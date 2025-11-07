Britská televize Sky chce převzít konkurenční stanici ITV

Britská komerční televize ITV v pátek oficiálně potvrdila, že vede předběžná jednání o prodeji svých televizních stanic a streamovací služby ITVX konkurenční společnosti Sky. Reagovala tak na sílící mediální spekulace. Předpokládaná hodnota transakce činí 1,6 miliardy liber.
Ve svém oznámení pro dohledové úřady však společnost ITV důrazně upozornila, že rozhovory jsou v rané fázi. „Neexistuje žádná jistota ohledně podmínek, za jakých by k prodeji mohlo dojít, ani zda se transakce vůbec uskuteční,“ uvedla firma.
ITV teď prožívá období slabších finančních výsledků. Divize, pod kterou patří televizní kanály a streaming, zaznamenala za prvních devět měsíců roku 2025 meziroční pokles tržeb o pět procent. Zatímco digitálním produktům se daří, výkon tradičních médií pokulhává. Ve čtvrtek ITV oznámila, že kvůli slabšímu zájmu o televizní reklamu a nejistému vývoji britské ekonomiky sáhne k přechodným úsporným opatřením ve výši 35 milionů liber. Většina této částky půjde na vrub zastavenému nebo odloženému natáčení.
Případný kupující, společnost Sky, patří do americké mediální skupiny Comcast. V Británii patří mezi nejvýznamnější provozovatele placené televize a telekomunikačních služeb.
Součástí transakce by však nebyla druhá klíčová část ITV, což je produkční divize ITV Studios. Ta stojí za řadou mezinárodně úspěšných formátů, které adaptují televizní stanice po celém světě. Tuto výnosnou část podnikání by od ITV chtěly odkoupit další velké produkční firmy. Mluví se například o francouzské společnosti Banijay nebo americkém investičním fondu RedBird, který ovládá britskou společnost All3Media.