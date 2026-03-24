V Brně se budou podílet na vývoji technologie pro 6G, díky níž zařízení nemají potřebovat baterii

Brno se bude podílet na vývoji architektury budoucí mobilních sítí 6G, konkrétně standardu pro velmi nízkou spotřebu pro připojená zařízení z kategorie internetu věcí (IoT). Evropská unie v rámci programu Horizon Europe vybrala 20 projektů týkajících se 6G, kterým rozdělí 116 milionů eur, přes 2,8 miliardy korun. Z toho tři miliony eur, přes 73 milionů korun, půjde do uskupení IoT-ZERO zahrnující brněnské vývojové centrum společnosti Sensoneo.
Sensoneo je původem slovenská společnost vyvíjející senzory a stím spojený software a cloud. Vše slouží zejména pro odpadové hospodářství, 11 tisíc senzorů najdete třeba v Madridu. Firma v roce 2024 založila vývojovou pobočku v Brně, aktuálně má asi 20 lidí. Sensoneo má investice 15,4 milionu eur, kromě Evropské rady pro inovace mezi investory patří tchajwanský státní fond Taiwania Capital.
Na projektu IoT-ZERO se kromě Sensoneo budou podílet také další partneři jako Thales nebo univerzity TU Wien a TU Delft. Bude se zkoumat, jak by mohla budoucí zařízení IoT fungovat s extrémně nízkou spotřebou, případně bez baterií.
“Cílem je navrhnout nové komunikační architektury pro 6G sítě, které umožní dlouhodobý provoz IoT zařízení bez nutnosti časté údržby. Vývoj zahrnuje oblasti jako edge computing, distribuované systémy nebo AI-řízené řízení komunikace mezi zařízeními,” shrnula firma.
Využít se má i satelitní komunikace, která má být důležitou součástí standardu 6G. Sloužit má kromě jiné k pokrytí míst, kde nebude tradiční terestrika. Například Deutsche Telekom (T-Mobile) už oznámil spolupráci se Starlinkem, další evropský operátor Vodafone zase s Amazon Leo. Evropě tak hrozí, že přijde o kontrolu nad částí kritické komunikační infrastruktury, protože zatím nemá k těmto satelitním vysokorychlostním sítím alternativu.
Bude proto důležité co nejvíce z 6G vytěžit na straně definování standardů. Příspěvky do finální podoby 6G souvisí i s licenčními poplatky od dalších hráčů. Projekty Horizon Europe, jejichž součástí je i IoT-ZERO, k podílu Evropy mají pomoci.