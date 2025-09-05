Lupa.cz  »  Google dostal od EU pokutu 2,95 miliardy eur a možná bude muset prodat část svých reklamních služeb

Google dostal od EU pokutu 2,95 miliardy eur a možná bude muset prodat část svých reklamních služeb

David Slížek
Dnes
5. 5. 25
Ilustrační obrázek

Sotva Google v USA odvrátil hrozbu, že bude muset prodat prohlížeč Chrome a systém Android, čelí na druhé straně Altantiku podobně vážnému problému. Evropská komise firmě udělila pokutu 2,95 miliard eur (v přepočtu skoro 72 miliard Kč) za to, že protiprávně zvýhodňovala svou službu na programatický prodej reklamy AdX proti konkurenci.

Komise navíc požaduje, aby ji Google do 60 dní informoval o tom, jak hodlá se zvýhodňováním přestat a jak vyřeší střet zájmů, ve kterém v oblasti prodeje programatické reklamy nachází. A dodává, že si neumí představit jinou nápravu, než že Google část svých reklamních služeb prodá.

Konflikt zájmů podle Komise spočívá v tom, že Google jednak prodává reklamní prostor na svých službách a zároveň provozuje služby, které zprostředkovávají prodej prostoru a reklam pro další provozovatele webů (včetně vydavatelů online médií).

Google v této oblasti provozuje hned několik nástrojů. Jde jednak o službu DoubleClick For Publishers (DFP), přes kterou provozovatelé webů nabízejí svůj reklamní prostor, a služby Google Ads a DV360, přes které zadavatelé kampaní tento prostor nakupují. 

Google - programatická reklama - EU - pokutaAutor: Evropská komise

Prostředníkem pak jsou „tržiště“, kde mezi sebou inzerenti o prostor soutěží v automatizovaných aukcích (tzv. real-time bidding, RTB). Google provozuje takovou službu s názvem AdX. První dvě služby Googlu mají (narozdíl od „tržiště“) na evropském trhu dominantní postavení.

Google podle Komise přinejmenším od roku 2014 tuto dominanci zneužíval tím, že své „tržiště“ AdX zvýhodňoval proti konkurenci. Služba DFP podle Komise například posílala do AdX přednostně informace o nejvyšších příhozech. A na druhé straně se služba Google Ads vyhýbala přihazování v aukcích na konkurenčních „tržištích“ a upřednostňovala AdX, čímž uměle zvyšovala její atraktivitu.

Podle britské BBC zástupci Googlu prohlásili, že s verdiktem nesouhlasí a hodlají se proti němu odvolat.

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

