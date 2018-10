 »  Facebook je na ústupu, Apple a Samsung zpomalovaly telefony a WhatsApp pokračuje ve „facebookizaci“

Facebook už není sociální sítí pro mladé. Z původního 71% podílu v USA poklesl na 51% podíl. Jedničkou pro mladé mezi 13 a 17 lety je YouTube (85 %) a následuje Instagram (72 %) a Snapchat (69 %). Twitter je na pátém místě s 32% podílem. V celé populaci je na prvním místě také YouTube (73 %) a teprve druhý je Facebook (68 %). Následuje Instagram (38 %), Pinterest (29 %), Snapchat (27 %), LinkedIn (25 %) a Twitter (24 %). Viz 8 facts about Americans and Facebook.

Americký prezident Donald Trump prý má napíchnutý svůj soukromý iPhone. V reakci na nový skandál tweetnul, že „mobilní telefon používá vzácně“. Tweet pochopitelně pochází z jeho iPhonu. Ta podstatnější část příběhu je ve When Trump Phones Friends, the Chinese and the Russians Listen and Learn, ve kterém New York Times uvádí, že soukromé hovory Trumpa mají pod dohledem jak Čína, tak Rusko. Což může být docela problém, protože Trump se odmítá svého iPhonu vzdát a je dost otázka, co všechno přes něj vytroubí do světa.

Adam Lackman provozoval TVAddons. Telekomunikační a mediální společnosti, v doprovodu právníků a dozoru, u něj jednoho dne provedly domovní prohlídku a zažalovaly ho pro pirátství. Ve What Happens When Telecom Companies Search Your Home for Piracy najdete hodně silný příběh. TVAddons žádný nelegální obsah (filmy, seriály) nešířila, byla to repository pro add-ony pro Kodi, které se (samozřejmě) daly použít legální i nelegálně. Hodně děsivé čtení. Dřívější informace viz Kauza doplňků pro Kodi: TV Addons je zpět, ale s novou hromadnou žalobou na krku.

TELEgraficky

Starlink: Battle for Atlas ■ Fold N Fly ■ Oracle koupili DataFox ■ RIP Ctrl-Shift-Q ■ Historie Ctrl+Alt+Del ■ RDRD2 ■ Assclown nebo asshat? ■ Žijeme sdílenou halucinaci

WEBDESIGN, INTERNET

StartPage.com chystá novou verzi a na new.startpage.com se můžete v předstihu podívat, jak vypadá a co umí. Rovnou prozradí, že i sem dorazila mánie kulatých rohů.

Apple je v otázce Apple News přesvědčen o nutnosti lidské moderace, pravém opaku toho, co dlouhodobě prosazuje Mark Zuckerberg. A co také opakovaně bylo zdrojem zásadních problémů. Založených na mylné představě, že algoritmy nebudou předpojaté. Zajímavé čtení najdete v Apple News’s Radical Approach: Humans Over Machines.

Facebook je na ústupu, Google stoupá. Platí to i na mobilních telefonech. Když Facebook přestane fungovat, lidé se navíc vydají číst zpravodajské weby. Osobně se ale obávám, že to dělají hlavně proto, že hledají potvrzení, že Facebook nejede, důvod, proč nejede, a záchranu (kdy pojede). Viz What happens when Facebook goes down? People read the news.

SOFTWARE

Winamp 5.8 je venku a chápete to správně: je to nová verze legendy z dávnověků internetu. Viz Winamp 5.8 Media Player Released in All Its Nostalgic Glory a je dobré připomenout, že Winamp byl v roce 2014 koupen společností Radionomy, která slíbila, že ho udrží naživu. Slib plní.