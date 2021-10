Americká komise pro cenné papíry má v USA dohlížet na stablecoiny. Bude to znamenat konec jedné bubliny?

Podle informací, které získala agentura Bloomberg k napjatě očekávané zprávě o stablecoinech z pera amerického ministerstva financí, která má být zveřejněna tento týden, to vypadá, že bude Komisi pro cenné papíry (SEC) svěřen dohled nad rychle rostoucím trhem stablecoinů. Co to znamená pro okolní svět?

Šéf komise Gary Gensler se dostal do úřadu s příchodem demokrata Joea Bidena do Bílého domu, a na rozdíl od svého předchůdce Jaye Claytona, který zastával přes své počáteční silácké řeči ke kryptoměnám vcelku smířlivé stanovisko a hlavně je nepovažoval za neregistrované cenné papíry, Gensler od svého nástupu do funkce hlasitě říká, že o neregistrované cenné papíry ve valné většině případů jde a jeho agentura by tak měla mít právo tento trh regulovat mnohem více a radikálněji, než doposud. SEC na druhé straně pod Genslerovým vedením schválila první registrovaný burzovně obchodovaný ETF fond s bitcoinovými futures, to je ale již trochu jiný příběh.

Genslerův přístup totiž, zdá se, přinesl první ovoce a jak tvrdí pondělní zpráva Bloombergu, napjatě očekávaný report amerického ministerstva financí by měl potvrdit, že SEC dostala zelenou alespoň pokud jde o dohled nad trhem stablecoinů. Ty fungují jako digitální tokeny s cenou ukotvenou na nějakou fiat měnu nebo koš aktiv (měn, komodit, případně i kryptoměn) a jejich smyslem je být hodnotově co nejstabilnější. Mechanismus stablecoinu se stal populárním hlavně díky neochotě tradičních bank podporovat kryptoměnové společnosti a přísným pravidlům, které musely burzy splňovat, pokud chtěly pracovat s některými fiat měnami, především americkým dolarem.

Teoreticky má každý držitel stablecoinu právo v libovolný okamžik vyměnit token za předem stanovenou hodnotu v aktivech, kterými je token krytý, nebo jejich ekvivalentem v dohodnuté fiat měně. Právě to je ale aspekt, který působí na hlídače finančního trhu, a teď se nebavíme jen o tom americkém, jako červený hadr na býka.

Podle Bloombergu budou americké vládní agentury spolu s ministerstvem financí tlačit na Kongres, aby schválil legislativu, která stanoví, že budou stablecoiny regulovány podobně, jako jsou dnes regulovány bankovní vklady. Komise pro cenné papíry v tomto koordinovaném boji ale, zřejmě právě díky Genslerovi, získala poněkud privilegované místo. SEC nejspíš dostane na rozdíl od zbývajících regulatorních těles právo navrhnout legislativu a dohlížet na trh se stablecoiny, což je jeden z nejrychleji rostoucích kryptoměnových trhů, který má dnes hodnotu okolo 131 miliard dolarů.

Zpráva je o to zajímavější, že se v posledních týdnech začala znovu přetřásat legitimita tetheru, nejstaršího a největšího stablecoinu, který má v současné době v oběhu tokeny za více než šedesát devět a půl miliardy dolarů. Ne nadarmo totiž právě jemu a dalším stablecoinům (dvojkou je USD Coin s kapitalizací 32,5 miliardy dolarů) dnes vděčíme za podstatnou část likvidity na spotových kryptoměnových trzích.

Přibližně ve stejné době, kdy se objevily staronové pochybnosti o legitimitě tetheru, oznámil navíc Facebook pilotní spuštění své stablecoinové peněženky Novi, která je předstupněm spuštění jeho vlastního stablecoinu Diem. Ten zatím stále bojuje právě s nepřízní amerických regulátorů a malou politickou ochotou dát podobnému projektu zelenou.

Report nebude mít zdaleka význam jen pro samotný SEC a americké občany, jde o lakmusový papírek. Ten po sérii znepokojivých výkřiků a občas protichůdných zpráv konečně vyjasní, jak skutečně hodlá Bidenova administrativa v nejbližší době regulovat kryptoměnový sektor a jakou roli v této politice budou hrát tradiční hlídací psi, jako je právě Komise pro cenné papíry nebo třeba Komise pro obchodování s komoditními futures, ale také samotné ministerstvo.

Zatímco pro tradiční kryptoměny zatím ještě není úplně rozhodnuto, pro trh stablecoinů je prakticky jasno. Gensler volá od začátku po jejich tvrdé regulaci společně s ICO a DeFi sektorem. Stablecoiny v minulosti přirovnal například k pokerovým žetonům v kasinu. Přísná regulace by mohla znamenat alespoň v USA definitivní stopku pro kontroverzní emitenty, jako jsou právě Tether Limited a jeho další dceřiné společnosti. To by mohlo potenciálně vyústit ve splasknutí obří bubliny. Tether, který dnes představuje nejrozšířenější světový stablecoin, by totiž měl být teoreticky podložen americkým dolarem (nebo jeho ekvivalentem), který je držen v rezervách společnosti Tether Holdings Limited, a vykoupitelný prostřednictvím platformy Tether.

Problém Tetheru a stablecoinů obecně spočívá hlavně v tom, že fungují tak trochu jako regulérní banka, ovšem bez licencí a někdy také se značně diskutabilním krytím. Vydavatel stablecoinu, v našem aktuálním příkladu firma Tether Holdings Ltd., si od uživatelů vezme dolary nebo další fiat měnu a za to jim připíše kredit v podobě tetheru, použitelný například pro nákup kryptoměn či přeshraniční platby.

Vydavatel ale na rozdíl od tradiční banky nemusí plnit žádné zátěžové testy likvidity ani další přísné podmínky, které jsou nutné pro vydání a udržení bankovní licence. To je ale docela vtipné vzhledem k tomu, že jen vydavatel tetheru sám letos „vytiskl“ tokeny za více než 48 miliard dolarů a velikostí svých údajných rezerv (69,6 miliardy dolarů) by z fleku zapadl mezi padesát největších bankovních domů Spojených států.

Pokud by se najednou většina uživatelů uvedeného stablecoinu rozhodla vybrat vložené dolary, i kdyby bylo krytí v pořádku, nastal by pravděpodobně chaos a drobné či větší problémy na úvěrových trzích. Pokud by se ale ukázalo, že bylo krytí nedostatečné, strhl by sebou mnohem víc, kryptoměnovým trhem počínaje. Právě strašák systémového rizika zaktivizoval regulátory po celém světě, aby začaly trh stablecoinů krotit, bez patřičné legislativní podpory to ale půjde jen obtížně.

Že není Tether dostatečně krytý, je podezření, které se táhne již léta, ale nikdy se zatím nepodařilo jeho vydavateli spolehlivě prokázat podvod. To by se s novou přísnější legislativou mohlo změnit. Podezření má navíc v poslední době konkrétnější obrysy. Hindenburg Research, společnost, která se živí shortováním silně nadhodnocených akcií, například nedávno upozornila na zajímavý fakt, že se Tether na jedné straně podle svých auditů tváří jako jeden z největších světových držitelů komerčních dluhopisů, ale na druhé straně největší banky a tradingové firmy svorně popírají, že by s touto společností někdy přišly do styku nebo jim nákup dluhopisů zprostředkovávaly.

Nedávný investigativní článek Bloombergu zase došel k závěru, že rezervy Tetheru zahrnují miliardy dolarů krátkodobých půjček velkým čínským společnostem. Článek také obviňuje ředitele společnosti Giancarla Devasiniho z toho, že zneužívá reálné rezervy Tetheru na spekulace.

Tether také nedávno schytal v USA dvě pokuty. První od Americké komise pro obchodování s komoditními futures, ta udělila pokutu pro sesterské společnosti stojící za Tetherem ve výši 41 milionů dolarů a to za mlžení ohledně krytí Tetheru v období mezi lety 2016 a 2018.

Krátce před tím také skončil pokutou 18,5 milionu vleklý soudní spor, v němž generální prokurátorka státu New York obvinila iFinex, pod který spadá i společnost stojící za Tetherem, z nelegálního krytí ztráty ve výši 850 milionů dolarů (téměř 20 miliard korun). Toho se společnost měla dopustit smíšením klientských fondů s vlastními zdroji a zároveň tím, že použila pro krytí své vlastní ztráty tethery z rezerv za 700 milionů dolarů.

Abychom ale nekončili článek na tak pesimistické notě, přísnější regulace ze strany SEC může znamenat také jasnější pravidla hry a tím pádem zelenou pro nové tvůrce stablecoinů z řad firem (fintech a bank), kteří se v regulovaném prostředí umějí pohybovat a většinu standardů splňují již dnes.