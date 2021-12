Chromecast v praxi: co vše dovede a kde má naopak rezervy?

Google Chromecast je zařízení, které především levně a snadno propojuje internetové služby s televizorem díky jejich již existujícím mobilním či webovým aplikacím. O tento netradiční HDMI dongle je velký zájem podpořený jeho velmi nízkou cenou. Chromecast se prodává za pouhých 35 USD. Google zjevně zvolil podobný obchodní model jako konkurenční Amazon, který například své tablety Kindle Fire rovněž prodává za atraktivní ceny.



Autor: Jiří Macich ml. Google prodává Chromecast za pouhých 35 dolarů

Amazon či Google nechtějí vydělávat horentní sumy na samotném prodeji zařízení, čímž se odlišují od jiných výrobců elektroniky. Svými zařízeními pro konzumaci obsahu chtějí díky příznivé ceně vybavit co možná největší počet lidí. Budují si tak klientelu, které následně mohou prodávat obsah ke konzumaci. To je teprve ten pravý byznys. Chromecast konkrétně přináší do televizorů nabídku filmů, seriálů a hudby z obchodu Google Play.

Je však otevřen také dalším poskytovatelům obsahu. Může se zdát, že Google je sám proti sobě, když vlastní levné zařízení dobrovolně zpřístupňuje konkurenci. I to je však součástí strategie vytvořit co možná největší uživatelskou základnu. Čím širší uplatnění si Chromecast najde, tím atraktivnější bude pro kupující. Google Play tak má šanci získat nové zákazníky, kteří by jinak o filmy, seriály či hudbu z jeho nabídky vůbec nezavadili.



Autor: Jiří Macich ml. Google na prodeji levného zařízení mnoho nevydělá. Jiné by to mělo být s prodejem obsahu jeho uživatelům.

Chromecast nejdříve podporovaly jen vybrané partnerské služby. Mezi prvními byly například vyhledávané internetové videopůjčovny Netflix a Hulu Plus. Google letos otevřel své zařízení všem zájemcům, takže Chromecast podporuje stále více služeb. Včetně těch, které nejsou zapovězené českým uživatelům. S nezávislými aplikacemi se dostává též na lokální obsah z mobilních zařízení, osobních počítačů či síťových úložišť.

Chromecast se zabydluje na českém trhu

Chromecast se zatím na českém trhu oficiálně neprodává, ale zájemci nemusí smutnit. Díky šedému dovozu se žádané zařízení stalo poměrně běžnou součástí sortimentu prodejců elektroniky. Cena osciluje okolo 1000 Kč. Zboží z šedého dovozu je obvykle dražší než z oficiální distribuce. Kromě jiného proto, že prodejci přebírají v plném rozsahu poskytování zákonné záruky. Pro české zákazníky tudíž platí standardní dvouletá záruka.

Samotné zařízení je pro český trh z technického hlediska plně připraveno včetně české lokalizace. Tuzemským uživatelům neklade žádné umělé překážky. Google Play již na místním trhu nabízí většinu odpovídajícího sortimentu. Hudbu od loňského října. Filmy pak od letošního června. Chybí pouze seriály, potažmo televizní pořady. Je evidentně jen otázkou času, než Google dá zelenou oficiálnímu vstupu zařízení na český trh.

Vážní zájemci však nemusí čekat, pokud jsou ochotni připlatit si za zboží z šedého dovozu (cca 300 Kč až 400 Kč). Chromecast má minimální požadavky na televizor. Stačí volný HDMI vstup, takže podporovány jsou prakticky veškeré televizory s vysokým rozlišením obrazu. Zařízení může být napájeno z televizoru přes USB rozhraní nebo díky přibalenému adaptéru rovnou z elektrické sítě. Napájecí adaptér je připraven pro české zásuvky.

Chromecast se bez Wi-Fi neobejde

Chromecast potřebuje přístup k internetu přes domácí bezdrátovou síť Wi-Fi (b/g/n). Ke konfiguraci slouží mobilní aplikace pro Android (2.3 a vyšší) nebo pro iOS (6.0 a vyšší). Chromecast a mobilní zařízení se napoprvé propojí přímo, aby bylo možné provést nezbytnou konfiguraci. Především je nutné nastavit přístup do místní bezdrátové sítě a potažmo k internetu. Chromecast je navržen primárně pro konzumaci internetového obsahu.

