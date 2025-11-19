„Zpátky do českých rukou“. Slevomat má nového majitele, většinu v něm koupil Genesis Capital

Většina ve skupině Slevomat přešla do rukou Genesis Capital, skupiny fondů, za níž jako investoři stojí mimo jiné Česká spořitelna, členové Erste Group, Tatra Banka, SPM Capital nebo Naše Česko (fond skupiny J&T). Pro Genesis Capital představuje tato transakce první podepsanou investici nejnovějšího fondu Genesis Private Equity Fund V (GPEF V) o aktuální velikosti 270 milionů eur. Stávající management Slevomatu se investice také účastnil a bude i nadále řídit skupinu. Na investici se podílí také family office Jitky Cechlové Komárkové.
„Osobně mám velkou radost z toho, že se skupina Slevomat, kterou založil český podnikatel Tomáš Čupr, vrací do českých rukou. Už při našem prvním setkání s kolegy z Genesis jsem cítil, že si vzájemně velmi sedíme,“ říká Tomáš Braverman, CEO Slevomatu. Podle něj na exitu tým pracoval skoro rok. Nyní je vizí umělá inteligence a „app first“ přístup.
„Skupina Slevomat je silná a dobře řízená společnost s vedoucím postavením na českém a slovenském trhu. Dlouhodobě roste a dokazuje, že si umí udržet svou pozici i v silně konkurenčním online prostředí,“ doplňuje ho Tomáš Sýkora, Investment Director v Genesis Capital Equity. Věří, že se bude tržní pozice značky dál posilovat.
Slevomat dlouho figuruje jako přední česká a slovenská online platforma zaměřená na cestování a zážitky. Od roku 2017 patřila britské skupině Secret Escapes, která ji koupila od původních zakladatelů (Miton a Tomáš Čupr). Loni její obrat meziročně stoupl o 12 % na necelých 5 miliard Kč a čistý zisk skupiny činil 258 milionů Kč. Největší podíl na výsledcích měl Slevomat.cz, který v roce 2024 tvořil 80 % příjmů celé skupiny, zbylých 20 % pak slovenský Zlavomat.sk. Za víc než dvěma třetinami obratu skupiny stojí poptávka po cestování. Tomu také Slevomat věnuje největší pozornost.
Genesis Capital funguje od roku 1999 a je to skupina fondů private equity, které poskytují malým a středním podnikům ve střední Evropě financování jejich dalšího růstu a rozvoje. V současnosti mají fondy Genesis investice mimo jiné ve společnostech UPS Technology, Nay-Datart, Knihobot/Bookbot, LLP Group nebo Hecht Motors. Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad.