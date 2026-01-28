Skupina Prima mění strukturu vedení, obsah a výrobu sjednotí pod Jana Maxu

Mediální skupina Prima ohlásila s platností od 1. února změny ve své organizační struktuře. Vedení komerční televizní dvojky přistupuje k centralizaci výroby obsahu a sjednocení produktového vývoje.
Reorganizace má podle vyjádření společnosti zrychlit rozhodovací procesy a efektivněji reagovat na měnící se divácké návyky. Klíčovou personální změnou je jmenování Jana Maxy do čela nově vzniklé divize Obsah a výroba. Maxa doposud ve skupině řídil segment video on demand (VOD) služeb.
Nová divize pod Maxovým vedením propojí dosud oddělené složky programové strategie, vývoje a samotné výroby pořadů. Součástí tohoto sjednoceného týmu zůstávají i stávající manažeři klíčových sekcí, tedy Lenka Hornová (segment Fiction), šéf zábavních formátů Samo Jaško a výrobní ředitelka Lucie Kršáková.
Jan Maxa chce dát důraz především na schopnost oslovit mladší cílové skupiny, což je pro tradiční televizní vysílatele v době nastupujících digitálních platforem strategická nutnost.
Významnou prioritou skupiny zůstává rozvoj streamovací platformy Prima+. Vzhledem k přesunu Jana Maxy na novou pozici převezme řízení VOD segmentu dočasně přímo výkonný ředitel skupiny Lukáš Kubát. Ten uvedl, že v této oblasti hodlá setrvat do doby, než bude nalezen nový lídr, aby zajistil hladký průběh transformace.
Podle Kubáta vyžaduje dynamický mediální trh od skupiny větší pružnost a jednotu, přičemž segmenty televize, online videa, digitálních médií a rádií zůstávají klíčové pro finanční řízení celé skupiny.
Další strukturální změna se týká technologického a distribučního zázemí. Vzniká nová divize Produkt, kterou povede dosavadní ředitel Distribuce & OTT Petr Král. Jeho úkolem bude sjednotit produktový vývoj a distribuci obsahu napříč všemi kanály, od VOD přes online média až po rádio.
Personální obměny se dotknou také obchodního zastupitelství Media Club. Řízení rádiové divize přebírá po Martinu Kašpárkovi Josef Hladík. Pozici vedoucí týmu pro klíčové zákazníky (key account managers) nově obsadí Michaela Lavičková.