 »  Wargaming do Prahy přiveze tvůrce Minecraftu nebo League of Legends

Jan Sedlák

Po Johnu Romerovi a dalších silných tvůrcích videoher do Česka letos zavítá další slušná sestava. Wargaming, který v loňském roce otevřel vývoj v Praze a Brně, k nám stěhuje také konferenci 4C. Ta se doposud konala pouze v Petrohradě a Kyjevě a je určena především herním vývojářům.

Akce se uskuteční 5. a 6. října v Clarionu v pražských Vysočanech. Seznam přednášejících ještě není zcela kompletní, tvůrci World of Tanks a dalších titulů nicméně do Česka pozvali technického ředitele Minecraftu Jasona Cahilla a vystoupí také ředitel designu v Riot Games (League of Legends) Greg Street, herní ředitel ve Wargamingu Paul Barnett nebo seniorní vývojář v Guerilla Games (série Killzone) Leszek Szczepanski.

„Konference 4C vznikla pod taktovkou vývojářů a jejím cílem je přinést nejnovější poznatky z oblasti technologií, umění, herního designu, publikování, ale také marketingu a budoucnosti her. 4C se především snaží předvídat změny, které herní průmysl provázejí, a nabízí sdílení s předními odborníky na videohry,“ uvádí autoři konference.