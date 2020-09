Blíží se Siri v češtině? Apple začal do Irska hledat lidi na přepis nahrávek

Je možné, že se digitální asistentka Siri v budoucnu dočká podpory českého jazyka. Apple na oficiálních webových stránkách zveřejnil pracovní inzerát na pozici Siri Annotation Analyst zaměřenou na češtinu. Pozice se otevírá v Irsku, kde má Apple evropskou centrálu.

Cupertino hledá kandidáty s plynulou češtinou i vysokou úrovní angličtiny. “Jako součást Annotation týmu budete hrát důležitou roli ve vylepšování uživatelské zkušenosti. Jako Annotation Analyst budete poslouchat a přepisovat audio soubory a vyhodnocovat reakce Siri a použití jazyka, a to od uživatelů, kteří se dobrovolně účastní třídícího programu,” uvádí Apple.

Apple oficiální českou Siri nepotvrdil. Dokud nebude, můžete zkusit používat nástroj Hello Emma, který do iOS přináší hlasové povely v češtině. Emmu vytvořil David Beck pomocí nástroje Zkratky, viz náš rozhovor.

Apple mimo jiné provozuje vývojové centrum v Praze, ve kterém se zaměřuje na věci jako TouchID nebo strojové učení.