Praha zveřejňuje data o poloze autobusů MHD v reálném čase, už i od Dopravního podniku

Po červnovém otevření dat o aktuální poloze autobusů Praha doplnila data také o údaje Dopravního podniku, který se jejich zveřejnění dlouhou dobu bránil. Pražská integrovaná doprava (PID polohu zveřejňuje na webu mapa.pid.cz.

„Ke každému autobusu stránka zobrazí informaci o lince, trase, zastávkách a jízdním řádu. Samozřejmostí je informace o aktuálním zpoždění a bezbariérové přístupnosti,“ popisuje mapu PID.

U některých spojů je také informace o tom, jestli je autobus klimatizovaný. Vozy Dopravního podniku ale tyto informace nezobrazují. „Dopravní podnik podmínil poskytnutí poloh vozidel tím, že nebudou poskytovány informace o konkrétním vozidle, a to z důvodu ochrany bezpečnosti řidičů,“ vysvětluje PID na svém twitterovém účtu.

Data o aktuální poloze autobusů se zapisují do pražské datové platformy Golemio, která by je měla v budoucnu poskytnout i v rámci svého otevřeného API. Provozovatel platformy, městská firma Operátor ICT, momentálně pracuje na algoritmu, který má určovat zpoždění spojů přímo z jejich polohy.

V příštím roce by se v datech měla objevit také poloha tramvají. „Dopravní podnik hl. m. Prahy nyní aktivně řeší dovybavení tramvají GPS moduly, které by měly zasílat data i do centrálního dispečinku PID,“ říká PID.