ČR má nejdražší mobilní data v EU, na Twitter nesmí fotky lidí bez jejich souhlasu a skupina firem si stěžuje na Microsoft

Na odstoupení šéfa Twitteru zareagovaly akcie vzestupem o 11 procent. Jacka Dorseyho nahradil Parag Agrawal, technický ředitel Twitteru. Viz též Twitter CEO Jack Dorsey is reportedly close to stepping down. Informaci nakonec potvrdil sám Jack na svém Twitteru.

Twitter má nového CEO, potřebuje ale i nový obchodní model? Ben Thompson se v Twitter Has a New CEO; What About a New Business Model? zabývá právě tím. Hlavně s ohledem na to, že reklama je pro Twitter problematický model. Je ale možné uvažovat o tom, že by Twitter byl placenou sociální sítí? Placenou jeho uživateli? Osobně na to říkám ne, přestal bych ho používat.

Minimálně devíti zaměstnancům ministerstva zahraničí USA byly v průběhu posledních měsíců hacknuty telefony s pomocí spyware od NSO Group. Šlo o zaměstnance pobývající v Ugandě nebo se věnující záležitostem ve východní Africe. Apple ministerstvo varoval, NSO Group prohlásili, že nemají o žádném takovém útoku informace, ale že zrušili odpovídající účty a zahájili vyšetřování.

WireShark 3.6 je venku ■ Fleet od JetBrains ■ Caddy ■ Výlet do historie webdesignu ■ Chegg koupil busuu za 346 M$ ■ lazygit ■ CyCognito získalo 100 M$ ■ Web Almanac 2021 ■ IrfanView 4.59 je venku ■ svija.love ■ Blender 3.0 je venku ■ Tesseract 5.0 OCR je venku

WEBDESIGN, INTERNET

Máme nejdražší mobilní data v EU. Naštěstí to ale neplatí o rychlém internetu. O tom prvním je řeč v Ceny mobilních služeb v Česku jsou nejvyšší v EU, tvrdí Evropská komise, o tom druhém v The global cost of connectivity.

Google odstranil z vyhledávání v Nizozemí domény Pirate Bay s odkazem na nařízení nizozemského soudu. Jde přitom o více než stovku domén a vyvolané je to stížností antipirátské skupiny BREIN. Ta nemíří konkrétně na Google, ale na nizozemské poskytovatele připojení. Česka se omezení netýká.

Bloomberg: Sony Interactive Entertainment pracuje na nové předplacené službě. Ta by měla konkurovat Xbox Game Pass, má být dostupná pro PS 4 i PS5 a spojit existující PlayStation Plus a PlayStation Now.

HARDWARE

Amazon oznámil AWS Private 5G. Privátní 5G sítě kompletně na klíč během dnů místo měsíců. Tohle bude ještě hodně zajímavé. Podrobnosti v Amazon Web Services začne stavět privátní 5G sítě. Nabídne hardware i SIM karty nebo Announcing preview of AWS Private 5G.

Bloomberg: Apple oznámil dodavatelům, že poptávka po iPhonu se s blížícími se svátky zpomalila. Bylo by to hezké, kdyby to nebyl Bloomberg. A kdyby se nevědělo, že Apple s nikým a nikdy otázku poptávky neprobírá. Horace Deidu k tomu ukazuje výborný příklad z minulosti, kdy v roce 2015 Credit Suisse tvrdili, že iPhone se neprodává a “záchranou bude mini iPhone”.

BOOX Mira Series jsou e-ink displeje s rozlišením až 2200×1650 a dotykem.

SOFTWARE

Tim Sweeney (Epic Games) chce zbořit digitální zdi v gamingu. Vadí mu situace, kdy si na jedné platformě či shopu koupíte hru, ale na jiné si ji musíte koupit znovu. A to i přes to, že napříč platformami hru používáte s jedním účtem. Sweeney si myslí, že svět tedy potřebuje jeden obchod. Možná by ale bylo jednodušší, kdyby ve více obchodech bylo možné uplatnit “doklad o koupi” jinde.

Nexar buduje digitální dvojčata měst s pomoci crowdsourcingu z palubních kamer.

Halo Infinite: Forever We Fight:

Microsoft chce do Edge přidat aplikaci pro krátkodobé půjčky. Uživatelům se to nelíbí.

Luna Display nově umí Mac či MacBook proměnit v displej pro PC. Včetně M1 Mac počítačů a notebooků a podpory pro 4K/5K.

