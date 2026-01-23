Zákon o zrušení televizních poplatků zamíří do sněmovny v květnu, uvedl Nacher

Vládní koalice předloží sněmovně návrh na úplné zrušení televizních a rozhlasových poplatků v průběhu letošního května. Cílem kabinetu je stihnout legislativní proces tak, aby změna financování veřejnoprávních médií vstoupila v platnost k 1. lednu 2027.
V rozhovoru pro páteční vydání deníku MF Dnes to potvrdil místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO). Odhaduje, že normu vrátí Senát a vetuje prezident republiky, sněmovní většina by si však měla s obojím poradit.
Věcný záměr zákona zatím vidělo podle Nacherových slov jen pár lidí včetně ministra kultury. Mechanismus státního financování odmítl specifikovat. „Bude to ale napojené na státní rozpočet tak, aby byly zachované základní parametry, jako je udržitelnost, což znamená, že to bude trvalé, předvídatelné. Musí tam být ale i kontrola, když jsou to peníze daňových poplatníků,“ vysvětlil v rozhovoru.
Počítá s tím, že legislativní proces bude komplikovaný zejména kvůli odporu horní komory parlamentu a pravděpodobně i hlavy státu. „Je to podle mě velmi pravděpodobné, že nám to vrátí a bude na nás, abychom to včas přehlasovali. To samé se samozřejmě může týkat i veta prezidenta,“ konstatoval Nacher.
Místopředseda sněmovny reagoval mimo jiné na středeční usnesení Senátu, který apeloval na zachování stávajícího modelu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě) se poté vyjádřil, že se Senát místo moderního pojetí médií veřejné služby rozhodl zakonzervovat stávající stav. „Místo odvahy zde vidíme jen alibismus a lásku ke starým pořádkům,“ napsal ve vyjádření pro Českou televizi.
Podle Patrika Nachera se Česká televize v současné době chová korektně, když se vůči vládnímu záměru ostřeji nevymezuje. „Byl bych první, kdo by se ozval, kdyby tomu tak nebylo, protože lidé z televize by se k tomu podle mě vyjadřovat neměli. Minimálně zaměstnanci z hlediska zpravodajství nebo publicistiky, protože tam je střet zájmů,“ uzavřel Nacher.
Proti rušení poplatků se tento týden vymezily televizní a rozhlasové odbory. „Odmítáme možné navázání financování médií veřejné služby na státní rozpočet, zvláště při aktuálním stavu státního rozpočtu České republiky. Evropská zkušenost ukazuje, že tam, kde jsou veřejnoprávní média financována přímo ze státních rozpočtů, jejich příjmy dlouhodobě klesají,“ napsali odboráři ve společném stanovisku. Vedení České televize vyzvali, aby odmítlo změnu financování a bránilo nezávislost.
Česká televize ve čtvrtek zveřejnila tiskové prohlášení, že generální ředitel považuje financování z poplatků stále za preferovaný model, a chce požádat ministra kultury o schůzku. „V současné chvíli už vedení televize prosazuje, aby jakákoli případná změna prošla velmi profesionální diskusí v širokých odborných týmech. Česká televize se hodlá opírat o takové modely financování, které jsou aplikované ve vyspělých částech Evropy,“ podotkla stanice ve svém vyjádření.