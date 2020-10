Microsoft v ČR oficiálně začíná koncovým uživatelům prodávat počítače Surface

Počítače Surface od Microsoftu se oficiálně začínají koncovým uživatelům prodávat také v České republice a na Slovensku. Redmond je nabízí skrze vlastní web a přes maloobchodní partnery CZC.cz, Alza.cz, Mall.cz a Datart. To by mimo jiné mělo mít za následek to, že se nově oznámené přístroje dostanou na náš trh hned.

Stroje Surface prozatím nebudou mít oficiální české hardwarové klávesnice, ale pouze původní anglické. Do budoucna by se to mělo změnit, termíny ale nejsou dány. O lokalizaci se případně mohou postarat partneři.

Microsoft novinku oznámil společně s představením nových notebooků Surface Laptop Go a novou iterací Surface Pro X. První model je 12,45” mobilní počítač s Core i5–1035G1 a čtyřmi nebo osmi GB RAM. Výhodou má být kromě mobility přívětivá cena kolem 16 500 korun.

Přístroj na český trh dorazí 27. října. Surface Pro X je pokračovatelem hybridního stroje s ARMem místo Intelu, viz naše zkušenosti. Procesor Microsoft SQ2 vychází z druhé generace Snapdragonu 8cx. Ceny startují na 999 dolarech, české se ještě neví.

Jak vypadá původní Surface Pro X s ARMem:

Další počítače Surface: