostě jenom namlouvat? Několik startupů si myslí, že ano: Beams, Quest, Pludo a další. Nakonec i Facebook míří tímto směrem se Soundbites.

Na TikToku roste počet účtů falšujících věk i rasu. Digitálně upravená videa pak ukazují dospělé osoby o řadu let mladší.

MOBILNÍ APLIKACE

TikTok globálně překročil 5 miliard instalací. Doposud tuto hranici (mimo hry) překročily jen aplikace od Facebooku (WhatsApp, Messenger, Facebook a Instagram). U TikToku „globálně“ znamená, že SensorTower započítali podle všeho i čínskou verzi Douyin. Nutno dodat i to, že vše vychází z počtu stažení a neznamená to počet aktivních instalací. TikTok má i rekordní příjmy, 2,5 miliardy dolarů celosvětově. Tam mu konkurují aplikace jako Tinder, Netflix, YouTube a Tencent Video. Detaily v TikTok Becomes the First Non-Facebook Mobile App to Reach 3 Billion Downloads Globally.

Xiaomi se stalo dvojkou v prodeji chytrých telefonů. Apple je na třetí pozici. V tomto případě podle dat od Canalysu.

Apple má stále problémy s předplatným v Apple Podcasts. Nové podcasty (za které platíte) se ani po dvou měsících stále neukazují. Via Apple Podcasts reliability problem is turning into an image problem.

STARTUPY A EKONOMIKA

TikTok (ByteDance) zrušil plány na IPO. Jde o další dopad zátahu čínských regulátorů na technologické společnosti, na který doplatil minulý týden Didi. Po dalším prosincovém kole financování (ohodnocení na 180 miliard dolarů) společnost plánovala vstup na americkou či hongkongskou burzu.

Apple bude umět odložené platby. Napomoci tomu má samozřejmě Goldman Sachs a nebudete ani potřebovat Apple Card. A bude možné nejenom zaplatit později, ale i rozložit platbu na splátky – na čtyři během dvou týdnů bez navýšení. Nebo během několika měsíců s navýšením.

Evropská centrální banka zahájila fázi zkoumání cesty k možnému zavedení digitálního eura. Bude trvat dva roky. Detaily v Preparing for the euro’s digital future.

NortonLifeLock jedná o koupi Avastu, ve hře je možná až 8 miliard dolarů.

Automattic koupili aplikaci Pocket Casts. Podcastovou aplikaci, jak název napovídá. Takže už jim patří nejenom WordPress.com a Tumblr.

Falešné AirPods stojí Apple 3,2 miliardy dolarů ročně. Tedy alespoň k této částce vedou data od Celní správy a ochrany hranic USA. Zajímavé čtení v AirPods Are a Huge Hit With Consumers—and Counterfeiters.

Těžba kryptoměn se z Číny přesunula do Kazachstánu. V září 2019 se v Číně těžilo 75,5 procenta. V dubnu 2021 už jenom 46 procent.

E-KNIHY

Nový elektronický papír je barevný jako LCD a zachovává výhody e-inkoustu.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.