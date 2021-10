Apple vydělává na přísnější ochraně soukromí, Facebook se má přejmenovat a Google snížil vývojářům poplatky

V Google Play se daří Squid Game. Bohužel jde o malware. Těží z popularity seriálu na Netflixu a v aplikačních obchodech se objevují stovky neoficiálních aplikací. Oficiální žádná.

Reklamní byznys společnosti Apple více než ztrojnásobil svůj podíl na trhu za šest měsíců poté, co zavedl změny v ochraně soukromí u iPhonů, které omezily konkurenty včetně Facebooku. Ano, je to tak, o žádné soukromí uživatelů tady ve finále nejde. Apple touto změnou zasáhl konkurenty a získal výhodu, kterou plně využil.

Metaverzum je špatné. Není to svět ve VR brýlích, ale fantazie o moci. Ian Bogot v The Atlantic má pravdu. Zmiňuje i to, že se možná Facebook přejmenuje na Meta. Odpovídá tomu i horečné nakupování „meta“ domén.

TELEgraficky

Analogue OS ■ IndexNow ■ Instacart koupil Caper AI ■ Adobe Vectorize ■ vscode.dev (čtení) ■ Twitter koupil Sphere ■ Magit ■ Button Cheat Sheet ■ PyTorch 1.10 ■ Vodafone žaluje Velkou Británii ■ Mythic Quest bude mít třetí a čtvrtou sezónu ■ Invasion nově na Apple TV+

WEBDESIGN, INTERNET

Vídeňské muzeum otevřelo dospěláckou expozici na OnlyFans. Upozorňují tím i na pokračující cenzuru umění na sociálních médiích. Jejich účet na TikToku byl v červenci zablokován po zobrazení neškodného uměleckého díla a v roce 2019 jim Instagram smazal Rubensův obraz, ačkoliv neporušoval pravidla. Nemluvě o případu z roku 2018, kdy Facebook označil fotografii 25 tisíc let staré Venuše jako pornografii. Profil najdete na onlyfans.com/viennatouristboard.

Google smazal z vyhledávání přes 3000 článků na základě podvodného oznámení DMCA. Mimo to ještě webu znemožnil reklamu v Google Ads. Jako obvykle se postižení obtížně snaží zjednat nápravu. K vytvoření problému stačilo vytvořit kopii webu a v DMCA oznámení tvrdit, že originál je kopie. Kopie (info-bloom.site) už neexistuje.

Poskytovatelé připojení k internetu neinformují Američany o tom, jak pracují s jejich citlivým daty. FTC upozorňuje, že ISP běžně vytěžují data svých uživatelů pro účely reklamy, využívají historii jejich přístupů na internetu a informace vedle vlastního využití i prodávají. Uživatelům o tom neříkají, znesnadňují možnost sběru dat zamezit a snaží se důmyslně obcházet ochrany. Jak by asi podobná analýza dopadla v Česku? Detaily v A Look at What ISPs Know About You: Examining the Privacy Practices of Six Major Internet Service Providers.

Weby neziskovek jsou zaplavené inzertními i dalšími šmírovátky. Právě tyto weby by ale vůči soukromí uživatelů měly být velmi vnímavé. Pokud byste si sami chtěli něco takového otestovat, tak zkuste Blacklight. Analýza se týká USA, ale při zkoumání stavu v Česku to nedopadá o nic lépe.

HARDWARE

Experti varují před nebezpečnými dopady dlouhodobého používání Apple AirPods Pro. Zmiňují hlavně tlak, který tento druh sluchátek vyvíjí, změnu teplot v uchu a vliv na vysychání ušního mazu. Dopady mohou být různé: ztráta sluchu, bolestivost, závratě, točení hlavy.

Nové modely MacBook Pro nemají Touch Bar a mají více portů či MagSafe. Skoro to vypadá, jako by se Apple poučil. Bohužel to dost kazí notch hyzdící displej u některých modelů.

Od Applu si za 19 dolarů můžete koupit čistící hadřík. Vážně. Polishing Cloth. K dodání za čtyři až pět týdnů. Vážně.

Razer vzal nové herní křeslo Enki vážně. Otestováno na více než dvou stovkách zadnic.