Po dokončení konfigurace se stává dalším zařízením v místní síti. Dostupný je pro libovolný mobil, tablet či počítač, který je připojen k téže síti. Je jedno, jestli bezdrátově nebo kabelem. Kdo chce, může do jedné sítě bez problémů zapojit více kusů zařízení. Ve výše odkazované konfigurační aplikaci lze jednotlivé exempláře v jedné síti odlišit různými jmény a pojmenovat je například dle umístění (obývák, ložnice a podobně).



Autor: Jiří Macich ml. Samotný Chromecast nevyžaduje jakkoliv složitou konfiguraci. Hlavní je správně nastavit přístup k domácí Wi-Fi síti.

Chromecast je sice ovládán přes různé mobilní aplikace pro mobily či tablety, ale internetový obsah je do zařízení streamován přímo. Chromecast sice z mobilního zařízení obdrží instrukce, co a jak má z internetu přehrát, ale obsah již přehrává rovnou z internetu nezávisle na mobilu či tabletu. Přehrávaný internetový obsah tak zbytečně v lokální síti neprochází dalším bezdrátovým zařízením, což by nebylo zrovna praktické.

V některých situacích je též nepraktické omezení, že Chromecast a koncové zařízení musí být vždy ve stejné síti. Například pro návštěvy by se hodilo, kdyby mohly zařízení využít, aniž by svůj mobil, tablet či počítač připojovaly do sítě hostitelů. Google už na tom pracuje. Chromecast v dohledné době umožní koncovým zařízením rovněž přístup „oklikou“ přes internet. Nebudou s ním tudíž muset sdílet stejnou lokální počítačovou síť.

Ke spárování konkrétních zařízení se bude používat ultrazvuk vysílaný z reproduktorů televizoru a zachytávaný mikrofonem mobilu či tabletu. Google tvrdí, že nepůjde o potenciální hrozbu, protože prý jako přirozený firewall mají zafungovat zdi bytu. Přesné hardwarové požadavky zatím nejsou známé. Každopádně ultrazvukem se zařízení navzájem rozpoznají, ale spojení navážou přes internet, k němuž se mobil či tablet se připojí přes 3G/LTE.

Kompatibilních aplikací utěšeně přibývá

Dvorními aplikacemi a službami jsou Google Play Movies (Filmy Google Play) a Google Play Music (Hudba Google Play). Chromecast z portfolia společnosti Google rovněž podporují díky svým mobilním aplikacím videoportál YouTube a sociální síť Google Plus. Rozšiřuje se ale i nabídka aplikací třetích stran. Právě díky nim se ke slovu dostává také lokální obsah uložený v mobilním zařízení, osobním počítači nebo síťovém úložišti.

Video? Chybí služby a lepší podpora lokálního obsahu

Chromecast připojený k televizoru by měl logicky přehrávat především video, ale na českém trhu chybí kompatibilní služby. Ty velké zahraniční zde vůbec neoperují (Netflix či Hulu), případně jejich tuzemská verze zatím zařízení nepodporuje (HBO GO). Ani tuzemské video-on-demand služby zatím čest filmového a televizního průmyslu nezachraňují. Krom YouTube tak zbývají pouze Google Play Movies (Filmy Google Play).



Autor: Jiří Macich ml. Atraktivní filmy ke koupi nebo vypůjčení přináší Google Play Movies. Jejich ceny ovšem už tak lákavé nejsou. Navíc chybí český dabing.

V její nabídce zájemci naleznou atraktivní filmy, ale nanejvýš s českými titulky (dabing se nevede). K jednotlivým filmům lze získat dočasný přístup za menší poplatek. Za vyšší poplatek lze filmy zakoupit. V obou případech se připlácí za verzi filmu ve vysokém rozlišení, která je pro Chromecast žádoucí. Ceny jsou obecně odtržené od reality, kde se běžně a bez postihu stahují filmy z internetových úložišť zdarma nebo za marginální poplatky.

Právě přehrávání filmů a seriálů stažených z internetu Chromecast rovněž zvládá stejně jako přehrávání domácího videa. Například díky aplikaci BubbleUPnP, která umožňuje na televizní obrazovce přehrávat multimediální obsah přímo z mobilního zařízení, ale taktéž z osobního počítače nebo síťového úložiště. Alternativou může být aplikace LocalCast. Majitelé síťových úložišť Synology mají k dispozici aplikaci DS Video.



Autor: Jiří Macich ml. Díky aplikaci BubbleUPnP lze přehrávat filmy a seriály stažené z internetu, ale většinu je třeba transkódovat, což není vždy snadné.

