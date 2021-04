Vodafone zlevnil gigabitové připojení na polovinu, jde o součást nové kampaně

Operátor Vodafone nabízí v rámci nové reklamní kampaně výraznou slevu na pevné připojení k internetu. Gigabitová pevná linka (1 Gb/s download, 50 Mb/s upload) nově místo 899 Kč stojí 450 Kč měsíčně (plus 100 Kč za pronájem modemu). Rychlost 500 Mb/s (upload 30 Mb/s) stojí místo 859 Kč měsíčně 430 Kč (plus 70 Kč za pronájem modemu). U rychlosti 300 Mb/s operátor slevil o 30 % z 559 Kč měsíčně na 392 Kč za měsíc (plus 70 Kč za pronájem modemu).

„Kampaň běží od 1. dubna do 31. května a každý, kdo v tomto období získá slevu, například 1 Gb/s za 550 korun, má tuto konkrétní cenu garantovou už trvale,“ popisuje Vodafone v tiskové zprávě. Nabídka se týká zákazníků v kabelové síti bývalého UPC, ale i u partnerů jako je třeba CETIN nebo Quadruple.



Autor: Vodafone

Připojení za nižší cenu si mohou pořídit jak noví, tak stávající zákazníci – ti ale pouze při splnění několika podmínek: „Nabídka je dostupná i pro naše stávající zákazníky, kteří už od nás nějakou službu (třeba mobilní tarif) mají a k tomu si nově pořídí pevný internet,“ říká operátor.

„Pokud jste v posledních 6 měsících nevyužili jinou speciální nabídku (slevu) na Pevný internet, můžete akci využít také. Podmínkou je, že při využití nabídky přecházíte na vyšší rychlost připojení a zároveň tím dojde k navýšení měsíční ceny za naše služby, ať už by šlo o samotný Pevný internet, nebo o kombinaci Pevného internetu s našimi dalšími službami. Může jít například o mobilní tarif nebo o Vodafone TV. Pokud pak bude hodnota všech služeb vyšší, získáte na Pevný internet slevu podle pravidel této akce,“ doplňuje další podmínky.

Kampaň je spojená se změnou sloganu Vodafonu. Místo „Budoucnost je úžasná. Ready?“ po pěti letech mění positioning na „Together we can“. Změna se dotkne všech operátorů britské telekomunikační skupiny.

Růst tarifních zákazníků i ztráty v roamingu

Operátor dnes zveřejnil také některá čísla za uplynulý fiskální rok. Podle generálního ředitele českého Vodafonu Petra Dvořáka aktuálně má 4,5 milionu zákazníků a svou 5G sítí pokrývá 3,5 milionů obyvatel Česka.

Počet fixních zákazníků Vodafonu meziročně vzrostl o 5 %, o stejné procento operátorovi narostl i počet tarifních klientů. Počet zákazníků předplacených služeb klesl o 14 %. „Souvisí to s tím, že spousta dělníků, kteří přijížděli z východních zemí jako je Ukrajina a kteří byli primárně na předplacených kartách, nepřijeli,“ řekl Dvořák. Svůj dopad také podle něj měl úbytek turistů.

Vodafonu, podobně jako dalším operátorům, kvůli omezením cestování klesly výnosy z roamingu. Za období prosinec až duben měl pokles činit 68 %. Mělo to dopad i na celkové hospodářské výsledky operátora. „Situace z pohledu revenue určitě není taková, jakou jsme si původně představovali,“ dodal Dvořák s tím, že konkrétní čísla o výsledcích hospodaření operátor zveřejní později.

Operátor plánuje rozšiřování pokrytí 5G, ke kterému si uvolnil ruce i vypnutím 3G technologie. Pokračovat má i v opravách a posilování pevné sítě. „V nejbližším období bohužel budou více vidět informace o možných výpadcích kvůli opravám a zvyšování kvality a kapacity sítě. Nemáme už jindy prostor to dělat něž i v době, kdy naši zákazníci služby využívají,“ upozorňuje viceprezident operátora Richard Stonavský.