USB-C hub od Satechi obsahuje i slot pro SSD. Vlastně dost šikovný nápad.

Nový MacBook Pro má HDMI port, ale jak Ars Technica upozorňuje, je to pouze HDMI 2.0. Nezvládne tedy 120 Hz/4K ani 60 Hz/8K. Na jednu stranu je to trochu překvapující, ale je třeba si uvědomit, že tento MacBook má také Thunderbolt, a tím pádem připojení něčeho na úrovni HDMI 2.1 není problém.

SOFTWARE

Windows 11 budou umět spouštět aplikace z Androidu. Do čerstvě uvolněných jedenáctek se to nedostalo, ale v beta kanálu už je možné testovat.

Trilogie GTA Remastered dorazí 11. listopadu. Trilogie proto, že zahrnuje GTA III, Vice City a San Andreas. Stát bude 59,99 dolarů a dostupná bude pro Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S a PC. V polovině příštího roku ještě iOS a Android. Podrobnosti ve Watch the first trailer for the GTA remastered trilogy, launching November 11th.

Microsoft a AMD vydali opravu pro zpomalující Windows 11 s Ryzen procesory.

Hlavní problémy s Linuxem na desktopu, vydání 2021. Dlouhý, důkladný a velmi dobrý přehled toho, co Linux (i přes veškerý pokrok) trápí. Původně vydání z doby před možná až deseti lety je aktuální. Povinné čtení pro všechny „ajťáky“.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook příští týden změní jméno. Podle Marka Zuckerberga chce být firma známá jako společnost, která buduje metaverzum. Trochu to ale také působí jako klasická změna jména ve snaze uniknout vršícím se negativním zprávám spojeným se stávajícím jménem.

Deepfakes míří do reklamy s pomoci Rephrase.ai. Recyklovat s pomocí software již existující stopáže je levnější než platit reálné lidi či herce. Včetně celebrit a vlivných lidí.

Revue je opět více integrováno do Twitteru. Odkaz na přihlašovací stránku newsletteru nebo na díl newsletteru se promění na mobilním i webovém Twitteru v přihlašovací formulář. Šikovné, mohlo by to usnadnit nabírání odběratelů.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Skupina ransomwaru REvil byla napadena hackery a vyřazena z provozu díky koordinované operaci v několik zemích.

Na Canon míří žaloba za zablokování scannerů, když tiskárně dojde inkoust. Skutečně něco tak absurdního v Canonu vymysleli – když u kombinovaných strojů došel inkoust, tak znemožnili sken či faxování. Vše jen jako způsob, jak donutit zákazníky k nákupu inkoustu.

Navrhované bezpečnostní funkce společnosti Apple pro skenování telefonů na ochranu dětí jsou „invazivní, neúčinné a nebezpečné“, tvrdí výzkumníci v oblasti kybernetické bezpečnosti v nové studii. Přicházejí navíc v době, kdy Evropská unie chce prohledávat telefony a zjišťovat zneužívání dětí, kriminalitu či teroristický obsah.

Mark Zuckerberg je nově součástí žaloby týkající se skandálu s Cambridge Analytica.

Malware připravuje YouTubery o účty. Útočníci kombinují sociální inženýrství a phishing pro nakažení cíle malwarem a získání přístupových údajů či aktivních cookies.

Nový romantický podvod CryptoRom s kryptoměnami vydělává miliony. Je navíc docela sofistikovaný, uživatele iPhonu přesvědčí, aby si nainstalovali aplikace, které nejsou z App Store (přes Enterprise Developer Program) a tváří se jako kryptoměnové aplikace. Pomocí nich pak oběti okrádají. A proč romantický? Začíná setkáním na seznamkách.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook tvrdí, že jeho AI se postará o udržení pravidel. Jeho vlastní lidé o tom pochybují a interní analýzy pochybnosti potvrzují, stejně jako dosavadní zkušenosti ukazují, že snahy spojené s AI Facebooku nevycházejí. AI má odstraňovat nenávist a násilné fotografie. Nepozná ale ani video střelců ani rasistické tirády. Skoro humorně působí, že po týdny nedokázala poznat rozdíl mezi kohoutími zápasy a autonehodami. Další pokračování Facebook Files od Wall Street Journal je zásadním čtením. Facebook zprávu zpochybňuje. Reakce Facebooku viz Hate Speech Prevalence Has Dropped by Almost 50% on Facebook.

