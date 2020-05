 »  Hlavní zprávy na CNN Prima News vidělo 83 tisíc lidí, další diváky měly na Primě

Start zpravodajské stanice CNN Prima News v neděli 3. května 2020 od 18.55 přilákal v průměru 83 tisíc diváků starších 15 let. Pořad Hlavní zprávy tak dosáhl na share 2,34 %. Souběžně se vysílal na televizi Prima, kde ho vidělo 570 tisíc diváků starších 15 let (share 16,08 %). V divácké skupině 15–69 let, která je pro Primu klíčová, dosáhly Hlavní zprávy na CNN Prima News podílu 2,13 %. „Podíl na sledovanosti prvního pořadu a první hodiny vysílání se tak pohyboval výš, než si CNN Prima News stanovila za svůj cíl do roka od zahájení vysílání (tj. 1,5 %),“ sdělil Digizone.cz Adam Halmoši z PR oddělení TV Prima.

Když se tedy sečtou diváci CNN Prima News a TV Prima, vidělo hodinové Hlavní zprávy v nové podobě 653 tisíc lidí.

První dojmy: Na CNN Prima News zatím vítězí technika a marketing

Televize Nova proti Hlavním zprávám nasadila speciál Televizních novin s premiérem Andrejem Babišem. V čase od 18.50 do 19.30 ho vidělo 646 tisíc lidí starších 15 let (share 19,14 %). Navazující klasické Televizní noviny v době od 19.30 do 20.10 si vybralo 1,24 milionu lidí (share 32,69 %). Průměrná sledovanost za oba pořady představovala 943 tisíc diváků (share 26,3 %).

Veřejnoprávní Události na ČT1 a ČT24 si vybralo 994 tisíc diváků při share 27,79 %.

Informace o sledovanosti pocházejí z oficiálního peoplemetrového měření ATO-Nielsen Admosphere. Na dotaz Digizone.cz je sdělily jednotlivé televizní stanice.