 »  Apple brání své šifrování v iOS. Proti němu stojí FBI a boj proti terorismu

Jak se dostat do zamčeného iPhonu. Kauza, která proti sobě opět svedla zástupce IT světa a americké úřady. Apple odmítá prorazit vlastní ochranu a odemknout vyšetřovatelům iPhone jednoho ze sanbernardských střelců. „Je to bezprecedentní krok, kterým bychom zasáhli do soukromí našich uživatelů,“ tvrdí šéf Applu Tim Cook v dlouhém vzkazu zákazníkům firmy.

Po kauze PRISM je tu další střet o soukromí a důvěru, kterou firmy ze Silicon Valley nutně potřebují. Soudní bitva má tak jedno velké téma – mají bezpečnostní složky státu zasahovat do toho, jak IT firmy píší kód svých programů?

Obě strany očekávají, že konečný verdikt bude mít rozsáhlé dopady. Apple v boji zřejmě nezůstane sám. Cookovo prohlášení podpořil, zatím jen na Twitteru, i šéf Googlu Sundar Pichai.

Dopady bude mít rozhodnutí jak na oblasti šifrování, vymáhání práva nebo soukromí v digitálním prostředí. Zároveň se ale změny pravděpodobně dočká i víc než 200 let starý americký zákon All Writs Act z roku 1789. Ten dává FBI naději k tomu, aby mohla firmy přinutit k vytváření spywaru a hackovacích programů zaměřených na vlastní uživatele.

Do kauzy už se zapojují i politici, kteří si na tématu přihřívají vlastní popularitu. A používají k tomu univerzální argument posledních měsíců – takzvaný Islámský stát. “Apple bude radši bránit soukromí mrtvých teroristů než bezpečnost Američanů,” komentoval podle serveru The Guardian senátor z Arkansasu Tom Cotton.

Silné obvinění Cook vyvrací. „Nechováme žádné sympatie k teroristům, ale teď po nás americká vláda chce něco, co nemáme, a navíc něco, co je velmi nebezpečné vytvářet. Chtějí po nás backdoor do iPhonů,“ oponuje šéf Applu. Firma silnější zabezpečení do iOS naroubovala v roce 2014. Reagovala tím na pokusy NSA a celou kauzu PRISM.

Boj proti terorismu postupně ukrajuje internetové svobody. A to nejen ve Spojených státech. Větší kontrolu digitálního světa už chystají třeba ve Francii, která se loni stala cílem hned dvou velkých teroristických útoků.

Úřady tam chtějí mít v době stavu nouze možnost zakázat volně dostupné WiFi a sdílení připojení. Podle návrhu by také provozovatelé šifrované VoIP komunikace byli povinni poskytnout bezpečnostním složkám šifrovací klíče. Efektivní zadní vrátka pro bezpečnostní složky by ale znamenala i zneužitelnost kýmkoliv dalším.

Snahy o omezení svobody na internetu se objevují i v Česku. Už tento víkend budou proti snahám ministerstva vnitra o snížení anonymity na internetu demonstrovat Piráti na pražském Klárově.