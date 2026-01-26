Lupa.cz  »  Milionovou hranici sledovanosti o víkendu překonaly pořady na ČT1 a na Nově

Filip Rožánek
Dnes
Extraktoři Autor: TV Nova
Jan Révai v seriálu Extraktoři

Největší divácký zájem byl o víkendu o pořady České televize a Novy. V pátek po 20. hodině byl nejsledovanějším pořadem premiérový díl talk show Všechnopárty na ČT1, v sobotu vedla soutěž Peče celá země a v neděli zaznamenal úspěch seriál Extraktoři na TV Nova. Vyplývá to z aktuálních dat o sledovanosti, které zveřejnily jednotlivé televizní skupiny.

Premiérovou Všechnopárty s moderátorem Karlem Šípem sledovalo v pátek 23.ledna večer 721 tisíc diváků ve věkové skupině 15 let a více. Celkový zásah pořadu, tedy počet diváků, kteří u něj strávili alespoň tři minuty v kuse, dosáhl 868 tisíc lidí. Pořad se stal nejsledovanějším pátečním programem po 20. hodině.

Sobotní večer ovládl čtvrtý díl soutěže amatérských pekařů Peče celá země na ČT1. Podle dat z elektronického měření jej sledovalo 1,13 milionu dospělých diváků starších 15 let. Celkový zásah pořadu činil 1,43 milionu diváků. Česká verze vzniká na základě licence společnosti BBC Studios podle britského formátu Great British Bake Off.

Vysokou sledovanost zaznamenaly také sportovní přenosy. Šest závodů Světového poháru v biatlonu z Nového Města na Moravě na stanici ČT sport sledovalo v uplynulých dnech průměrně 595 tisíc diváků starších čtyř let. Celkový zásah celé série dosáhl 1,9 milionu lidí. Nejsledovanějším přenosem byl sobotní závod smíšených štafet, který přilákal 768 tisíc diváků a alespoň na chvilku si ho pustil víc než milion lidí. Šlo zároveň o nejsledovanější biatlonový přenos aktuální sezony.

Nedělní večer patřil seriálu Extraktoři, který se stal nejsledovanějším pořadem ve všech hlavních cílových skupinách. Více než 1,03 milionu diváků starších čtyř let mu zajistilo vítězství v hlavním vysílacím čase, přičemž v komerčně klíčové skupině 15–54 dosáhl podílu na sledovanosti 33,08 procenta. Podle dat agentury Nielsen pro Asociaci televizních organizací šlo zároveň o nejsledovanější nezpravodajský pořad celé neděle.

„Dosáhnout v televizi na více než milionovou sledovanost je čím dál těžší,“ připomněla kreativní producentka TV Nova Lenka Szántó. Další epizoda šestidílné špionážní série bude v neděli 1. února. Ve střižně už probíhají práce na druhé řadě.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

