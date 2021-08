Data: O víkendu se u televize fandilo oštěpařům

Uplynulý víkend byl poslední, kdy sledovanost ovlivňovala letní olympiáda v Tokiu. V sobotu odpoledne přinesla nadprůměrný výsledek kanálu ČT sport. Tehdy čeští oštěpaři získali dvě medaile (Jakub Vadlejch stříbro a Vítězslav Veselý bronz). Blok vysílaný 7. srpna 2021 od 12:46 do 15:12 vidělo 32,7 procenta diváků starších 15 let, kteří měli právě zapnutou televizi. Bylo to necelých 460 tisíc lidí.

Na nedělní závěrečný ceremoniál olympiády v Tokiu, který stanice ČT sport vysílala od 12:56 do 15:18, se dívalo 19,6 procenta diváků starších 15 let.

Nad milion diváků se za uplynulé tři večery dostaly jen tři pořady. Šlo o nedělní Televizní noviny na Nově a dva díly Chalupářů na ČT1, přičemž divácký zájem byl u těchto pořadů v podstatě shodný – 1,1 milionu diváků.

V pátek 6. srpna 2021 zajímal diváky další díl premiérového seriálu Co ste hasiči, který k TV Nova přivedl 858 tisíc lidí při podílu na sledovanosti 26,71 procenta v CS 15+. V sobotu 7. srpna 2021 zvítězila ČT1 s reprízou silvestrovských Zázraků přírody z roku 2020, vyhledalo ji bezmála 700 tisíc diváků. Všechny ostatní sobotní večerní pořady nedosáhly ani půlmilionové mety.

Zdroj: TV Nova/ATO-Nielsen Admosphere, Živě + TS0