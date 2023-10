Zatýkání kolem webu Sex.cz, po kauze končí neoblíbený šéf Unity, Amazon chystá konkurenci Starlinku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Policie zadržela Andreje Anastasova, kterého znají zejména čtenáři časopisů Excalibur a Score z devadesátých let. Podle Lidových novin byl společně s několika kolegy obviněn z kuplířství v rámci webu Sex.cz, který dlouhodobě provozoval. Policie web zablokovala a údajně byl obstaven i Anastasovův majetek. Kolem Score se v minulosti točila také další již dříve souzená osoba, a to Miroslav Elfmark.

Amazon příští rok spustí konkurenci pro Muskův Starlink. Bezosův satelitní internet se bude jmenovat Kuiper. Amazon počítá s umístěním 3236 družic (LEO). Do roku 2026 musí podle licence od FCC mít alespoň polovinu družic. Příští rok tedy odstartuje omezenější verze. Raketa Atlas V prozatím vynesla testovací kusy KuiperSat-1 a KuiperSat-2.

Google nabízí přihlašování přes passkeys pro všechny uživatelské účty. Pomalu tak prošlapává cestu k přihlašování bez hesel, ale sám říká, že prosazení tohoto konceptu ještě bude nějakou dobu trvat.





Rusko chce do roku 2030 postavit deset superpočítačů, každý s 10 až 15 tisíci grafikami od Nvidie. Dnešní investice by činila asi šest miliard dolarů. Není jasné, jak se Rusko chce k takovému množství karet H100 dostat. Je totiž pod sankcemi a byť je schopné dovážet skrze černý trh, toto už jsou skutečně velké objemy. Rusko má dnes v žebříčku TOP 500 pouze sedm superpočítačů. Nejrychlejší je v Yandexu, je 27. na světě (21,5 petaflops). Česká Karolina dosahuje na 15,2 petaflops.

Rusko také vyvinulo vlastní nástroje na výrobu čipů. Využívat se mají v rámci takzvaného etchingu. Zatím není jasné, jak moc to v praxi bude životaschopné. Rusko je po invazi na Ukrajinu pod sankcemi a nesmí vyrábět u firem jako TSMC. Vlastní produkci má velmi omezenou, a to ještě pouze na 65nm proces.

Tchajwanští dodavatelé do polovodičového průmyslu chystají velké investice v Evropě. Starý kontinent i díky Chips Actu staví hromadu čipových továren. Producenti chemikálií tak větří šanci. Největší zájem se dle očekávání točí kolem Německa, kde vznikají projekty Intelu, TSMC a dalších.

Čínská Tsinghua University vyvinula první světový čip fungující jako memristor inspirovaný neurony. Slouží k edge learningu a může tak sloužit k dalšímu možnému rozvoji AI.

Microsoft z příštího vydání Windows odstraní skriptovací jazyk VBScript. Stane se tak po 27 letech. Microsoft vidí další budoucnost v PowerShellu.





Google údajně platí Applu ročně 18 až 20 miliard dolarů za to, že může být výchozím vyhledávačem na jeho zařízeních. Šéf Microsoftu Nadella nedávno uvedl, že Apple šikovně využíval jednání s jeho Bingem, aby u Googlu vyšponoval cenu.

John Riccitiello skončil jako ředitel společnosti Unity. Opustil také všechny další funkce. Musel odejít po kauze zavedení nového licenčního modelu, kdy Unity například chtěla po autorech her využívajících engine Unity poplatky i zpětně. Riccitiello byl dlouhodobě asi nejméně oblíbenou postavou herního byznysu. V minulosti vedl EA a udělal z ní (podle anket) nejhorší firmu v USA, a to jak kvůli pracovnímu prostředí, tak kvůli zabíjení oblíbených značek nebo zavádění agresivních obchodních modelů v podobě mikrotransakcí a podobně. Unity se nyní snaží napravovat pověst u vývojářů a hledá nového šéfa.

Disney podle Bloombergu krouží kolem EA, ve hře je možná koupě. Disney se dlouhodobě snaží mít herní odnož (v Praze v minulosti působilo jeho studio na vývoj mobilních titulů), má k tomu řadu silných značek jako Marvel nebo Star Wars. Hry Star Wars pro Disney vyvíjí právě EA.

Sony ukázala nové verze konzolí PlayStation 5. Jde o takzvané „slim“ edice, jak už u Sony bývá zvykem. Bezdisková i disková verze jsou asi o třicet procent menší než původní verze a o 18 až 34 procent lehčí. Výkon zůstává stejný. Ceny jsou 550 eur (disková verze) a 450 eur (verze bez disku). Prodeje startují v listopadu.

Sony také představila službu pro streamování her z cloudu. Zahrnuje to i moderní a aktuální tituly. Tato možnost bude součástí předplatného PlayStation Plus Premium. Slibována je podpora 4K a prostorového zvuku.

Hry od Activision Blizzardu se zřejmě už příští rok objeví v Game Passu. Akvizice za 69 miliard dolarů ze strany Microsoftu nakonec asi projde, takže si Redmond do nabídky předplatného přidá i Diablo, Call of Duty a další slavné značky.

Graphcore, britský tvůrce akceleračních čipů pro AI, je v problémech. Reuters píše, že firma shání hotovost. Dominance Nvidie v oboru ochladila zájem investorů investovat do konkurenčních projektů. Graphcore už propustila 21 procent zaměstnanců. Ztráta za rok 2022 činí více než dvě stě milionů dolarů. Graphcore si koupili na ČVUT.

SemiAnalysis rozebírá, že Nvidia rozhodně chce trhu s AI akcelerátory dominovat i nadále. V přípravě jsou čipy X100, H200, B100 a další novinky. Nadvláda už začíná dráždit některé regulátory.

AMD kupuje firmu Nod.ai. Ta vyvíjí open source nástroje pro práci s umělou inteligencí a modely. AMD toho chce využít ve vlastní nabídce možností, jak tunit modely pro využití na grafických čipech. AMD se už nějakou dobu netají ambicemi, že v akceleraci AI chce být konkurencí Nvidie.

Brave Software vyvíjející webový prohlížeč dbající na soukromý propouští devět procent zaměstnanců. Bravu se asi zase tolik nedaří a hledá obchodní modely. Firma opustila Bing jako vyhledávač a nasadila vlastní indexaci.

Samsung do telefonů řady S24 opět dá své čipy Exynos s integrovanou grafickou částí od AMD. Konkrétně model Exynos 2400 bude obsahovat Radeon na architektuře RDNA 3, včetně podpory ray tracingu. Detaily zatím nejsou k dispozici.

Samsungu také spadl provozní zisk o 78 procent, jde o třetí čtvrtletí. Může za to hlavně situace na trhu s paměťovými čipy, kterých je dostatek a je tam velká konkurence (Micron, SK Hynix, čínská YMTC a další).

Intel vydal grafickou kartu Arc A580. Doplňuje nabídku samostatných GPU. Součástí je 8 GB VRAM s 256bitovou sběrnicí. Soupeřit má zhruba s AMD Radeony 6600 a výkon je výrazně nad Nvidia GeForce RTX 3050. Cena činí 180 dolarů.

Prodeje počítačů nadále klesají, v posledním kvartálu to bylo kolem osmi procent. Nicméně pokles podle Gartneru, IDC a Canalysu zpomalil. Trhu vládlo Lenovo následované HP, Dellem, Applem a Asusem.

SiFive představila dvě nová procesorová jádra postavená na RISC-V. SiFive Performance P870 a SiFive Intelligence X390 míří na high-performance výpočty.

