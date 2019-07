 »  Záchranářské síti hrozí blackout. Stát zakázku za 4,5 miliardy zadá bez výběrového řízení

Českému státu se prodraží provoz takzvané „vysílačkové sítě“, přes kterou komunikují policisté, hasiči a záchranáři. Síť Integrovaného záchranného systému (IZS) nazvanou Pegas a postavenou na technologii Tetrapol historicky dodává společnost Pramacom na technologiích od firmy Airbus Defence and Space. Ta ovšem bude v Česku používané technologie podporovat jen do konce roku 2020, a některé dokonce jen do letošního podzimu.

Stát proto hodlá firmě Pramacom Prague zadat nadlimitní zakázku bez veřejného řízení, a to prostřednictvím ministerstva vnitra a státního IT podniku NAKIT. Pramacom má na základě toho stávající síť Pegas modernizovat a zajistit její provoz alespoň do roku 2027. Možný je pak přechod smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva roky.

Pramacom za to má od státu získat 4,439 miliardy korun bez DPH, přičemž investice do posílení sítě (dle dokumentace nové hardwarové prvky, softwarové licence, architektura, migrace, školení, dokumentace, podpora) vyjdou na 1,82 miliardy a provoz pak na 2,62 miliardy korun. Dosavadní provoz Pegasu vyšel na zhruba sedm miliard korun.

Aby to vůbec fungovalo

Cílem tohoto zadání je, aby kritický komunikační systém vůbec mohl fungovat, oficiálně se tedy má zajistit „provozuschopný systém IZS s podporou výrobců použitých technologií, rozšířený o nové funkce, které lze získat z plnění dostupných na trhu“. Počítá se také s rozšířením pokrytí území signálem ze současných 68 na necelých 90 procent.

Vnitro uvádí, že pokud by k realizaci zakázky nedošlo, „dojde ke ztrátě podpory firmware a hardware sítě HRAS IZS s možnými následky spočívajícími ve zhroucení systému komunikace složek IZS a nemožnosti operačního řízení sil IZS v terénu“.

Stát také uvádí, že „uzavření smlouvy je nutné bezodkladně“, protože provoz systému kritické informační infrastruktury bez podpory výrobce je neakceptovatelné bezpečnostní riziko. „Pokud by zadavatel nepostupoval navrženým způsobem, došlo by k vyzrazení utajovaných informací zásadního významu, vztahujících se k IZS, a tím k ohrožení základních bezpečnostních zájmů České republiky,“ uvádí vnitro.

Zadávací dokumentace dle státu obsahuje utajované informace a záležitosti jako popis kritických vlastností a zranitelností sítě, popis postupů zajišťujících šifrování komunikace a další údaje. Podle kritiků je ovšem argument s utajovanými informacemi především relativně jednoduchou cestou, jak zakázku realizovat bez výběrového řízení a prodloužit tak závislost na jednom dodavateli. Pro vnitro má jít i o jednodušší cestu, protože vlivem dřívější nečinnosti nyní pracuje pod časovým tlakem.

Možnost přechodu na LTE

Státu své komunikační záchranné sítě jako náhradu za Pegas nabízely společnosti Nordic Telecom a O2. Ty mají k dispozici LTE sítě na frekvencích 410–430, respektive 450 MHz. Tyto sítě jsou na „vysílačkový“ systém připraveny a k tomu na rozdíl od Pegasu/Tetrapolu nabízí vedle hlasu také datové přenosy s rychlostmi 10 až 20 Mb/s. Nordic Telecom podle informací Lupy síť nabízel za zhruba sedm miliard korun s tím, že poskytne hlas i data.

Vnitro ale argumentuje tím, že tyto sítě nejsou na provoz kritického systému připraveny. Například standardizace 410 MHz proběhla až v roce 2019. Operátoři uvádí, že jsou schopní plně připravené sítě spustit. Systém Pegas/Tetrapol lze provozovat až do roku 2035. Airbus DS jako dodavatel technologie do té doby garantuje podporu.

Podle některých informací jsou bezpečnostní obavy státu spojené i se společností PPF, která stojí za O2 a CETINem (a v Nordicu figurují někteří dřívější spolupracovníci PPF). PPF má dle těchto obav blízko k Huawei a Číně. Například ale 400MHz síť Nordicu běží na technologiích od Nokie.