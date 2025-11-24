Lupa.cz  »  Vánoce na TV Seznam: Stanice znovu získala práva na Tři oříšky pro Popelku

Vánoce na TV Seznam: Stanice znovu získala práva na Tři oříšky pro Popelku

Filip Rožánek
Dnes
Tři oříšky pro Popelku Autor: Televize Seznam

Televize Seznam zveřejnila své programové schéma pro nadcházející vánoční svátky, které odstartuje v neděli 21. prosince. 

Také letos bude významnou součástí programu kultovní pohádka Tři oříšky pro Popelku, kterou stanice uvede v hlavním vysílacím čase 23. prosince ve 20:10. Chybět nebude ani na Štědrý den odpoledne a do třetice bude k vidění 26. prosince, také odpoledne. 

Práva na vánoční vysílání tohoto divácky atraktivního snímku má už druhý rok po sobě.

Kromě Popelky tvoří páteř svátečního programu tradiční české pohádky a filmy, mezi nimiž nechybí tituly jako Princezna se zlatou hvězdou, Dařbuján a Pandrhola nebo Honza málem králem.

Vánoční vysílání zahájí 21. prosince večerní uvedení filmu Jak se budí princezny. Následující den, pondělí 22. prosince, nabídne v odpoledních hodinách snímek Kačenka a strašidla, na který naváže pohádka Tři vlasy děda Vševěda a večerní Dařbuján a Pandrhola. Předvečer Štědrého dne pak bude patřit již zmíněným Třem oříškům pro Popelku, kterým bude předcházet pokračování příběhů o Kačence.

Samotný 24. prosinec vyplní v podvečerním čase Princezna se zlatou hvězdou, zatímco hlavní večerní slot obsadí hudební komedie Limonádový Joe aneb Koňská opera.

Sváteční program pokračuje i v dalších dnech. Na Boží hod vánoční zařadila stanice do vysílání pohádku O zatoulané princezně a večerní snímek Jezerní královna. Na Štěpána, tedy 26. prosince, diváci uvidí pohádku Pták Ohnivák a následně film Honza málem králem. 

Ještě před začátkem hlavních svátků, v neděli 14. prosince, uvede televize premiéru českého mysteriózního thrilleru Samhain. 

Závěr roku a silvestrovské oslavy pak Televize Seznam pojme formou maratonu vlastní tvorby, konkrétně odvysíláním všech řad seriálu Lajna a epizod z cyklu Autobazar Monte Karlo, na což na Nový rok naváže americká komedie Větší než život.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