Bohužel Chromecast podporuje pouze kodeky H.264 a VP8, což možnosti přehrávání videa z lokálního zdroje výrazně omezuje. Problém alespoň částečně řeší BubbleUPnP Server, který dovede transkódovat video využívající nekompatibilní kodek. Server může běžet v síťovém úložišti QNAP či Synology. Případně na osobním počítači, kde podporuje platformy Windows, Mac a Linux. Zdaleka však nejde o optimální řešení.

Pro přehrávání např. domácího videa by se hodila podpora technologie DLNA. Google sice v minulosti slíbil, že ji časem doplní, ale od té doby uplynul již skoro rok. Při posledním prezentování chystaných novinek o DLNA nepadlo ani slovo. Nabízí se spekulace, že Google nechce příliš rozšiřovat možnosti přehrávání lokálního obsahu, aby uživatelé od placených služeb nepřecházeli k nelegálním kopiím filmů či seriálů.

Miliony hudebních skladeb zdarma, legálně a jednoduše

Chromecast prostřednictvím televizoru paradoxně nabízí více hudby než videa. Hudební průmysl se dříve otevřel internetu než ten filmový a televizní. Navíc hudba nemusí tolik zápolit s jazykovými bariérami. Chromecast samozřejmě podporuje služba Google Play Music, která umožňuje prostřednictvím televizoru přehrávat skladby z rozsáhlé hudební knihovny. Dostupná je za měsíční paušální poplatek 9,99 USD.



Autor: Jiří Macich ml. Google Play Music nabízí internetové úložiště pro 20 000 skladeb, které lze synchronizovat s vlastní hudební sbírkou na počítači.

Díky Google Play Music lze též hudbu přehrávat z internetového úložiště služby, kam se ukládají skladby a alba pořízené za jednorázový poplatek. S úložištěm je možné synchronizovat také vlastní hudební sbírku uloženou v počítači. Slouží k tomu utilita dostupná pro Windows, Mac a Linux. Úložiště služby Google Play Music zdarma pojme dvacet tisíc skladeb, aniž by bylo nutné si kteroukoliv z nich v rámci služby zakoupit.

Chromecast však podporují také další hudební streamingové služby dostupné českým posluchačům. Například Rdio, které svůj archiv čítající dvacet milionů skladeb otevírá za měsíční paušální poplatek ve výši obligátních 9,99 USD. Konkurenční Deezer hudební archiv s třiceti miliony skladeb dokonce uživatelům tabletů (a počítačů) zpřístupňuje zdarma, ale s reklamou včetně inzertních spotů, které příležitostně přerušují poslech hudby.



Autor: Jiří Macich ml. Deezer uživatelům tabletů přináší desítky milionů skladeb zdarma. Vydělává díky reklamě, které se lze zbavit zaplacením předplatného.

Prémiová verze služby Deezer za měsíční paušál 5,99 EUR přináší reklamou nerušený poslech hudby ve vyšší technické kvalitě. Předplatitelé navíc mohou k hudebnímu archivu přistupovat z pestřejší palety zařízení včetně chytrých mobilů. Chromecast podporuje mobilní aplikace služby Deezer pro mobily i tablety. Pouze předplatitelé však získají neomezený přístup k hudbě jak z tabletu, tak z mobilu. Navíc ve vyšší technické kvalitě.

Fotky z mobilního zařízení, sociálních sítích i online úložišť

Velká televizní obrazovka je dobrým místem pro prohlížení fotografií. Chromecast k tomuto účelu umí využít české Zoner Photo Studio. Jeho bezplatná mobilní verze dovede „promítat“ na televizní obrazovku fotografie uložené v mobilním zařízení. Navíc jde o výbornou aplikaci pro okamžité úpravy momentek rovnou na displeji mobilu či tabletu. Zpracované fotky lze obratem sdílet přes internetová úložiště, sociální sítě či webová fotoalba.

Fotografie je možné přes Chromecast prohlížet také z internetu. Například z úložiště Copy.com díky jeho mobilní aplikaci, která rovněž podporuje poslech hudby a přehrávání videa. S aplikací Copy.com lze přistupovat jak ke sdílenému, tak vlastnímu obsahu. Včetně fotek a videí pořízených mobilním zařízením, které aplikace Copy.com automaticky zálohuje do úložiště. To poskytuje zdarma prostor o základní kapacitě 15 GB.



Autor: Jiří Macich ml. Aplikace Dayframe přináší přístup k vlastním i sdílením fotkám z různých sociálních sítí a internetových úložišť.

Dále například mobilní aplikace Google Plus umožňuje prohlížet jak vlastní, tak sdílené snímky ze stejnojmenné sociální sítě. To aplikace Dayframe má širší záběr. Zpřístupňuje vlastní i sdílené fotografie ze služeb Facebook, Instagram, Dropbox, Flickr, Google Plus, Twitter a několika dalších. Navíc dovede televizor proměnit ve velký digitální fotorámeček. Tuto funkci by měl časem nabízet samotný Chromecast, ale zatím tomu tak není.

