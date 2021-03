Nákup jízdenek v pražské MHD půjde přes externí aplikace, Praha nabízí deeplink

Vývojáři mohou začít do svých aplikací možnost nákupu digitálních jízdenek pro pražskou hromadnou dopravu. Nejde o přímou integraci nákupu do prostředí aplikací třetích stran, ale přesměrování do aplikace PID Lítačka či e-shopu. Městský IT podnik Operátor ICT, který se mimo jiné stará o Lítačku stará, začíná zdarma nabízet takzvané deeplink propojení.

“Naším cílem je i nadále zvyšovat prodej prostřednictvím PID Lítačky. Právě proto vznikly deeplinky do PID Lítačky, které může kdokoliv využít, ať už jsou to existující aplikace, nebo aplikace nové. V praxi je uživatel pro nákup krátkodobých jízdenek přesměrován do PID Lítačky nebo do obchodu, kde si může aplikaci zdarma stáhnout,” uvádí Operátor ICT.

Deeplink je dostupný pro všechny zájemce. Městský podnik jim v případě zájmu poskytne dokumentaci, kde je integrace popsána. Prvním partnerem je Seznam.cz, který tuto možnost nasadil v aplikace Jízdní řády.

PID Lítačka už nějakou dobu umožňuje nákup krátkodobých jízdenek i dlouhodobých kuponů. Popularita této možnosti roste. “Nejvyšší počty nákupů za 24 hodin přesahují 10 tisíc jízdenek denně. Mobilní aplikace PID Lítačka se tak stala jedním z nejpoužívanějších kanálů prodeje krátkodobých jízdenek,” popisuje Operátor ICT.

Praha také říká, že digitální nákup jízdného vyjde hlavní město levněji než tomu je u klasických jízdenek či přes SMS. Z nákupu v PID Lítačka jdou provize, které se používají na provoz odbavovacího systému MOS.