 »  Bývalý manažer PPF investuje miliony do internetu věcí. Senzoor chce z Brna až do Ruska

Pavel Plachký během své manažerské kariéry mimo jiné vedl společnost Home Credit a v rámci skupiny PPF měl na starost její obchodní aktivity v Kazachstánu či Rusku. V posledních více než dvou letech se ale připravuje na vstup do nového byznysu, který v jeho očích představuje značný potenciál. Se svým startupem nazvaným Senzoor se chce přidat k prvním projektům, které zkouší vydělat na internetu věcí (IoT).

„Před nějakou dobou jsem narazil na článek, že v Česku startuje první síť pro internet věcí. Začal jsem to studovat a velice rychle mi došlo, že to může být veliká příležitost – podobně, jako byly třeba mobilní telefony. Telefony byly sto let stejné, bylo to prostě sluchátko. Pak se k tomu přidal modem a stal se z toho obrovský byznys. Dnes k řadě věcí a senzorů můžeme přidat modem a udělat z toho něco úplně jiného. Bude to nějakou dobu trvat, ale změní to mnoho věcí,“ popisuje Plachký pro Lupu své motivace.

Jeho Senzoor sídlící v Brně v současné době jede v testovacím režimu a do komerčního nasazení se dostane letos v létě. Plachký uvádí, že ho projekt doposud vyšel na asi dvacet milionů korun s tím, že je třeba zaměstnávat interní vývojový tým čítající asi deset lidí (někteří zaměstnanci kolem hardwaru přišli z brněnské pobočky Honeywellu).

Plachký nyní vyjednává s prvním větším investorem. „Prozatím jsem vždy v pravý okamžik přesvědčil někoho, že to má velkou budoucnost, takže financování zatím bylo formou friends & family. Ale jsme ve fázi, kdy potřebujeme strategického investora, protože Senzoor bude stát další peníze,“ uvádí Plachký.

IoT čidla pro vaši bezpečnost

Senzoor je z velké části hardwarový startup, což námluvy s investory komplikuje. Ti se obecně do hardwaru příliš nehrnou, protože představuje vysoké riziko a jen málo startupů skutečně dokáže doručit funkční produkt. Zkušený manažer chtěl nejdříve zařízení vyrábět externě a pak je pouze prodávat, to se ale ukázalo jako nefunkční model a veškerý vývoj je třeba alokovat uvnitř firmy, včetně cloudové datové platformy běžící na Microsoft Azure.



Autor: Senzoor Pavel Plachký, Senzoor

Plachkého produkt už je nicméně ve fázi výroby. Konkrétně jde o dvě čidla, která dokáží monitorovat vodu (Senzoor Aqua) a pohyb (Senzoor Move) a komunikovat s IoT sítí. Podobné technologie dokáže na trh dodat více výrobců, hardware ale v případě Senzooru představuje pouze prostředek k prodeji služby.

Samotné senzory se budou prodávat v hladině výrobních nákladů (marže bude v řádech korun až desetikorun, čidlo vyjde na 795 korun) a klíčem pak bude prodej předplatného za služby. V případě ročního předplatného je měsíční cena 39 korun.

Senzoor se chce prezentovat jako forma zabezpečení pro koncové uživatele. Podle Plachkého v Česku více než 70 procent domácností nemá zabezpečovací systém a další ani majetkovou pojistku. Na tento sektor chce nový startup cílit s tím, že čidla pro pohyb a vodu nemají sloužit pouze pro detekci, ale nad to se mají vrstvit další služby typu dohledového centra, zabránění poškození a další.

„Bude nějakou dobu trvat, než alespoň část těchto domácností přesvědčíme, že by bylo dobré si takové řešení pořídit. Nás vypracovaný model říká, že potřebujeme alespoň třicet tisíc zákazníků, abychom finančně byli break-even,“ počítá Plachký. Dosáhnout toto nechce pouze na českém trhu, ale zamířit chce mimo jiné i do Ruska, ze kterého má zkušenosti z Home Creditu a kde je bezpečnost soukromých objektů velkým problémem. Systém kromě bytů cílí také na sklepy, chaty nebo garáže.

IoT v pojišťovnictví

Plachký prozatím neuvádí, jakými všemi směry chce Senzoor pozicovat, ale je jasné, že má zájem o prodej napojených služeb (a zároveň chce v budoucnu rozšířit nabídku směrem k trackování a podobně). S podobnou věcí ostatně nově začala v Česku experimentovat také Direct pojišťovna, která nyní nabízí senzory pro monitoring majetku napojené na IoT síť Sigfox od SimpleCellu. Direct prozatím službu testuje a aktuálně jí nenabízí společně s pojištěním. To, zda skutečně IoT senzory mohou být tímto směrem využitelné, se nejprve musí v praxi zjistit.