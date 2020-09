Zákaz zákazu WeChatu a zmatky kolem TikToku v USA, válka o Fortnite a uspěchaný iOS 14

Natáčení vertikálních videí a jejich síření na sociálních sítích ovlivňuje reálný svět víc, než si připouštíme. Projevuje se například na vývoji nových tanců. Původně byly navrženy pro široký taneční parket, pro videa natáčená na výšku se ale něco takového moc nehodí. Velmi zajímavé vlákno na Twitteru.

Mám na rukou krev, říká whistleblowerka a upozorňuje, že Facebook roky ignoroval politické manipulace. V 6600 slovech zdokumentovala na řadě praktických příkladů, jak státy a strany v řadě zemí zneužívaly Facebook k ovlivňování veřejného mínění. Facebook na dění nereagoval buď vůbec, nebo dlouhé měsíce nedělal nic. Až bylo tak jako tak pozdě. Čtěte v “I Have Blood on My Hands”: A Whistleblower Says Facebook Ignored Global Political Manipulation a Leaked memo excoriates Facebook’s ‘slapdash and haphazard’ response to global political manipulation.

Trump versus TikTok a WeChat

Vláda Donalda Trumpa měla po nedělní půlnoci v USA zakázat čínské aplikace WeChat a TikTok. Nakonec se ale v neděli nic vypínat nebude. Trump odsouhlasil dohodu s firmou Oracle, která má v TikToku koupit podíl. V rámci nové dohody vznikne společnost TikTok Global (ta bude vlastnit TikTok) se sídlem v USA, Oracle bude mít 12,5% podíl a bude ukládat data všech uživatelů z USA. Walmart bude mít 7,5% podíl. Plyne z toho i to, že ByteDance zůstane 80% podíl (40 % ByteDance vlastní investoři z USA). Viz China's ByteDance gets Trump nod to avoid TikTok shutdown.

Oracle potvrdil, že se stane „důvěryhodným poskytovatelem technologie“ pro TikTok. Což ale v žádném případě neznamená, že dojde k Trumpem požadovaném prodeji americké části TikToku. Via Oracle confirms deal with TikTok-owner ByteDance to become ‘trusted technology provider’ a Oracle’s TikTok deal accomplishes nothing. Server The Verge to správně označuje za dohodu, která nedosahuje ničeho. S výjimkou toho, že Oracle získá hodně peněz za umístění dat TikToku v USA.

Donald Trump oznámil, že odsouhlasil dohodu s TikTokem, jejíž součástí je i vzdělávací fond ve výši 5 miliard dolarů. ByteDance, vlastník TikToku, na to zareagoval oznámením, že o ničem takovém neví. Geniální. Via ByteDance says not aware of $5 billion education fund in TikTok deal.

Zakazovat se v USA (prozatím) nebude ani WeChat. Soud v San Franciscu totiž vydal předběžné opatření, které blokuje příkaz americké vlády k zablokování této aplikace v obchodech a aplikacemi a k omezení obchodních transakcí s jejím majitelem. Soudkyně rozhodla na základě žaloby některých uživatelů a argumentuje tím, že zákaz by mohl zasáhnout do svobody projevu v míře, která neodpovídá vládnímu zájmu na národní bezpečnost. Viz U.S. judge halts Trump administration's order to remove WeChat from app stores.

TELEgraficky

PEP, open source PDF editor pro MAC ■ Mandalorian, druhá sezóna ■ 10 let iPadů ■ Oculus Rift S končí ■ The Art of PNG Glitch ■ Yelp má nový problém ■ Windows Server děravý. Hodně ■ Pamatujete na OS/2?

WEBDESIGN, INTERNET

Skupina serverů CNET byla za 500 milionů USD prodána Red Ventures. Prodávajícím je firma ViacomCBS, která CNET koupila v roce 2008 za 1,8 miliardy dolarů. Vedle známého technologického webu sem patří i GameSpot, Metacritic, TVGuide.com, Chowhound, Roadshow a ZDNet. Via ViacomCBS Reaches Deal to Sell CNET for $500 Million to Marketing Firm Red Ventures.

Mozilla Send a Notes končí. Send bylo spuštěno v březnu 2019 a sloužilo k posílání souborů. Před několika měsíci byla služba pozastavena kvůli jejímu zneužívání pro šíření malwaru. Nakonec ji Mozilla raději ukončila. Notes měl být pouze experimentem. Via Mozilla shutters Firefox Send and Notes a Update on Firefox Send and Firefox Notes.