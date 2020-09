Obrat DRFG z telekomunikací loni narostl na 1,3 miliardy, chce se dostat na čtyři

Brněnská investiční skupina DRFG Davida Rusňáka v roce 2019 zvýšila obrat na 4,62 miliardy korun, o rok dříve to bylo 3,8 miliardy. Zisk EBITDA udělal 274,34 milionu korun. Do celkových konsolidovaných čísel skupiny začaly více promlouvat telekomunikace (Suntel Group). Tržby z nich v loňském roce vyrostly na 1,3 miliardy korun. Tvoří tak pouze o pár procent menší část než největší sekce v podobě realit.

“Cílem celé skupiny Suntel Group je do tří let akvizičně a organicky vyrůst do velikosti tržeb čtyři miliardy korun a počtu dvou tisíc zaměstnanců,” uvádí DRFG ve výroční zprávě. “Zároveň má ambici stát se lídrem v oblasti výstavby 5G sítí.”

Suntel Group už nyní operuje vedle Česka a Slovenska také v Německu a Švýcarsku. DRFG nedávno rozjela akci na vydání dluhopisů za dvě miliardy korun, a to skrze DRFG Telco Bond 5G. Prostředky mají jít na investice do telekomunikací.

Právě v 5G vidí Suntel největší prostor, i proto firma v poslední době nakupoval firmy na Slovensku (Lukromtel a TeleDat), které spolupracují s Ericssonem, O2, Orange a dalšími, ve Švýcarsku získal Enkom (Swisccom a Huawei) a v Česku Arbor (Huawei nebo CETIN).

DRFG Suntel kompletně ovládla v roce 2019, když získala podíl od Romana Řezníčka. Ten se stal členem vedení. Skupina rovněž držela poloviční podíl v providerovi Libli, který odkoupil Nordic Telecom.