U dospívajících dívek se objevují tiky. Podle lékařů může být příčinou TikTok. WSJ navíc zmiňuje, že přicházejí k lékařům s verbálními výbuchy.

Získat zpět zablokovaný účet na Facebooku je noční můra. Záměrně. Poměrně důkladné a detailní čtení v Recovering locked Facebook accounts is a nightmare. That’s on purpose není nic nového pro někoho, kdo se do tohoto problému dostal.

Rada pro dohled požaduje od společnosti Facebook větší transparentnost. Od října 2020 do června 2021 dostala 524 tisíc odvolání od uživatelů. Ve zprávě si rada tak trochu stěžuje. Jak dlouho asi bude ještě fungovat?

Donald Trump spouští vlastní sociální síť TRUTH Social. V listopadu by se měla objevit v betaverzi. Technologicky by měla být založena na open source Mastodonu, kde už se objevilo obvinění z porušování licenčních podmínek. A také se už někomu podařilo na této sítí zaregistrovat jako Donald Trump. TRUTH Social ovšem zhavarovala ještě přes spuštěním betaverze. Na veřejnost se dostal neveřejný odkaz pro založení účtu. Síť zaplavila hovínka na prasečích koulích a účty tvářící se jako Donald Trump.

Twitter zjistil, že jeho algoritmy zesilují pravicový obsah. Neví ale proč. Možná by bylo jednodušší přestat uživatelům algoritmicky omezovat, co mají, či nemají vidět. Detaily v Examining algorithmic amplification of political content on Twitter.

Čínský Douyin (tamní verze TikToku) vkládá mezi videa pět sekund dlouhé přestávky. Vyhověl tak příkazu čínské vlády, která chce omezit u mladých lidí čas trávený na internetu. V roce 2020 čínští uživatelé trávili s krátkými videi 124 minut denně, prakticky o 50 minut více než v roce 2017.

Twitter umožňuje založit Space pro každého. Padlo i poslední omezení (600 sledujících jako minimum). Stále je to ale možné pouze v mobilní aplikací. A stále platí, že Twitter nedokázal najít místo, kam by Spaces v aplikaci dal, aby uživatelé vůbec věděli, že se něco někde děje.

Pořídit si placený Tinder? Tedy nejvyšší podobu Tinder Platinum? Anna Lovine z Mashable placenou podobu testovala tři měsíce a doporučuje, když už, se vydat k levnější Plus či Gold variantě. Podle Anne jsou placené funkce Tinderu užitečné, osobně bych k tomu dodal, že Tinder je velmi dobrý v tahání peněz z uživatelů, ale reálně jim toho nabízí velmi málo. K tomu je na Tinderu záplava podvodníků a zlodějů. S těmi Tinder klasicky nedělá vůbec nic.

MOBILNÍ APLIKACE

Google snížil vývojářům aplikací poplatky v Google Play na 15 % pro předplatné a 10 % pro hudební streaming.

STARTUPY A EKONOMIKA

Bloomberg: PayPal má zájem koupit Pinterest v transakci ohodnocující Pinterest na až 39 miliard dolarů.

Jeden z nejrychleji rostoucích zdrojů příjmů společnosti Apple? Reklama. Analytici předpokládají, že Apple letos na reklamách vydělá 5 miliard dolarů a do roku 2024 20 miliard dolarů ročně. Až tak nic nového to není, viz rok 2018 a Apple looking at $2 billion from Search Ad business alone by 2020. Jen ta míra růstu začíná být zajímavá.

Snap prohlásil, že snaha společnosti Apple o ochranu soukromí poškodila jeho podnikání, a investoři panikaří. Uživatelé na iPhonech odmítají mobilním aplikacím umožnit plošné a neomezené šmírování a pro (nejen) sociální sítě to znamená omezení v možnostech cílení. Snap si ale problémy měl způsobit i sám, nedokázal se změně dostatečně věnovat.

