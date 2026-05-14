Česko bude mít nový superpočítač s hromadou grafických karet, nebude je lehké sehnat

V Praze na ČVUT nedávno odstartovalo Národní centrum umělé inteligence, které má Česku pomoci s přesunem výzkumu v této oblasti do praxe. Teď se rozjíždí další iniciativa, jenž by s rozvojem AI v zemi měla pomoci. Na superpočítačovém centru IT4Innovations při VŠB-TUO v Ostravě se rozjela Czech AI Factory (CZAI), jejíž součástí bude nový AI superpočítač nebo výzkumné a poradenské uzly v Praze a Brně.
Czech AI Factory je něco jiného než už nějakou dobu diskutovaná AI gigafactory. Evropská komise chce postavit pět gigatováren, tedy datacenter s grafickými kartami, přičemž o jednu má zájem Česko. Projekt se ale vleče a chybí peníze, takže ambice nakonec nejspíše bude nutné redukovat. Vedle toho se rozjel také program AI továren, tedy výrazně menších datacenter. Česko skrze IT4Innovations uspělo a dokonce se umístilo na prvním místě.
Czech AI Factory jako celek vyjde na téměř miliardu korun. Polovinu dodá Evropská komise skrze EuroHPC (síť evropských superpočítačů a kvantových počítačů, jeden je i v Ostravě), zbytek půjde ze státního rozpočtu skrze ministerstvo školství.
V Ostravě v rámci CZAI koupí nový superpočítač zaměřený na část s grafickými kartami, jméno dostane KarolAIna. Dle rozpočtu (11,25 milionu eur na pořízení a 8,75 milionu eur na pět let provozu) a předpokládaného výkonu (850 petaflops) by jich odhadem mohly být stovky. Tendr by měl být vypsán koncem srpna, soutěžit se bude skrze EuroHPC. Parametry ale nejsou jasné, grafiky od Nvidie a AMD jsou na trhu nedostatkové a dodací lhůty jsou dlouhé.
“S ohledem na situaci, která momentálně na dodavatelském trhu panuje, budeme nejprve provádět předběžné tržní konzultace, na základě kterých budeme specifikovat zadávací dokumentaci,” řekla Lupě Zuzana Červenková, mluvčí IT4Innovations.
CZAI ale nebude “pouze” o superpočítači. Důležité bude zapojení dalších organizací. Má vzniknout ekosystém, v rámci něhož bude důležitá výpočetní síla, ale také přístup k odborníkům, konzultacím a podobně. Na služby kolem CZAI bude vyčleněno 19,99 milionu eur.
“Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) zajišťuje v CZAI rozvoj AI služeb v celé řadě oblastí, spolupráci s testbedy a průmyslem a budování národního AI ekosystému. Za ČVUT je do projektu zapojená také Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT). International Neurodegenerative Disorders Research Center (INDRC), soukromý neziskový výzkumný ústav, vede aktivity podporující rozvoj podnikání a transfer technologií a poskytuje školení v oblasti etiky, dodržování právních předpisů a řízení inovací. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK) přispívá vývojem jazykových, multimodálních a dalších AI modelů a nástrojů. Vysoké učení technické v Brně (VUT) zapojuje do CZAI své špičkové AI týmy z Fakulty informačních technologií (FIT), Fakulty stavební (FCE) a Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v oblastech zpracování řeči, kyberbezpečnosti, mobility či medicínských aplikací a vede vzdělávací a školicí část projektu. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) se podílí na rozvoji AI služeb pro zdravotnictví a life sciences a přináší expertizu v oblasti chemické biologie a datově orientovaného výzkumu,” shrnuly organizace.
Konkrétní nabídka by měla vypadat takto: superpočítač dostupný firmám, akademii a veřejné správě, AI jako služba (předtrénované foundation modely, fine-tuning na míru, škálovatelná inference, knihovna ověřených use cases), AI helpdesk a copilot služby pro nízkoprahový vstup uživatelů z firem a institucí bez vlastního AI týmu, Training Academy (od základní gramotnosti AI pro odborníky z aplikačních domén po pokročilé techniky pro AI inženýry), Deep-Tech Engine (akcelerace přechodu startupů a SME od prototypu k produkčnímu nasazení) a otevřené výzvy a pilotní projekty napříč pěti aplikačními sektory.