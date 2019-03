 »  ČTÚ hrozí operátorům přímou regulací. Ustoupí velká trojka tlaku?

Mobilní operátoři sice samostatně nemají dominantní postavení, ale společně už by mohli mít tzv. významnou tržní sílu a může mezi nimi docházet k tzv. tacitní koluzi – tedy situaci, kdy postupují i bez formální kartelové dohody společným způsobem, protože je to pro ně výhodné – i když to není výhodné pro jejich zákazníky. To je předběžný závěr analýzy, kterou v pátek zveřejnil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). V rámci složitého a zdlouhavého úředního procesu si tak pomalu dláždí cestu k možné přímé regulaci trhu.

Analýzu s obdobným závěrem, který se ovšem týkal cen volání, přitom úřad vypracoval už v roce 2012. A vyplatilo se – patrně jen díky tomu máme v Česku přece jen trochu více na výběr a při volání nemusíme počítat volné minuty.

Trojka velkých síťových operátorů totiž tehdy na hrozbu možné regulace reagovala rychle: na dlouhé roky zabetonovaný trh v listopadu 2012 pustila první virtuální operátory a záhy, v dubnu 2013, představila také tarify s neomezeným voláním. Od té doby jsme se ale v oblasti konkurence a cen zásadních změn nedočkali.

Virtuální konkurence

Přes určité naděje, že hrozba regulací i tentokrát přivolá velké zemětřesení, je dobré zůstat při zemi. Spása, kterou měli v roce 2013 přinést virtuální operátoři, se totiž nakonec nekonala. Rychle se ukázalo, že „velká trojka“ dokáže své virtuální konkurenci nastavením podmínek ve svých velkoobchodních nabídkách úspěšně komplikovat existenci.

Podle analýzy ČTÚ se dnes celkový podíl virtuálů v segmentu domácností pohybuje kolem 10 %. Pokud se podíváme na segment tarifů s mobilními daty, měli virtuálové na konci roku 2017 podíl 7,5 %. Největšími virtuálními hráči v této oblasti byli O2 Family (4,1 %), Sazka Mobile (1 %) a Tesco Mobile (0,8 %).

Prim přitom hráli (a hrají) virtuální operátoři, které úplně, nebo z části vlastní sami velcí síťoví hráči. O2 Family je ze 100 % v majetku O2, v Tesco Mobile má O2 poloviční podíl a třetího majetkově propojeného virtuála, COOP Mobil, z jedné třetiny vlastní Vodafone. Tito hráči mají (počítáno podle počtu SIM karet) dohromady tržní podíl 4,9 %, na nezávislé virtuály tak zůstává jen 2,6 % trhu s tarify s mobilními daty.

„Je zřejmé, že oproti roku 2014 se ke konci roku 2017 rozložení sil mezi síťovými a virtuálními operátory fakticky nezměnilo,“ konstatuje analýza ČTÚ.

Přijde čtvrtý operátor?

Jedinou patrnou změnou tak je postupné navyšování množství dat v tarifech operátorů. Připomeňme, že i na tom se patrně podepsal tlak ze strany politiků a regulátora. Poslední výrazný skok přišel v roce 2017, kdy operátoři skokově zvýšili u hlavních tarifů penzum z do té doby standardních 1,5 GB na 4 či 5 GB.

Stalo se krátce poté, co se práva zákazníků a cena mobilních dat staly politickým tématem. V únoru 2017 po aféře kolem „zapomenutého“ posílení práv spotřebitelů a výrocích svého náměstka, který poslal Čechy za levnými daty do Polska, skončil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

A také krátce poté, co ČTÚ oznámil, že už od podzimu 2016 zpracovává tzv. tříkriteriální test trhu s mobilním daty – tedy první krok k možné regulaci trhu. Výsledek testu pak v srpnu 2017 podle ČTÚ ukázal, že trh je skutečně pokřivený.