Promítání dokumentů, prezentací nebo webových stránek

Šikovnou universální aplikací je EZCast. Pro toto softwarové řešení, které běžně kombinuje technologie DLNA a Miracast, vznikají speciální zařízení jako je Tronsmart T1000 či Measy A2W. EZCast však podporuje rovněž Chromecast, i když jen v omezené míře. Nabízí například přehrávání videa, poslech hudby a prohlížení fotografií z mobilního zařízení na televizní obrazovce. Umí také „promítat“ dokumenty, tabulky a prezentace.



Autor: Jiří Macich ml. Díky aplikaci EZCast lze na televizní obrazovku přenášet například webové stránky prohlížené v mobilním zařízení.

EZCast též dovede přenášet živý obraz z kamery mobilního zařízení. Chromecast však není aplikací podporován pro přístup k obsahu z dalších zařízeních v domácí síti typu osobních počítačů nebo síťového úložiště. EZCast podporu Chromecastu z technologických důvodů omezuje pouze na obsah přímo z mobilu či tabletu. Jedinou výjimkou jsou webové stránky či služby YouTube, Vimeo, Dropbox a některé další.

Z počítače na televizní obrazovku

Chromecast je možné propojit nejen s mobilním zařízením, ale rovněž s osobním počítačem. Z webového prohlížeče Google Chrome s nainstalovaným rozšířením Google Cast lze následně na televizní obrazovku přenášet veškerý webový obsah. Chromecast s jiným z předních prohlížečů nespolupracuje. Nepomůže ani žádný doplněk. Google si zatím ponechává podporu zařízení jako exkluzivní funkci vlastního prohlížeče.



Autor: Jiří Macich ml. Google Chrome podporuje Chromecast exkluzivně jako jediný významnější webový prohlížeč pro osobní počítače.

Zajímavé je, že přesto Google Chrome pro mobilní zařízení zatím Chromecast nepodporuje. Pouze verze pro osobní počítače. Alespoň, že již zmiňovaná aplikace EZCast umožňuje přenášet webový obsah z mobilu či tabletu na televizní obrazovku. Chromecast by měl v některé z budoucích verzí podporovat Mozilla Firefox pro mobilní zařízení, kde autoři konkurenčních prohlížečů nemají svázané ruce jako na osobních počítačích.

Není zrcadlení jako zrcadlení

Chromecast krátce nabízí tzv. mirroring, tedy česky zrcadlení. Z vybraných mobilních zařízení se systémem Android 4.4.3 nebo novějším dovede do televizoru v reálném čase přenášet dění z displeje. Nová funkce vzbudila velká očekávání. Mnozí se těšili, že díky ní nebudou muset čekat kdy nebo jestli vůbec konkrétní aplikace (služba) bude zařízení přímo podporovat. Očekávána rovněž byla lepší podpora přehrávání videa z lokálních zdrojů.

Chromecast však nabízí zrcadlení především pro přenášení statického obsahu typu fotografií, dokumentů, prezentací či webových stránek. Bezproblémové zrcadlení videa nebo her nelze zaručit. V praxi často dochází ke zpožďování přenosu a zaostávání obrazu za zvukem. Existují dvě proměnné. První je výkon mobilního zařízení. Například novější chytrý mobil LG G2 zvládá zrcadlení mnohem lépe než starší model LG Nexus 4.

Druhou proměnnou, na kterou mnozí zapomněli, je kvalita domácí počítačové sítě. Technologie Air Play, Intel Wi-Di či Miracast obvykle používané k zrcadlení využívají přímé spojení mezi vysílačem (mobil, tablet, počítač) a přijímačem (např. chytrý televizor). Chromecast k zrcadlení používá datový přenos přes místní síť, ve které může být negativně ovlivněn řadou faktorů. Pro Chromecast bez rozsáhlejších úprav je to ale nejjednodušší řešení .

Dalším problémem je omezený počet zařízení podporujících zrcadlení. Kompatibilní jsou mobily Nexus 4 a Nexus 5 spolu s tablety Nexus 7 (verze 2013) a Nexus 10. Mimo referenční zařízení pak mobily Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, LG G2, LG G3, LG G Pro 2 a HTC One M7. Na seznamu figuruje již jen tablet Samsung Galaxy Note 10 s hybridním zařízením Samsung Galaxy Note 3. Seznam by se však měl časem prodlužovat.