 »  Seznam.cz zavírá komunitní službu Spolužáci.cz, fungovala 14 let

David Slížek

Postupný pokles počtu uživatelů a náklady spojené s implementací nových podmínek ochrany osobních údajů. To jsou hlavní důvody, proč se Seznam.cz loučí s jednou ze svých ikonických služeb. Portál Spolužáci.cz skončí na konci letošního srpna, oznámila firma na svém blogu.

Službu v posledních letech používalo stále méně lidí. „Pokles nových uživatelů jsme na Spolužácích začali pociťovat v roce 2015. Ačkoli měla služba původně sloužit zejména pro žáky a studenty, používali ji spíše absolventi, kteří skrze ni udržovali vzájemné kontakty,“ říká produktová manažerka služby Veronika Prokopová. Na začátku letošního roku podle Seznamu server Spolužáci.cz používalo asi 20 tisíc lidí denně.

Dalším důvodem zavření je podle ní nové nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR). Aby Spolužáci.cz mohli fungovat i poté, co 25. května vstoupí v účinnost, musel by podle Prokopové Seznam službu od základu přepsat. A to se mu nevyplatí.

Spolužáci.cz budou v současné podobě fungovat do 24. května, pak už nebude možné zaregistrovat nového uživatele ani vkládat nové příspěvky. Své materiály si lidé budou moci ze služby stáhnout do konce srpna. 1. září pak Spolužáci.cz definitivně skončí. Žádnou podobnou službu Seznam vyvíjet neplánuje.

Končí tak jedna z tuzemských komunitních služeb, které neustály nástup sociálních sítí, zejména Facebooku. Z původního českého lídra, služby Lide.cz, Seznam před čtyřmi lety udělal seznamku a Libimseti.cz má zlomek původní návštěvnosti. Xchat od vydavatelství Economia předloni koupila skupina fanoušků tohoto webu, která jej nadále provozuje.