MARKETING A KOMUNIKACE

Nový šéf Twitteru má problém kvůli jednomu tweetu z roku 2010. Ten ale cituje z dílu The Daily Show, který byl vysílán ten den. Citace je navíc (správně) v uvozovkách. Otázkou je, zda by by se něco změnilo, kdyby uvedl zdroj. Via Conservatives outraged over old tweet from new Twitter CEO quoting ‚The Daily Show‘.

Tady je povedená norská vánoční reklama, ve které je Santa gay. Vlastně proč ne.

Firma Square mění jméno na Block. To aby bylo lépe poznat, že to Jack Dorsey myslí s blockchainem vážně. Samotná platební platforma si nicméně název ponechá. Viz též Square Changes Name to Block, Days After CEO Jack Dorsey Leaves Twitter.

Jak chtějí zákazníci kontaktovat firmy? Skoro polovina přes e-mail. Velmi málo přes Messenger či živý Chat. Webové formuláře jsou zhruba na stejné úrovni jako e-mail a textovky pouze zhruba jeden z deseti.

Nejpoužívanější emotikony v roce 2021? Slzy štěstí 😂, červené srdce ❤️ a ROFL 🤣. Plyne to z dat od Unicode Consortium. Jak už to tak chodí, ta první stovka nejpoužívanějších představuje 82 % veškerého používání. A to máme k dispozici 3 663 emotikonů.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Google vyhodil Stevea Bannona z YouTube kvůli jeho násilnické rétorice, ale přesto posílal peníze na reklamu na jeho webové stránky, které propagují dezinformace o volbách a pandemii. Kdy Google přestane financovat dezinformátory?

Meta má nástroj, který prý zastaví revenge porn. Představuje si to tak, že na centrální místo (StopNCII.org) nahrajete své nahé fotky výměnou za to, že budou odstraněny z míst, které tuto službu budou podporovat. Zajímavý nápad do okamžiku, než to špatně dopadne. Nutno ale dodat, že fotky se neuchovávají, ukládá se pouze jejich digitální “otisk”. Testováno od roku 2017 v Austrálii, nově spuštěno ve Velké Británii.

Facebook umožnil antivakcinační reklamu. Včetně přirovnávání vakcinace k holocaustu. A to i přes opakované sliby, že nic takové věci neumožní. Detaily též v Facebook sold ads comparing vaccine to Holocaust.

Dokumenty FBI tvrdí, že je možné v reálném čase odposlouchávat WhatsApp i iMessage. Samozřejmě na základě platného soudního příkazu nebo předběžného nařízení.

Apple AirTag jsou spojené s rostoucími krádežemi aut v Kanadě. Zloději podle nich vytipovávají vlastníky aut, respektive místo jejich bydliště, kde mohou auto ukrást. Zloděj prostě umístí AirTag na chtěné auto, aby ho mohl sledovat. Brát vážně VEHICLE THEFT WARNING AND PREVENTION TIPS je ale komplikované. Opírají se pouze o pět případů.

Výrobky používané dětmi nechrání soukromí zdaleka tak, jak by měly. Myslet na to je nutné zejména v okamžiku, kdy se děti rozhodnete vybavit nějakým těmi “dětskými” hodinkami či náramky. Stav těchto zařízení je opravdu tristní.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Britský regulátor nařídil Meta (Facebooku) prodat Giphy. Akvizice by mohla poškodit konkurenci. Přišel na to rok a poté, co akvizici Facebook ohlásil. Detaily viz Meta (Facebook) musí prodat Giphy, rozhodl rok a půl po prodeji britský regulátor.

Twitter nově zakazuje sdílení fotek a videí lidí bez jejich souhlasu. Což v zásadě zakazují už platné zákony a dávat to do pravidel Twitteru je trochu zvláštní nápad. Obzvlášť proto, že to Twitter nebude schopen posoudit.

Krajní pravice už začala nové pravidlo zakazující sdílení osobních médií zneužívat. Podávají stížnosti na aktivisty a výzkumníky věnující se extremismu. Twitter jim to zjednodušil i tím, že pravidlo platí i zpětně, tedy na jakékoliv fotografie či videa z minulosti. Nic překvapivého, dalo se to čekat. Detaily v Neo-Nazis Are Gaming Twitter’s New Rules, Exactly Like People Warned.

Zákaz sdílení “osobních médií” vede k blokování účtů novinářů, kteří byť jenom odkazují na články, kde jsou fotografie lidí. Twitter tyto případy navíc není schopen řešit a nutí je příspěvky, mnohdy i roky staré, mazat. Fascinující příklad v A decades-old missing persons case and an obsessed true crime reporter puts Twitter's newest policy to the test.

