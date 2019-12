Google zakázal mikrocílení a „falešná tvrzení“ v politické reklamě. Tedy i to, co Facebook odmítá řešit. Oznámil to v An update on our political ads policy. Cílení tak bude možné pouze pomoci „základních parametrů“ a funkční zůstává i kontextové cílení. Zmínka je i o deep fakes. Kdy se český inzertní trh začne zabývat politickou reklamou? Také až bude pozdě?

Spotify se chce stát jedničkou na trhu audioplatforem. Šéf Spotify Daniel Ek sází na podcasty, do kterých se služba chystá investovat stovky milionů dolarů. Chce mimo jiné vytvářet exkluzivní obsah ve spolupráci s lidmi z Hollywoodu. Čtěte v Spotify’s Daniel Ek Has a Plan to Harness Hollywood for Podcasts and Create „the World’s No. 1 Audio Platform“.

Facebook a Twitter opět poskytovaly data uživatelů škodlivým aplikacím. Ty přes SDK shromažďovaly data v mobilních aplikacích. Jedna z Twitteru na Androidu, dvě z Facebooku nejspíš také na Androidu – vždy v řadě aplikací. Facebook původcům (společnosti One Audience a Mobiburn) znemožnil přístup k platformě a chystá se varovat postižené. Mobiburn vše popírá, respektive tvrdí, že byl jenom prostředníkem a k ničemu nemá a neměl přístup. Viz Stop us if you've heard this one: Facebook and Twitter profiles silently slurped by shady code.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Pro nevidomé uživatele je Facebook něco jako nekonečná bojovka. Velmi zajímavé čtení najdete ve When Things Go Wrong for Blind Users on Facebook, They Go Really Wrong a dobré je přečíst si i více než rok starý An Open Letter to Facebook: You have No Excuse.

Doména .org byla prodána komerčnímu subjektu a končí s „non-profit“ zařazením. Novým majitelem je Ethos Capital, a jak zjistíte v Internet world despairs as non-profit .org sold for $$$$ to private equity firm, price caps axed, jsou zde zajímavé souvislosti vedoucí až do ICANN. Celé to vypadá na slušnou privatizaci .org s cílem přijít velmi snadno k penězům. Nakonec jde o deset milionů domén a ve hře je brzké zdražení služeb.

Kdo vyhraje streamovací válku? Scott Galloway si myslí, že to bude Disney+ a Apple TV+. Dlouhé čtení v NYU professor Scott Galloway: Disney+ and Apple TV+ will be the winners of the streaming wars si dejte, je to dobrý pohled na všechny hráče (od těch známých jako Netflix až po ty méně známé či nové) a je tam pár velmi dobrých vhledů.

V lokálním vyhledávání vládnou Mapy Google. Následuje Facebook a Yelp. K čemuž je nutné dodat, že jde o stav z USA, v Česku to takto není a ani nemůže být, Yelp zde nikdy neprorazil a ani neměl data v dobrém stavu. O lokálních datech Facebooku v Česku ale také nelze říci nic příliš pozitivního a máme tu pochopitelně naše malé české specifikum – Seznam. Na americkém stavu je hodně zajímavé, že Foursquare se dostalo až na poslední místo. Viz Google Maps the dominant local search tool, followed by Facebook and Yelp.

SOFTWARE

Google Cloud Print skončí v roce 2020, po deseti letech od spuštění. Vlastně asi nejzajímavější na tom je, že je stále v beta verzi. Viz Migrate from Cloud Print to native printing.

HARDWARE

E-koloběžky jsou celosvětový problém, se kterým si města moc neví rady. CNN se tématu věnuje v E-scooters suddenly appeared everywhere, but now they're riding into serious trouble a zmiňuje i to, že je dost dobře možné, že volně použitelné e-koloběžky na ulicích mohou také velmi brzy skončit. Značné pochyby jsou i o tvrzeních provozovatelů o tom, jak jsou šetrné pro životní prostředí. O tom si ostatně přečtěte v Shared E-Scooters Aren’t Always as Green as Other Transport Options. Problém jsou i materiály, ze kterých jsou vyrobeny, ve spojení s krátkou životností.