 »  Dropbox testuje správce hesel, vzdělávání na dálku nefunguje a Zynga koupila turecký Peak

V Přihlašování přes Apple byla 0day zranitelnost. Chyba umožňovala hacknout účet na webu nebo v aplikaci, kde jste použili přihlášení přes Apple. Nyní je to už opraveno. Jeden z více důvodů, proč „přihlášení přes“ (Google, Twitter, Apple atd.) nikdy nepoužívat. Viz Zero-day in Sign in with Apple.

Bílí supremacisté se na Twitteru vydávali za Antifu a podněcovali k násilí. Twitter účet zablokoval a nejzajímavější na tom je, že Donald Trump mladší na svém Instagramu právě tento účet vydával za příklad toho, jak je Antifa nebezpečná. Příspěvek z Instagramu Trumpa mladšího už zmizel, na dotazy novinářů neodpovídá.

Inzerenti by měli zvážit útraty na Facebooku, říká nezisková organizace zaměřená na analýzu tzv. konzervativních médií Media Matters for America. Problémem je podle ní postoj Marka Zuckerberga, který odmítá jakkoliv řešit příspěvky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ty příspěvky, které soustavně porušují Pravidla, a pokud by to byly příspěvky jiného uživatele, už by dávno přišel o účet. Zajímavé na tom je, že podobně se po zrušení inzerce na Facebooku volalo v době zásadních skandálů na ochranu soukromí. Tehdy to nikam nevedlo, ani k tomu, že by snad Facebook začal „sekat dobrotu“. Viz Ad Buyers Should Rethink Facebook Spending, Says Media Watchdog.

Jak se anti-rasistické dění v USA projevuje v kybersvětě? Na aktivisty míří kybernetické útoky. Anti-resistické weby čelí také vlně kyberútoků. Skupiny za Black Lives Matter jsou pod DDoS útoky.

TELEgraficky

Freepik prodán ■ Minesweeper v boot sektoru ■ The beauty of Unix pipelines ■ Hulu má novou aplikaci ■ Zoom opět kriticky děravý ■ VMware kupuje Lastline

WEBDESIGN, INTERNET

Nejrozšířenější CMS je WordPress (37,1 % a stoupá). Na druhém místě je Shopify (2,4 %), třetí Joomla (2,4 % a klesá). Podrobněji v CMS market share: June 2020 analysis.

Facebook zpřístupnil export do Google Photos všem. Může to být užitečná pomůcka k tomu, co doposud bylo velmi obtížné: tedy převést fotky z Facebooku někam, kde je lze lépe použít (a zachovat). Na druhou stranu získáte poškozené a zmenšené fotografie, což Facebook vydává za „driving innovation in Data Portability“. Zkusit můžete v Nastavení účtu −> Your Facebook Information / Vaše informace na Facebooku −> Přeneste kopii svých fotek nebo videí. Pak je nutné se přihlásit, vybrat cíl (víc jich stejně neumí) a co chcete „přesunout“ (přesunují se kopie, takže to vlastně přesun není). Facebook neumí přesunout současně fotky a videa, musíte to udělat postupně. Pak už jen dát práva pro Facebook k vašemu Google účtu. K přesunu nedojde samozřejmě hned.

Pro e-shop je design hlavní stránky nejdůležitější. Pokud napoprvé vyvolá špatný dojem, žádnou druhou šanci už nedostane. Čtěte No Second Chance at a Strong First Impression: Best Practices for Ecommerce Homepage Design pro užitečný návod.

Bing Webmaster Tools mají nový Site Scan, který umí nalézt problémy v SEO. Web vám samozřejmě musí patřit (musíte ho mít přidaný do Bing Webmaster Tools).

Vzdělávání na dálku? Nefungovalo to, uvádí Wall Street Journal v The Results Are In for Remote Learning: It Didn’t Work. Asi se není čemu divit, aby to alespoň trochu fungovalo, chce to pár let zkušenosti a hledání postupů. Samotní vzdělávající se to musí naučit a přijmout to. Problém je i v nerovných možnostech vzdělávaných, ne všichni mají stejné možnosti, technické zázemí, znalosti.