YouTube odhaluje seznamy toho nejlepšího z roku 2021 a v reklamě pro USA vyhrává Alexa’s Body od Amazonu.

Kompletní YouTube TOP TEN 2021 nabízí i pohled na žebříčky více zemí, ale Česko mezi nimi bohužel není. Vedle videí a hudebních videí je možné se podívat i na žebříček tvůrců (MrBeast #1), breakout tvůrců a tvůrců nového “shorts” formátu (zhong #1).

Twitter mazal dezinformační účty. Šlo o celkem 3 465 účtů působících v různorodých kampaních směřujících do Mexika, propagujících Čínu, ovlivňující Středoafrickou republiku z Ruska či působících v Tanzanii, Venezuele a Ugandě.

Kreml získal kontrolu nad VK (VKontakte). Gazprom získal akcie nutné k ovládnutí, CEO odstoupil a VK tak ovládá stát. A také může plně těžit z informací o uživatelích a ovlivňovat je. Vkontakte je největší ruská sociální síť se zhruba 100 miliony uživatelů. Je enormně oblíbená i “českými vlastenci”.

Konspirační teorie jsou krizí duševního zdraví. A asi by nebylo od věci k tomuto problému přistupovat právě takto. Ti, kdo podobné věci vymýšlí, šíří a podporují potřebují lékařskou péči. Zjednodušené, samozřejmě. Přečtěte si odkázaný článek. Dlouhé a dobré čtení.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple vyhlašuje vítěze App Store Award 2021 a nejstahovanější aplikace roku. Na iPhonech je vítězem Tik Tok mezi neplacenými a Procreate Pocket mezi placenými. Za hry zdarma Among Us! a Minecraft za placené. Aplikací roku pro iPhone je hra Toca Life World a League of Legends od Riot Games: Wild Rift" se stala hrou roku pro iPhone.

Apple hrozí, že podíl z plateb vyvolaných v aplikacích vybere i jinudy a z jakékoliv transakce. U soudu se navíc tváří, jako že pro Apple je komplikované řešit v aplikacích externí odkazy na platební nástroje a ignoruje, že v řadě případů už takto platby probíhají.

Z App Store se v červnu ztratilo 420 000 aplikací. V 420,000 Apps Just Disappeared From The App Store píší, že by to mělo být proto, že jejich tvůrci nedoplnili App Tracking Transparency, tedy informaci o tom, jak zacházejí s informacemi o uživatelích. Z dvou milionů aplikací se tak App Store smrskl na 1,6 milionu. Přitom by tvůrci mohli prostě udělat to, co udělal Facebook: zaškrtnout všechno. Skutečnost je ale nejspíš ta, že tady šlo o neudržované, zapomenuté či mrtvé aplikace.

STARTUPY A EKONOMIKA

Nextcloud a skoro třicet dalších společností z EU podaly stížnost na Microsoft. Vadí integrace OneDrive (ale i Teams a další služeb) do Windows. V EU má Microsoft 66% tržní podíl, zatímco podíl místních poskytovatelů klesl z 26 na 16 procent. Současnou situaci stěžovatelé přirovnávají k době, kdy Microsoft zlikvidoval trh prohlížečů a s Internet Explorerem prakticky na více než dekádu zastavil veškeré inovace.

Klarna, fintech s valuací 46 miliard dolarů, hlásí další ztrátu. 344 milionů dolarů za období od ledna do září, čtyřikrát více, než v tom samém období loňského roku.

Provoz na e-shopech na Black Friday v USA klesl o 28 % oproti před-pandemickému stavu (2019). Oproti loňskému roku byl o 47,5 % vyšší, ale zjevně ani to nestačilo. V kamenných obchodech návštěvy klesly o 90,4 % oproti roku 2019. Podle analýzy je to proto, že lidé více nakupují průběžně. Lidé utratili 8,9 miliardy dolarů, loni 9 miliard.

Jak se pracuje v obchodech u Applu? Podle toho, co zjistili v The Verge, to není vůbec snadné. Přednost má zákazník, stížnosti na nepřijatelný přístup vedení firma neřeší a tlak je enormní. A kdo se nepodřídí prodejnímu kultu, tohoto to semele. Děsivé čtení.

První hollywoodský film chce získat 10 milionů dolarů financování přes NFT. Podle popisu v Scorsese producer to make first Hollywood movie funded by NFTs by ovšem stačilo pustit se do klasického crowdfundingu a nákladné, nepraktické a neekologické NFT prostě vynechat.

