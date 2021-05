Soud zamítl návrh na insolvenci televize Šlágr

Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl návrh na insolvenci televize Šlágr, který loni v listopadu předložila společnost Czech Digital Group. Vyplývá to z protokolu, který soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku.

Spory mezi Czech Digital Group a lidovou hudební stanicí vyvrcholily loni v srpnu, kdy operátor kvůli dluhům vypnul signál Šlágru ve své zemské digitální síti. Televize se následně dohodla s konkurenčním operátorem Digital Broadcasting a od té doby vysílá v DVB-T2 Multiplexu 24.

Czech Digital Group navrhovala, aby soud prohlásil konkurz na majetek Šlágru kvůli předlužení. Podle operátora nedlužila televize jen jemu, ale i dalším firmám, přičemž jen dluhy za šíření signálu dosáhly desítek milionů korun.

Šlágr dluh u Czech Digital Group neuznává a nárok zpochybňuje s tím, že smlouvy na šíření signálu byly v rozporu s dobrými mravy. V průběhu několika měsíců insolvenčního řízení televize uhradila své závazky vůči jiným firmám, včetně Českých Radiokomunikací, mateřské firmy Czech Digital Group.

Jeden z menších dluhů u Českých Radiokomunikací ve výši zhruba 35 tisíc Kč uhradil Šlágr přímo o přestávce středečního jednání soudu. Protokol uvádí, že televize svou finanční situaci doložila mimo jiné tím, že její právní zástupce přímo při jednání položil na stůl v hotovosti 1000 eur a 10 tisíc Kč.

Firmě Czech Digital Group však televize dosud nezaplatila nic. „Veškeré pohledávky byly uhrazeny a zbyla tak jediná pohledávka, a to je pohledávka navrhovatele. Pohledávka navrhovatele je podle názoru dlužníka ale natolik sporná, že to přesahuje rámec insolvenčního řízení a měla by být řešena v nalézacím sporném řízení,“ popisuje soudní protokol reakci zástupců Šlágru.

Podle předběžné insolvenční správkyně měla televize v březnu tohoto roku měsíční výdaje kolem 3,6 milionu Kč, přičemž její měsíční obrat byl 3,5 milionu Kč. Firma Šlágr TV je od ledna z rozhodnutí majitelů po právní stránce v likvidaci. Podle likvidátora je momentálně v zisku 1,75 milionu Kč.

