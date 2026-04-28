Odvolací soud potvrdil zákaz vysílání filmu Sbormistr

Tvůrci filmu Sbormistr neuspěli s odvoláním proti předběžnému zákazu vysílání snímku v České televizi. Městský soud v Praze jakožto odvolací soud potvrdil předběžné opatření vydané Obvodním soudem pro Prahu 4. Film se nesmí objevit na televizní obrazovce až do konečného rozhodnutí o žalobě, kterou na filmaře podala jedna z obětí sbormistra Bohumila Kulínského, jehož kauzou se scénář inspiroval.
„I podle názoru odvolacího soudu žalobkyně Karolína R. osvědčila, že mezi příběhem hlavní hrdinky filmu a jejím osobním příběhem jsou nápadné podobnosti, a je tak pravděpodobné, že film zasahuje do jejích osobnostních práv,“ informoval novináře advokát žalobkyně Ivan David.
Rozhodnutí z poloviny dubna bylo doručeno zúčastněným stranám, je pravomocné a nelze se proti němu dále odvolat.
Soudy považují za pravděpodobné, že film zasáhl do osobnostních práv žalobkyně, konkrétně do práva na ochranu soukromí a práva na informační sebeurčení. Televizní vysílání by mohlo zásah do jejích práv dále nenávratně prohloubit. Právě proto bylo podle soudu nutné přistoupit k okamžité ochraně formou předběžného opatření.
Odvolací soud současně upřesnil zákaz televizního vysílání tak, že se v tento okamžik vztahuje na Českou televizi.
„Rozhodnutí odvolacího soudu zároveň představuje významný signál, že zásah do práv žalobkyně považuje soud za natolik závažný, že v této fázi převažuje nad právem na svobodu projevu žalovaných,“ uvedl advokát.
Advokát dále citoval stanovisko odvolacího soudu: „Odvolací soud nepřehlíží, že jedním z účelů umělecké tvorby je zpracovávat a tematizovat tíživé lidské zkušenosti, což je nepochybně pro jednotlivce i společnost jako celek přínosné. Pokud se však tvůrci filmu rozhodnou věnovat tématu trestných činů, které jsou inspirovány skutečnými událostmi, a to navíc z relativně nedávné doby, klade to na ně zvýšené nároky ve vztahu k obětem této trestné činnosti.“
Zjišťujeme další informace.