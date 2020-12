T-Mobile a CETIN budou optiku stavět společně, místa k pokrytí vybere "blackbox"

T-Mobile a CETIN podepsaly smlouvu, podle které budou spolupracovat při rozšiřování pokrytí českých domácností optickým připojením. FTTH sítě s technologií GPON by se díky projektu měly dostat v následujících letech ke stovkám tisíc domácností, nad rámec už probíhající individuální výstavby, uvedl T-Mobile v tiskové zprávě.

Na dotazy Lupy operátor upřesnil, že společná výstavba je naplánována na 7 let s tím, že spolupráce obou firem by měla následně pokračovat dalších 25 let.

„Princip projektu spočívá v tom, že za pokryté domácnosti získá T-Mobile/CETIN od druhé strany stejný počet dalších domácností – jde o množstevní reciprocitu. Za vynaložené náklady na jednu připojenou domácnost tak bude mít každá smluvní strana dvě domácnosti, kde může nabídnout své služby,“ popisuje princip spolupráce mluvčí T-Mobilu Jiří Janeček.

„Každá ze smluvních stran tak bude budovat a vlastnit svou síť, ale umožní do ní přístup druhé straně. Lokality stavěné v rámci projektu budou tvořit společný ‚pool‘ domácnosti, pro které mohou zřizovat služby obě společnosti. Strana, která síť v dané lokalitě staví, nebude zvýhodněná,“ doplňuje.

Není zatím jasné, kolik přesně obě firmy do výstavby investují. Plán, kolik přípojek by mělo nově vzniknout v roce 2021, má být vypracován v prvním čtvrtletí příštího roku.

„Výběr lokalit pro výstavbu probíhá prostřednictvím nezávislé třetí strany mezi společnostmi T-Mobile a CETIN, kterou označujeme jako tzv. blackbox. Obě společnosti do blackboxu nezávisle na sobě vloží body zájmu pro společnou výstavbu a blackbox na základě těchto vstupních údajů určí podle objektivního nezávislého algoritmu společné body zájmu vhodné pro společný projekt,“ vysvětluje Janeček.

V rámci projektu se podle T-Mobilu budou stavět přípojky i v místech, ve kterých by jednotliví operátoři samostatně výstavbu neplánovali. Firmy se podle Janečka v rámci společného projektu obejdou bez dotací, které na stavbu vysokapacitních sítí poskytuje ministerstvo průmyslu.

T-Mobile za první tři čtvrtletí roku 2020 pokryl svou novou pevnou sítí 40 tisíc domácností, říká Janeček. „Do konce roku by měla být nejmodernější optická síť FTTH k dispozici pro dalších 30 tisíc domácností. Celkem se tak počet pokrytých domácností bude blížit 200 tisícům. Přesná čísla budou k dispozici v lednu,“ doplňuje.