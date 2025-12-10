Česká televize spustila novou HbbTV aplikaci sportovního kanálu

Česká televize spustila novou aplikaci kanálu ČT sport v prostředí hybridního vysílání HbbTV. Televizní diváci si ji na televizorech připojených k internetu mohou zobrazit stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovládání anebo vyvolat ze společné HbbTV aplikace České televize, která je pod červeným tlačítkem.
Divákům přináší sportovní obsah na jednom místě. Aplikace mimo jiné zahrnuje sekci Aktuálně s přehledem všech sportovních živých přenosů, nabídku nejbližší přenosů a výběr videí z webu ČT sport, přehled nejsledovanějších videí a podoboně. Nechybí sekce Živě a elektronický programový průvodce s vysíláním ČT sport a digitální platformy ČT sport Plus. Lze odfiltrovat jen přímé přenosy.
„Další sekce jsou věnované nejpopulárnějším sportům. Zahrnují jak přímé přenosy daného sportu, tak tematické členění videí do samostatných video pásů. V poslední sekci Další sporty je rozcestník s nabídkou bohatého video obsahu dle konkrétních sportů,“ uvedl Milan Fridrich, který v České televizi řídí program a digitální služby.
„Uzavírá se tak první klíčová etapa jednoho velkého společného projektu, kdy doručujeme téměř ve stejnou dobu nový produkt na tři platformy,“ dodal Milan Fridrich. V provozu je už nový web ČT sport a mobilní aplikace pro iOS a Android.