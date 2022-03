NÚKIB vydal metodiku k hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal metodiku k hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu (PDF). Popisuje, co lze považovat za narušení bezpečnosti nebo co NÚKIBu hlásit a co ne.

“Dokument má za cíl stanovit, které případy narušení bezpečnosti informací lze považovat za taková narušení dostupnosti, důvěrnosti a integrity, která není nezbytně nutné hlásit Úřadu a jejichž hlášení nebude Úřad vymáhat, což by mělo mít za cíl přinést větší právní jistotu a zvýšit počet hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, zejména těch nejvýznamnějších,” uvádí kyberúřad.