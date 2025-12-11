Lupa.cz  »  Vydavatelé hlásí první službu, která jim bude platit za online obsah. Kolik to bude ale tají

Vydavatelé hlásí první službu, která jim bude platit za online obsah. Kolik to bude ale tají

David Slížek
Dnes
Autorská práva - copyright Autor: Depositphotos

Máme první licenční dohodu o platbách za online obsah vydavatelů, hlásí Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV). Kolektivní správce vyjednává jménem zapojených vydavatelů vybírání licenčních poplatků, které jim garantuje evropská směrnice a český autorský zákon (společnost Internet Info, vydavatel Lupy, je členem organizace, pozn. redakce).

První službou, která má za používání online obsahu médií v Česku platit, je podle SLPV služba Toxin.cz, která provozuje monitoring médií. „Smlouva umožňuje společnosti Toxin nabízet obsah těchto vydavatelů ve svých službách a stanoví pro to pravidla a podmínky,“ popisuje výkonný ředitel SLPV Michal Holas.

Evropská směrnice o autorském právu původně byla přijata, aby umožnila vydavatelům inkasovat platby za používání jejich obsahu především na sociálních sítích nebo ve vyhledávačích. 

Evropská směrnice o autorském právu původně byla přijata, aby umožnila vydavatelům inkasovat platby za používání jejich obsahu především na sociálních sítích nebo ve vyhledávačích.

Od Googlu miliardu, od Seznamu či Facebooku stovky milionů. Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Česko ji implementovalo v rámci novely autorského zákona, na což velké platformy Google a Facebook reagovaly tak, že přestaly používat náhledy mediálních článků (tzv. snippety). Argumentují tím, že český zákon zahrnuje pozměňovací návrh poslance Jana Laciny (STAN), který posiluje postavení vydavatelů nad rámec směrnice.

SLPV vzniklo rok po účinnosti zákona, na začátku roku 2024, letos v březnu získalo registraci ministerstva kultury a v srpnu zveřejnilo svůj návrh ceníků. Správce předpokládá, že se mu podaří na poplatcích pro vydavatele vybrat miliardy korun ročně.

Prvním plátcem není žádná velká online platforma, ale český Toxin. Poplatky se totiž podle zákona mají vztahovat i na monitorovací služby. Výši plateb od Toxinu SLPV nezveřejnil a částku neprozradil ani na dotaz Lupy. 

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

