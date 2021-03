Do internetové reklamy v Česku loni nateklo rekordních 40 miliard

Objem výdajů do internetové reklamy v roce 2020 dosáhl na 39,5 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 15 procent a historicky zatím nejvyšší číslo. Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), které se statistikou přišlo, odhaduje, že letos by si růst mohl připsat dalších osm procent (42,5 miliardy korun). Situaci prospívá i covid-19 a přesun aktivit do online prostředí.

“Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu (27,0 mld. Kč v ceníkových cenách). Do display reklamy je započítána i reklama v obsahových sítích (zejména sítě Seznam Sklik, Google Ads a Facebook), RTB formou obchodovaná reklama a nativní reklama. Druhou nejpoužívanější formou reklamy je reklama ve vyhledávání, do které investovali inzerenti 11,3 mld. Kč v reálných cenách. Pro katalogové zápisy a řádkovou inzerci média deklarovala tržby 1,2 mld. Kč v ceníkových cenách,” počítá SPIR.

Další čísla jsou k dispozici zde (PDF).