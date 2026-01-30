Lupa.cz  »  Filip Rožánek: Obávám se, že financování České televize a Českého rozhlasu bude ve slovenském stylu

Filip Rožánek: Obávám se, že financování České televize a Českého rozhlasu bude ve slovenském stylu

Jan Vaca
Dnes
Doba čtení: 19 minut
Česká televize a televizní poplatky
Autor: Lupa.cz s využitím ChatGPT
Vláda Andreje Babiše začátkem ledna potvrdila, že zruší televizní a rozhlasové poplatky. Změna ve financování veřejnoprávních médií má nastat od roku 2027. Pořád ale není jasné, co by mělo poplatky nahradit. A není ani zřejmé, zda se změna dá vůbec stihnout.

Vláda o konci poplatků rozhodla na svém jednání 5. ledna, když schválila programové prohlášení. Od té doby se k jejich zrušení opakovaně vyjadřoval jak ministr kultury Oto Klempíř, který je ve vládě za Motoristy, tak i poslanci z hnutí ANO. Příliš jasno ale v tom, jak by Česká televize a Český rozhlas od příštího roku měly být financovány, neudělali.

Situaci jsme detailně rozebrali s redakčním kolegou Filipem Rožánkem, který dění kolem poplatků dlouhodobě sleduje. „Já mám trochu obavy, že se při financování veřejnoprávních médií přikloníme spíš k těm východním modelům přátel Andreje Babiše, které on rád vyzdvihuje, navštěvuje a říká, jak to dělají správně,“ říká v podcastu.

Rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:

Níže vám nabízíme přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

Dovolím si začít u několik dní starého výroku ministra kultury Oto Klempíře, který pro Aktuálně.cz řekl, že ODS dávala České televizi a Českému rozhlasu peníze daňových poplatníků, aniž by se zajímala, za co ty peníze budou utraceny. Zdůvodňoval to tím, proč je nutné ty koncesionářské poplatky zrušit, ale ještě v prosinci měl úplně jiný názor, kdy říkal, že ty poplatky by se měly zachovat, byť v nějaké úpravě. Překvapuje tě takový razantní názorový obrat?

Nepřekvapilo mě, že se vláda nakonec shodla na zrušení poplatků, protože tam je jednoznačná většina. Jsou tu dvě strany z tří, které poplatky zrušit chtěly, takže v tomhle ohledu silnější bere. Myslím si, že se Motoristi zkrátka museli přizpůsobit, ale zajímavé je, že sám Oto Klempíř v rozhovoru pro Blesk říká, že se seznámil s novými fakty, o kterých ale nic nevíme a nevíme, z čeho přesně vychází.

Každopádně ani ta narážka na to, že by se ODS nezajímala o to, za co ty peníze budou utracené, není pravdivá. Je to taková polopravda, protože když byl ten návrh velké mediální novely představený, tak tehdy se proti tomu výrazně postavil komerční sektor. A na základě toho, že právě se proti tomu bouřili, tak celý rok probíhala jednání, která koordinovalo ministerstvo kultury a kde si soukromý sektor a veřejnoprávní média vyjasňovali pozice, co se tedy od nich očekává. A navíc do toho zákona ještě dali speciální novou povinnost, memorandum o veřejné službě, a to už tuplem na následujících pět let říká, kam se veřejná služba vydat může a kam nesmí, že třeba nesmí přidávat nové stanice, jak se budou posuzovat nové projekty a všechno tohle. 

Takže ono to není tak, že by se tady rozdávaly peníze a nebylo jasné, za co. Je to jen taková rétorická zkratka, kterou teď Motoristé chtějí používat v éteru, aby to vypadalo, že oni budou ti zodpovědnější a rozpočtově ukázněnější. 

Filip Rožánek (vlevo) při debatě na konferenci Czech Internet Forum 2025. Na snímku Libuše Šmuclerová ze CNC a Matěj Hušek ze Seznamu.

Dobře. Pojďme ale nejdřív tu situaci trochu shrnout, protože jsme se ještě před začátkem tohoto podcastu bavili, že možná ne úplně všichni posluchači vědí, s jakým rozpočtem Česká televize a Český rozhlas hospodaří. Jak to je poměrově, kolik se vybere, kolik si musí na sebe vydělat nějakou jinou tvorbou nebo reklamou? Našel jsem, že Česká televize má rozpočet v letošním roce zhruba 8,5 miliardy korun.

Je to tak. 8,5 miliardy korun je ta celková částka, se kterou Česká televize bude v letošním roce hospodařit. Je to vždycky tak, že ty rozpočty jsou vyšší v letech, kdy je olympiáda nebo třeba mistrovství světa. V letech, kdy se sejde olympiáda ještě s dalšími velkými sportovními událostmi, ten rozpočet nabobtná o to víc, protože jsou na to navázané výnosy ze sponzoringu sportovních přenosů.

V těch 8,5 miliardách, jak jsem naznačil, jsou i výnosy z obchodní činnosti. Rozpočet České televize má jenom dva základní příjmy. Jsou to poplatky, které tvoří necelých sedm miliard, a potom je to zákonem omezená obchodní činnost, včetně reklamy a sponzoringu. Ze státního rozpočtu v tuto chvíli nedostává televize ani korunu a ani s tím zákon nepočítá, že by cokoliv měla dostávat.

UX Day 26 Early

Podobně je to u Českého rozhlasu, kde je význam poplatků ještě vyšší než dříve, protože v jeho celkovém rozpočtu se kvůli té loňské novele snížil podíl peněz z obchodní činnosti. Ta mediální novela totiž Českému rozhlasu osekala dál peníze z reklamy a dokonce mu sebrala sponzoring. Tím pádem Český rozhlas ještě mnohem víc závisí na výnosech z poplatků.

Celkově vzato, obě tyto instituce dohromady – Česká televize a Český rozhlas – hospodaří s necelými 11 miliardami korun, pokud bychom to sčítali nahrubo. To, co je pro tu budoucí debatu důležité, je právě ta část, kterou tvoří ty poplatky ve výnosech, protože my v tuto chvíli nevíme, jestli vláda, když ohlašuje zrušení poplatků, bude chtít nahradit ten objem peněz, který v současné době z poplatků je, nějakou dotací ze státního rozpočtu například, nebo třeba úplně změní strukturu toho financování. To znamená, že média veřejné služby třeba nebudou mít vůbec žádné komerční výnosy a tím pádem by se musely nahrazovat celé ty rozpočty. Ať už se vydají jednou nebo druhou cestou, tak se bavíme o tom, že by v rozpočtu museli najít kolem 10 miliard korun.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Vaca

Autor je od ledna 2018 ředitelem médií vydavatelství Internet Info. Předtím 6 let vedl zpravodajskou sekci portálu iDNES.cz, ještě předtím byl několik let reportérem celostátní redakce MF DNES. Občas si rád něco napíše.

Témata:

